James Rodríguez debutó oficialmente con Atlético Nacional: así fue el regreso del volante al fútbol profesional colombiano

James Rodríguez haciendo su primer calentamiento vestido con la camiseta de Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/Instagram

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James Rodríguez debutó oficialmente con Atlético Nacional. El volante colombiano ingresó desde el banco de suplentes a los 58 minutos, en reemplazo de Juan Manuel Renfigo en el partido ante Internacional de Bogotá el miércoles 16 de septiembre de 2026.

Tal como había anticipado Infobae Colombia, el jugador, que lució el número 23 en la espalda, sumó sus primeros minutos con el equipo al que llegó en el último mercado de pases. Su estreno se produjo luego de dos entrenamientos con el resto de la plantilla. El cuerpo técnico, encabezado por Lucas González, decidió incluirlo en el partido.

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Además, James Rodríguez recibió un homenaje en el estadio Nemesio Camacho el Campín. El antiguo capitán de la selección Colombia recibió la camiseta de Internacional de Bogotá marcada con el número 10, por parte del presidente del club capitalino, Nicolás Maya. James se mostró agradecido, se tomó una foto con la prensa y con el directivo, y llevó su mano al pecho en muestra de agradecimiento por el gesto.

Ian Poveda celebrando con Kevin Parra el primer gol para Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá - crédito @nacionaloficial/Instagram

El compromiso iba igualado 1-1 entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional cuando se dio el ingreso de James Rodríguez al terreno de juego. Para el equipo local anotó Diego Duarte, mientras que Ian Poveda le dio el empate al equipo antioqueño.

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Después del ingreso de Rodríguez, Atlético Nacional pasó a ganar el compromiso con una jugada de la que hizo parte. El número 23 disputó el balón en el sector izquierdo en ataque, ganó el esférico, quedó en rebote para Elías Cabrera, jugador del equipo visitante que remató a media distancia, hacía el palo izquierdo de Wuilker Fariñez, portero de Internacional de Bogotá.

Un “auténtico golazo”, según la calificación de periodistas que estaban transmitiendo el juego en radio y televisión, como Juan Camilo López en Alerta Bogotá de RCN Radio.

Así fue una parte de la salida que hicieron los hinchas de Bogotá cuando se asomó Atlético Nacional al estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito @nacionaloficial/Instagram

El taquito de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez, minutos después, recibió de nuevo el balón en el sector izquierdo en ataque y la devolvió de primer toque, con la parte trasera de su pie, haciendo una jugada que se conoce en el fútbol profesional como “el taquito”.

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Y es que su posición dentro del terreno de juego era toda una incógnita en la previa a su debut. La razón es que James Rodríguez se ha desempeñado en distintas funciones a lo largo de su trayectoria deportiva: como extremo o volante por el centro del campo, sobre todo. En este primer juego se le vio precisamente en esa segunda opción, en la mitad de la cancha, detrás del centro delantero, que era Alfredo Morelos, el marcado con la número nueve.

En esa misma transmisión radial, afirmó el relator José David Pinto que James Rodríguez en sus toques al balón “marcó la diferencia”, lo cual puede dar luces de lo que sería su paso por el fútbol profesional colombiano.

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James Rodríguez arranca su etapa en Atlético Nacional como suplente ante Internacional de Bogotá - crédito Atlético Nacional

Próximo partido de Atlético Nacional con James Rodríguez

El próximo partido del volante colombiano con su nuevo club podría ser en Villavicencio, ante Llaneros, en la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II, el domingo 20 de septiembre a las 8:15 p. m.

Su primer partido en el estadio Atanasio Girardot, donde oficia como local Atlético Nacional, podría ser el jueves 24 del mismo mes cuando enfrente a Millonarios, a partir de las 7:30 p. m., en uno de los clásicos del fútbol profesional colombiano. Y es que en los próximos juegos, los dirigidos por Lucas González enfrentarán a varios de los llamados equipos grandes del F.P.C., no será solo el equipo “Embajador”, pues después se verá las caras ante Junior de Barranquilla, el actual bicampeón del torneo, el miércoles 30 de septiembre a partir de las 8:00 p. m. también, como local, en el Atanasio.

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