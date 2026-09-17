Colombia

Luis Carlos Reyes aseguró que fue intimidado por ser testigo contra ‘Papá Pitufo’: “Nos pusieron a mi esposa, a mis hijos y a mí un láser en la frente”

El exfuncionario del Gobierno Petro afirmó que denunció lo ocurrido ante la Fiscalía; y además, cuestionó la reducción de su esquema de seguridad, en un momento en que su testimonio refiere a presuntos intentos de infiltrar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante su gestión

Luis Carlos Reyes - Diego Marín Buitrago
El exministro de Comercio Luis Carlos Reyes se refirió a las amenazas que estaría recibiendo por ser testigo en el caso del zar del contrabando en Colombia, Diego Marín Buitrago - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia
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El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio Exterior Luis Carlos Reyes, que es testigo de la Fiscalía en el proceso contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, reveló el jueves 17 de septiembre que él, su esposa y sus hijos fueron apuntados con un láser verde dentro de su vivienda; en un hecho que denunció a las autoridades judiciales.

El exfuncionario, en diálogo con La FM de RCN, señaló que este tipo de intimidaciones se estarían registrando, según él, por el costo personal de impedir intentos de influencia en la dirección aduanera, de la que fue titular entre julio de 2022 y mayo de 2024. A su vez, se refirió a la reducción de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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“Nos pusieron a mi esposa, a mis hijos y a mí un láser en la frente”, relató Reyes al medio, tras precisar que el haz apuntó primero a su frente, luego a su pecho y después a la cabeza de cada uno de sus hijos. Tras este suceso, contó que llamó a la Policía y presentó una denuncia ante la Fiscalía, pero aún no se ha hecho la recolección de pruebas para establecer el origen de este hecho.

- crédito Jesús Aviles/Infobae
Luis Carlos Reyes ofició como director de la Dian y ministro de Comercio en la administración de Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

A su vez, tras este suceso, el exministro confirmó que habló con el director de la UNP, Didier Blanco, para definir una evaluación sobre la situación de su seguridad. Según reveló, el encargado del Gobierno de Abelardo de la Espriella le expresó su intención de revisar personalmente el caso, aunque aclaró que las resoluciones están en los términos definidos durante el gobierno anterior.

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Ante los interrogantes sobre el encuentro de emisarios del hoy expresidente Petro con hombres de ‘Papá Pitufo’ y el capítulo de los $500 millones en la campaña, Reyes se desmarcó de este suceso. Dijo desconocer los detalles de ese encuentro, en el que se habría recibido y devuelto el dinero vinculado a la estructura de Marín Buitrago; un encuentro del que no existe video.

Por ello, al referirse a las órdenes que recibió al asumir la dirección de la entidad, hizo claridad sobre cuáles fueron las indicaciones que recibió por el primer mandatario. “Las instrucciones que él me dio a mí fueron de no permitir que ese tipo de influencias llegaran a la Dian, cosa que yo cumplí a cabalidad”, dijo en defensa de su gestión, antes de pasar al ministerio de Comercio.

Luis Carlos Reyes relacionó ante la Corte Suprema una serie de presiones para nombrar a determinadas personas en cargos estratégicos en la Dian - crédito Colprensa
Luis Carlos Reyes relacionó ante la Corte Suprema una serie de presiones para nombrar a determinadas personas en cargos estratégicos en la Dian - crédito Colprensa

Reyes recordó cómo denunció influencias para nombramientos de cargos clave en la Dian

Como testigo, Reyes afirmó que la Fiscalía busca entender la mecánica mediante la cual una organización de contrabando puede infiltrar la Dian. Así pues, describió un patrón de solicitudes de altos cargos en Aduanas que, según su versión, llegaron desde el comienzo del Gobierno anterior por personas que después fueron identificadas como presuntos emisarios de Diego Marín Buitrago.

“El caso tiene que ver con la infiltración del contrabando en la política para lograr los nombramientos que permiten la continuación de esta actividad ilícita”, reiteró Reyes al explicar el alcance de su declaración ante las autoridades. En ese sentido, mencionó a Camilo Gómez, que ha sido acusador de ser u enlace político de ‘Papá Pitufo’ y a otras personas de esa organización.

“Desde el principio del gobierno me llegaron personas que, con el transcurso del tiempo y conforme se iban destapando cosas, quedó muy claro que eran presuntos emisarios de Diego Marín, alias Papá Pitufo. Vinieron solicitando en la Dian altos cargos en las aduanas”, agregó Reyes, que desde su salida del gabinete de Petro intentó separarse de las posiciones del expresidente.

Gustavo Petro con gafas y traje, dibujo en escala de grises de alias Papá Pitufo, y billetes de 100 mil pesos colombianos con pintura neón.
Diego Marín Buitrago habría buscado infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro, a juzgar por el episodio de los $500 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así nombró algunas figuras cercanas a Petro que habrían pedido nombramientos en la entidad, entre ellas Juan Fernando Petro, hermano del actual expresidente y una serie congresistas que, según acotó, han sido investigados por estos hechos. Para Reyes, la pesquisa debe establecer la relación entre el contrabando, los cargos públicos, y el lavado de activos del narcotráfico y la minería ilegal.

De la misma manera, Reyes también afirmó que algunas personas que intentaron ubicar funcionarios en la Dian durante su administración, sin éxito, habrían buscado después cargos y contratos en Ecopetrol. Eso sí: aclaró que no posee documentación sobre esos movimientos, aunque dijo que la información coincide con los casos que conoció cuando dirigía la entidad aduanera en Colombia.

Reyes pidió investigar la posible relación del responsable de seguridad de Petro con ‘Papá Pitufo’

Al ser consultado por nombres concretos, Reyes evitó atribuir delitos y solicitó que la Fiscalía profundice en las actividades de William Castellanos, al que describió como una persona que se presentaba como el encargado de la seguridad del expresidente Gustavo Petro: que según la información que tiene en su poder habría tenido injerencia en lo que sería este entramado.

Juan Fernando Petro, hermano del expresidente Gustavo Petro, fue uno de los mencionados por Luis Carlos Reyes - crédito @petrogustavo/X - suministrada a Infobae Colombia
Juan Fernando Petro, hermano del expresidente Gustavo Petro, fue uno de los mencionados por Luis Carlos Reyes - crédito @petrogustavo/X - suministrada a Infobae Colombia

Según Reyes, Castellanos acudió a su oficina con la intención de aportar información sobre el funcionamiento del contrabando y, tras establecer lo que creyó una relación de confianza, pidió ser designado director nacional de Aduanas. “Pidió ser nombrado director nacional de Aduanas, lo cual evidentemente y por supuesto se le negó”, expresó en su testimonio al citado medio.

Por último, Reyes hizo público su deseo de que se conozca en profundidad la versión de Augusto Rodríguez, exdirector de la UNP, sobre los acercamientos de Marín Buitrago. “Creo que es un testimonio que vale la pena tener en cuenta, porque se refiere a un asunto que debe esclarecer la justicia”, puntualizó, refiriéndose a cómo ‘Papá Pitufo’ habría intentado infiltrar la campaña.

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