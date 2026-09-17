David Racero y Honorio Henríquez protagonizaron fuerte choque durante moción de censura a Jorge Mora: “Respete la plenaria”

El momento se registró durante la intervención de David Racero en la moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, intervino para pedirle al congresista del Pacto Histórico que moderara su lenguaje y respetara la plenaria, luego de una expresión que generó el reclamo de Jota Pe Hernández. - crédito Canal Congreso Colombia

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Un fuerte intercambio entre el senador David Racero, del Pacto Histórico, y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, se presentó durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, que tuvo lugar este miércoles 16 de septiembre en el Capitolio.

El enfrentamiento se produjo mientras Racero exponía sus argumentos para solicitar la remoción del jefe de la cartera de Defensa. La discusión comenzó después de que el congresista utilizara una expresión relacionada con Jesús y cuestionara a otros senadores durante su intervención.

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La expresión de David Racero durante el debate

Racero afirmó: “A ustedes que les gusta citar tanto a Jesús, lo citaré ‘no se le tira perla a los cerdos’ disfrazados hoy de senadores elegidos desde Santander. El que pelea con los cerdos en su suciedad, en su mierda, termina ensuciado”.

De acuerdo con la información suministrada por algunos medios, la referencia estaba presuntamente relacionada con el senador Jonathan Pulido “Jota Pe” Hernández, de Alianza Verde, con quien Racero había tenido cruces en sesiones anteriores y a quien el congresista del Pacto Histórico señaló por haberlos insultado previamente.

Hernández reaccionó a las palabras de Racero y exigió respeto. El senador del Pacto Histórico respondió reclamando que también se respetara su intervención. La discusión llevó a que la mesa directiva interviniera para encauzar el debate.

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El senador del Pacto Histórico cuestionó a otros congresistas y utilizó la expresión “no se le tiran perlas a los cerdos” durante su intervención ante la plenaria. - crédito John Paz/Colprensa

Honorio Henríquez le pidió moderar el lenguaje

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, tomó la palabra y le pidió a Racero controlar sus expresiones durante la sesión.

“Tiene que calmarse”, le manifestó inicialmente. Después, el congresista del Centro Democrático insistió en varias oportunidades en que el senador debía moderar el lenguaje empleado ante la plenaria.

“¡Respete la plenaria y modere su lenguaje!, respete la plenaria y respete el lenguaje de la plenaria”, expresó Henríquez.

El llamado de atención llevó a Racero a cuestionar la forma en que se estaba conduciendo la discusión. El senador sostuvo que esperaba que se utilizara el mismo criterio frente a expresiones pronunciadas por otros integrantes del Congreso.

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El senador David Racero recibió un llamado de atención de Honorio Henríquez durante su intervención en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora. - crédito captura de video

Racero reclamó el mismo trato para otras bancadas

Durante su respuesta, Racero le manifestó a Henríquez que esperaba que la vehemencia utilizada para llamarle la atención también se hubiera aplicado en una sesión anterior, cuando, según afirmó, otro congresista había utilizado expresiones ofensivas.

“Espero que esa vehemencia con la que modera el debate la hubiera hecho cuando cierto personaje nos insultaba la sesión anterior”, señaló Racero.

El senador del Pacto Histórico agregó que respetaba al presidente del Senado y que no tenía ninguna queja frente a su actuación.

Ante el reclamo, Henríquez explicó que anteriormente había llamado la atención a Jota Pe Hernández por utilizar una expresión que, según indicó, no era adecuada durante un debate.

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El presidente del Senado respondió al reclamo

“Cuando el senador JP Hernández en un debate utilizó una palabra que no era la adecuada, le llamé la atención públicamente. Y se la llamo a usted también ahora”, afirmó Henríquez.

El presidente del Senado volvió a pedirle a Racero que moderara sus expresiones y mantuviera el tono de la discusión parlamentaria.

“Modere su lenguaje, senador. Yo soy garantista, pero le pido altura en el debate del Senado de la República de los colombianos. Continúe, senador”, indicó.

Racero aceptó el llamado de atención y retomó su intervención en el debate de moción de censura.

El presidente del Senado pidió a David Racero moderar su lenguaje y respetar la plenaria durante el debate contra el ministro Jorge Mora. - crédito Colprensa

Racero continuó su intervención tras el llamado de atención

“De manera estoica, presidente, recibo su llamado de atención. Solamente cité a Jesús”, respondió el congresista del Pacto Histórico.

Acto seguido, Racero volvió a referirse a la expresión que había provocado la discusión con Hernández y posteriormente con la mesa directiva.

“A los cerdos no se les tiran perlas. No es que les gusta hablar tanto de Jesús. Y si un senador se sienta aludido con esa expresión, no es culpa mía, presidente”, afirmó.

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El senador pidió finalmente que se le permitiera continuar con su intervención y solicitó que se recuperara el tiempo que, según manifestó, había perdido durante el intercambio.

“Continúo y espero se me pueda recuperar el tiempo perdido”, concluyó.

Otros enfrentamientos durante la moción de censura

El cruce entre Racero y Henríquez se produjo durante una jornada en la que también hubo otras discusiones entre congresistas de distintas bancadas. Las diferencias llevaron a varias suspensiones temporales de la sesión.

Uno de los primeros episodios ocurrió durante la exposición de motivos de Alex Flórez, del Pacto Histórico. El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, interrumpió la intervención para señalar que el citante del debate se encontraba leyendo.

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La observación generó el rechazo de integrantes de la bancada del Pacto Histórico, que reclamaron garantías para continuar con la discusión. Flórez cuestionó que se objetara el uso de documentos durante su intervención cuando, según señaló, otros congresistas también los habían utilizado.

“Llama la atención cuando los congresistas se apoyan en un documento para realizar su intervención no se le ha puesto problema”, afirmó Flórez.

Henríquez acogió la petición planteada durante la sesión y permitió que el debate continuará, aunque el asunto volvió a generar intentos de suspensión.