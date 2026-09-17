Adiós al Movistar Arena en Bogotá: se reveló qué pasará con el importante escenario tras la salida de la empresa de comunicaciones del país

BeatHub Entertainment adquirió el 50% restante del Movistar Arena de Bogotá a BeLive Entertainment Group y asumió el control total del recinto - crédito Movistar Arena

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BeatHub Entertainment adquirió el 50% restante de la sociedad operadora del Movistar Arena de Bogotá que pertenecía al grupo chileno BeLive Entertainment Group y asumió el control total del recinto inaugurado en 2018.

La operación cierra una alianza que acompañó el desarrollo del escenario y forma parte de la expansión de la empresa colombiana hacia Medellín con la próxima apertura de DAVIarena.

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El recinto prevé realizar más de 160 eventos durante 2026, entre conciertos de artistas nacionales e internacionales y otros espectáculos de gran formato. Desde su apertura, recibió a más de 5,5 millones de personas y albergó presentaciones de más de 400 artistas.

BeatHub pasa a ser el único propietario de Colombiana de Escenarios, la sociedad que administra el Movistar Arena bajo una concesión de Asociación Público-Privada con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Ese modelo asigna a la sociedad operadora la gestión del recinto y la organización de los eventos.

La compra convirtió a BeatHub en el único propietario de Colombiana de Escenarios, la sociedad que administra el Movistar Arena bajo una APP con el Idrd - crédito Movistar Arena

El valor pagado por la participación de BeLive no fue divulgado por las partes. En junio, la compañía había presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud para convertirse en el único accionista de Colombiana de Escenarios.

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La empresa sostuvo ante el organismo que se trataba de una reconfiguración accionaria, dado que ya ejercía el control de la sociedad. Por esa razón, consideró que el cambio de propiedad no modificaría las condiciones de competencia en el mercado del entretenimiento.

BeLive Entertainment Group fue socio de BeatHub desde la etapa de desarrollo del proyecto y acompañó la operación durante los primeros años del recinto. El grupo chileno participa en el Santander Arena de Santiago, opera la promotora Bizarro Live, tiene participación en la boletería Punto Ticket y gestiona negocios de hospitalidad, alimentos y bebidas mediante Caba y Vive Snack.

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Con la venta de su participación, la firma chilena deja de integrar la sociedad responsable del escenario bogotano. BeatHub afirmó que mantendrá inversiones orientadas a la infraestructura, la experiencia de los asistentes, las posibilidades para artistas y promotores, y los espacios de interacción entre marcas y audiencias.

La adquisición del Movistar Arena coincide con la expansión de BeatHub hacia Medellín con la próxima apertura de DAVIarena - crédito BeatHub

Eduardo Olea, director ejecutivo de BeatHub, vinculó la compra con la trayectoria de la empresa en el país: “Llevamos 26 años construyendo este ecosistema y desarrollando la industria del entretenimiento en Colombia. Creemos en el país y en el potencial que tiene esta industria. Consolidar el 100% de la propiedad del Movistar Arena refleja esa convicción y nuestra decisión de permanecer, seguir invirtiendo y continuar construyendo en Colombia con una visión de largo plazo”, dijo en entrevista con Portafolio.

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La compañía está integrada por accionistas colombianos con más de 25 años de experiencia en entretenimiento en vivo. Sus socios fundadores son Olea, Hernando Sánchez y Germán Gómez, quienes también son propietarios de la plataforma de boletería TuBoleta.

El grupo reúne operaciones de venta de entradas, promoción de eventos, producción técnica y servicios de alimentos y bebidas. Entre sus marcas figuran TuBoleta, Breakfast Live, Thunder Productions y Venues Snacks.

Dos arenas entre Bogotá y Medellín

BeatHub busca operar el Movistar Arena y DAVIarena para ampliar la infraestructura de espectáculos internacionales y fortalecer a Colombia en las giras de América Latina - crédito Davivienda

La adquisición del Movistar Arena coincide con la preparación de DAVIarena, un nuevo escenario de gran formato en Medellín. BeatHub proyecta operar ambos recintos en las dos principales plazas del país para ampliar la infraestructura disponible para espectáculos internacionales.

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Gabriel Sánchez, director de Estrategia de BeatHub, señaló que la red de escenarios apunta a consolidar a Colombia en las rutas regionales de artistas: “Con el Movistar Arena en Bogotá y la próxima apertura de DAVIarena en Medellín tendremos dos arenas de clase mundial en las principales plazas del país. Esto nos permitirá fortalecer la posición estratégica de Colombia dentro de las giras por América Latina, atraer más contenido y generar nuevas oportunidades para toda la industria del entretenimiento en vivo”, dijo al medio citado.

El Movistar Arena cuenta con condiciones técnicas para recibir producciones de gran escala, una capacidad que incorporó a Bogotá en los circuitos latinoamericanos de conciertos. La futura operación conjunta con el recinto de Medellín busca ampliar las posibilidades de programación y circulación de espectáculos entre ambas ciudades.

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La financiación de la transacción contó con el Fondo de Capital Privado Bonus - Compartimiento Infraestructura II, administrado profesionalmente por Bonus Gestión Activos y con Alianza Fiduciaria como sociedad administradora. Abello Galvis Abogados asesoró legalmente a BeatHub, G&P Smart Consulting intervino como asesor financiero y Baker & McKenzie asesoró al prestamista.