Colombia

Juzgado de Medellín ordenó a Teleperformance reintegrar a trabajadora despedida por hacer colecta para un compañero enfermo: “Dijeron que había cometido una falta grave”

La empleada del reconocido call center y dirigente del sindicato Ultratics obtuvo una decisión de primera instancia en un litigio laboral, tras la medida de retiro adoptada por la empresa al conocer una recolecta organizada por ella

Sede de Teleperformance, en el centro empresarial Connecta, en Bogotá - crédito Teleperformance
El Juzgado Séptimo Laboral de Medellín falló en primera instancia a favor de Yesenia Marín en la disputa laboral con Teleperformance - crédito Teleperformance
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El Juzgado Séptimo Laboral de Medellín falló en primera instancia a favor de Yesenia Marín, trabajadora de Teleperformance e integrante de la junta directiva de la Unión de Trabajadores de las Tecnologías y de la Información de las Comunicaciones, Call Center y Servicios (Ultratics), una disputa por un intento de despido.

Su abogado, Manuel Sarmiento, indicó que la compañía había ordenado el retiro inmediato de la trabajadora luego de enterarse de que la mujer había organizado una recolecta fuera de sus instalaciones.

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La defensa aseguró que el proceso comenzó luego de que Marín reuniera dinero entre compañeros para asistir a un trabajador migrante venezolano que había sufrido un accidente cerebrovascular.

Según Sarmiento, la trabajadora organizó la ayuda fuera de las instalaciones de Teleperformance, ante la situación económica del compañero y de su familia, que se encontraba en Venezuela.

El abogado Manuel Sarmiento afirmó que la controversia se originó cuando Yesenia Marín reunió aportes entre colegas para auxiliar a un trabajador migrante que sufrió un accidente cerebrovascular y tenía a su familia en Venezuela - crédito X

El abogado afirmó que la empresa pretendió desvincular a Marín al considerar que había cometido una falta grave. La defensa rechazó esa interpretación y sostuvo que la iniciativa respondió a un acto de solidaridad.

El abogado explicó que Marín integraba la directiva de Ultratics, un sindicato del sector de las telecomunicaciones. Por esa condición, señaló, la trabajadora contaba con fuero sindical.

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“Estoy muy contento porque hoy el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín falló a favor de una directiva de Ultratics. Ultratics es un sindicato del sector de las telecomunicaciones. Una empresa, un call center, el call center más grande de Colombia, que se llama Teleperformance, pretendía despedir a una directiva de Ultratics, a la compañera Yesenia Marín, porque Yesenia, siendo directiva, organizó una colecta por fuera de las instalaciones de la empresa para ayudarle a un compañero de trabajo”, señaló Sarmiento.

La defensa sostuvo que el intento de desvinculación se produjo sin las garantías del debido proceso que, a su juicio, correspondían por la representación sindical de Marín.

El fallo conocido corresponde a la primera instancia. Sarmiento precisó que el caso continuará en una segunda instancia, aunque consideró que la decisión constituye un respaldo a la posición planteada durante el litigio.

La defensa denunció que el intento de desvinculación de Teleperformance avanzó sin las garantías de debido proceso que correspondían por la representación sindical - crédito X
La defensa denunció que el intento de desvinculación de Teleperformance avanzó sin las garantías de debido proceso que correspondían por la representación sindical - crédito X

Es increíble, pero esta empresa, esta multinacional francesa, Teleperformance, la quería despedir diciendo que había cometido una falta grave, cuando actuó fue con un sentido de solidaridad. No la pudo despedir, ganamos ese proceso, esa es la primera instancia, vendrá ya la segunda instancia, pero esto demuestra que luchar sí sirve y que se puede defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, la libertad sindical y algo mínimo como el deber de solidaridad, que tanto nos falta aquí en Colombia”, comentó el abogado.

La controversia también había pasado por una acción de tutela. De acuerdo con el Sarmiento, esa medida permitió que Marín volviera a ingresar a las instalaciones de la empresa.

La trabajadora estuvo casi dos años sin realizar sus funciones, según su abogado

Sarmiento afirmó que, pese a la tutela, Marín permaneció cerca de dos años sin poder desempeñar sus tareas habituales. La defensa atribuyó esa situación a medidas adoptadas durante el conflicto laboral.

El abogado indicó que esa imposibilidad de trabajar afectó los ingresos de la empleada. También remarcó que Marín es madre cabeza de familia. “Le quitó sus funciones, impidió que trabajara durante casi dos años”, afirmó Sarmiento sobre lo ocurrido durante la disputa.

La defensa consideró que la restricción para ejercer sus labores vulneró la dignidad de la trabajadora. Esa apreciación forma parte de los argumentos expuestos por el abogado en el caso.

“Eso es inaudito. Encerrada en la casa, violando su dignidad. Se le disminuyeron sus ingresos, una madre cabeza de familia. Así actúa esta multinacional, que se ha caracterizado por todo lo que yo he conocido, por ser una empresa que viola gravemente los derechos de los trabajadores. A todos los trabajadores y trabajadoras de Teleperformance, mi llamado a luchar, a levantarse, a luchar por sus derechos y a no permitir que esta empresa siga atropellándolos de esa manera”, concluyó el abogado.

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