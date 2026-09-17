Asesinato de lideresa trans y candidata al Consejo Consultivo de Mujeres del Cauca denunció Aida Quilcué: “La vida y la dignidad deben ser protegidas”

Aida Quilcué se pronunció por muerte de Roxxy Vanessa Astaiza - crédito Sergio Acero/Reuters - aida_quilcue/X

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Roxxy Vanessa Astaiza, lideresa Lgbtiqa+ e integrante de la colectiva Mariposas Negras, murió este 17 de septiembre de 2026 en Popayán, Cauca, luego de resultar herida en un hecho que las autoridades investigan. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advirtió que el caso podría corresponder a un presunto transfeminicidio.

Astaiza hacía parte de Mariposas Negras, una organización de mujeres trans que promueve la defensa de derechos y acciones contra las violencias. Además, figuraba como candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca para el período 2026-2029, dentro del proceso electoral que adelanta la Gobernación del Cauca.

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De acuerdo con la información divulgada por Indepaz, la activista fue herida durante lo que inicialmente se describió como una riña. Tras el ataque fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las lesiones.

El instituto incluyó el crimen en su registro de agresiones contra referentes sociales. Con la muerte de Astaiza, la entidad contabilizó 111 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026.

Murió Roxxy Vanessa Astaiza, lideresa trans y candidata en Cauca - crédito @Indepaz/X

La muerte de Roxxy Vanessa Astaiza coincide con las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre factores de riesgo para la población civil en Popayán. La entidad emitió la Alerta Temprana 018 de 2026, que identifica amenazas diferenciadas en sectores rurales y urbanos de la capital caucana.

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En las áreas rurales, el documento señala una mayor presencia y actividad de grupos armados, con disputas asociadas al control de territorios y corredores de movilidad. En la ciudad, la alerta advierte que distintas estructuras usan el municipio para refugiarse, obtener recursos y ampliar su influencia económica y política.

La Defensoría estableció 27 recomendaciones dirigidas a fortalecer las medidas de prevención y respuesta institucional. El objetivo es reducir la exposición de comunidades y organizaciones sociales frente a hechos de violencia.

Indepaz mencionó entre los actores armados con presencia en la zona al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, que incluye a los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, además de Los Comapan y otras bandas locales.

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Aida Quilcué pidió esclarecer las circunstancias del crimen

La representante del Pacto Histórico, Aida Quilcué, pidió a la Fiscalía General de la Nación que avance con rapidez en el esclarecimiento del asesinato de Roxxy Vanessa Astaiza Mosquera, mujer trans, estudiante de Filosofía y referente de la colectiva Trans Las Mariposas Negras.

Aida Quilcué pidió celeridad a la Fiscalía por el asesinato de Roxxy Vanessa Astaiza - crédito @aida_quilcue/X

La congresista publicó un mensaje en su cuenta de X, donde expresó su rechazo por la muerte de la activista y reclamó garantías para las mujeres trans en el país.

“Rechazamos el asesinato”, escribió Quilcué al referirse a Astaiza, quien también aspiraba a integrar el Consejo Consultivo Departamental de Mujeres. La dirigente formaba parte del proceso electoral para conformar esa instancia en el departamento.

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La representante sostuvo que el activismo de Astaiza estuvo vinculado a la defensa de los derechos de las mujeres trans. “Su lucha no puede ser silenciada”, señaló en la publicación.

Quilcué solicitó a la Fiscalía que determine las circunstancias del homicidio, identifique a los responsables y adopte acciones de protección para esa población. “La vida y la dignidad deben ser protegidas”, afirmó.

Director de Indepaz reclamó esclarecer la muerte de Roxxy Astaiza en Popayán - crédito @leonardonzalez/X

Por su parte, Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), pidió evitar conclusiones anticipadas sobre la tipificación del crimen hasta que las autoridades definan las circunstancias y los responsables.

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“No dar esa calificación como establecida”, señaló el director de Indepaz en una publicación en X, en referencia a la hipótesis de transfeminicidio.

El director de la organización afirmó que el caso exige avances judiciales que permitan establecer plenamente lo sucedido. “La investigación debe esclarecer plenamente lo ocurrido”, manifestó.

González Perafán también reclamó medidas de protección para quienes ejercen labores de defensa de derechos y para las mujeres trans. “Se requieren garantías efectivas”, escribió.

Por ahora, la investigación continúa abierta y no se han divulgado capturas ni decisiones judiciales vinculadas con el caso.