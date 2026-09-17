Álex Saab y el nuevo capítulo que lo relaciona con una investigación por cargamentos de oro colombiano y venezolano

Álex Saab aparece mencionado en una investigación que busca establecer posibles operaciones de lavado relacionadas con oro venezolano y colombiano. - crédito Reuters

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La situación judicial de Álex Saab sumó un nuevo elemento después de que el empresario colombiano aceptara cargos por lavado de activos ante tribunales de Estados Unidos. De acuerdo con información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, agentes federales estadounidenses e investigadores colombianos avanzan en una pesquisa relacionada con un supuesto esquema de lavado de oro venezolano y colombiano, mientras se revisan movimientos de dinero y posibles rutas utilizadas para sacar el metal del país.

El nuevo caso se suma al proceso que llevó a Saab a declararse culpable por operaciones relacionadas con las Cajas Clap y con negocios de petróleo venezolano. Según el reporte periodístico, fuentes cercanas al caso consideran que las investigaciones podrían tener implicaciones para personas de su círculo más cercano.

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Investigación sobre oro colombiano llegó a Estados Unidos y a la Presidencia

Según estableció el diario, investigadores han documentado un comportamiento que relacionaría la salida ilegal de oro colombiano con millonarias operaciones de lavado. Parte de la información habría llegado a la Embajada de Estados Unidos en Colombia y a la Presidencia de la República durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El informe citado señala que se registraron caídas millonarias en los ingresos asociados al oro colombiano, mientras que, paralelamente, aumentaron las salidas ilegales del metal.

El propio Petro se refirió al asunto durante una alocución en diciembre de 2025. En esa intervención, aseguró que cerca de 71 toneladas de oro, equivalentes según sus cálculos a unos 3.500 millones de dólares, salían de Colombia sin tributar en el país y que esos recursos eran objeto de lavado mediante la adquisición de bienes raíces en el exterior.

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Ese antecedente forma parte de las líneas que ahora estarían siendo revisadas por investigadores, aunque el reporte no establece que toda esa cantidad de oro esté directamente relacionada con Saab.

Gustavo Petro se refirió en diciembre de 2025 a la salida de oro del país y a los recursos que, según afirmó, no tributaban en Colombia. - crédito REUTERS/Luisa González

El papel que habría tenido Álex Saab en Venezuela

Dentro de la información recopilada aparece también la relación de Saab con Venezuela. El documento citado por el medio señala que, después de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, antes de la extracción de Nicolás Maduro, el Gobierno venezolano habría expedido decretos destinados a reducir el porcentaje de regalías cobradas por ese país por el ingreso de oro.

Un investigador consultado por la Unidad Investigativa señaló que Saab era entonces ministro de Industria de Venezuela y que no se descarta que hubiera sostenido reuniones con dos funcionarios colombianos para abordar la compra de oro por parte de Venezuela.

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La afirmación corresponde a una versión entregada por un investigador al medio y no constituye, por sí misma, una prueba de que Saab haya participado en operaciones ilegales relacionadas con el metal.

La pesquisa también busca establecer el recorrido de los recursos. De acuerdo con la misma fuente, en Colombia agencias de inteligencia siguen movimientos de millones de dólares y pagos mediante criptomonedas. Inicialmente, esas operaciones se asociaban con el tráfico de cocaína, pero los investigadores intentan determinar si también fueron utilizadas para efectuar pagos relacionados con oro ilegal.

Saab se desempeñó como ministro de Industria de Venezuela durante el periodo mencionado en la investigación. - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Revisan posibles centros de acopio y exportaciones

Otra de las líneas que estaría bajo verificación apunta a varios inmuebles ubicados cerca del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela. Según el investigador citado, se intenta establecer si esos lugares fueron utilizados como centros de acopio de lingotes de oro que posteriormente salían en vuelos chárter hacia otros países.

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La investigación también contempla operaciones en Colombia. Las autoridades estarían verificando la actividad de varias oficinas que se presentan como exportadores mayoristas y que, según la versión entregada al medio, podrían estar relacionadas con el envío al exterior de oro de procedencia ilegal.

Por ahora, estos elementos hacen parte de una investigación en curso. La información disponible no establece que las oficinas, inmuebles o personas mencionadas hayan sido judicialmente responsables de esas actividades.

El factor Shadi Nain dentro de las pesquisas

El reporte también incorpora a Shadi Nain, hijo mayor de Saab, dentro de los antecedentes que interesan a las autoridades estadounidenses.

Según fuentes conocedoras del caso, agencias federales tienen documentada desde hace años su presunta aparición dentro del circuito de blanqueo de recursos venezolanos relacionado con las Cajas Clap.

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El medio recordó que desde 2017 había identificado a Shadi Nain como titular de cuentas con importantes saldos en bancos de Suiza, entidades que posteriormente quedaron bajo el radar del FBI.

Además, su nombre aparece relacionado con Safire y con Group Grand Limited, empresa señalada en el reporte como una pieza central del entramado comercial de las Cajas Clap, el programa de alimentos de Venezuela.

De acuerdo con la investigación periodística, ese entramado habría permitido movilizar millones de dólares a través de países como Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Irán y Rusia.

Álex Saab aceptó cargos por lavado de activos ante tribunales de Estados Unidos. - crédito @agusantonetti

Saab aceptó cargos por lavado de activos en Estados Unidos

El nuevo capítulo se conoce después de que Álex Saab aceptara cargos por lavado de activos en Estados Unidos. De acuerdo con la información suministrada, el delito podría implicarle una pena de hasta 20 años de prisión, aunque su colaboración con las autoridades podría reducir considerablemente la condena.

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La aceptación de los cargos se produjo en el marco del proceso que también involucra operaciones vinculadas con las Cajas Clap y con negocios petroleros de Venezuela.

El reporte del medio señala que algunos sectores del régimen venezolano se preguntan por qué Saab pasó, en menos de tres meses, de ser considerado una ficha relevante del Gobierno de Maduro a declararse culpable y colaborar con la justicia estadounidense.

Entre las explicaciones mencionadas por fuentes cercanas al caso está la situación de su antiguo protector, Nicolás Maduro, pero el nuevo elemento que concentra la atención de los investigadores es la posible conexión con operaciones relacionadas con el oro.

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La pesquisa deberá determinar si los movimientos financieros, las rutas de exportación, los posibles centros de acopio y los pagos mediante criptomonedas que están siendo rastreados corresponden efectivamente a una estructura dedicada al lavado de oro venezolano y colombiano y qué relación, si alguna, existe con Saab y su círculo cercano.