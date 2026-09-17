Rescatan a hombre secuestrado durante tres días en Bogotá: exigían $130 millones por su liberación

Las imágenes registran el momento posterior al operativo y el encuentro de la víctima con sus familiares en la sede del Nivel Central de la Fiscalía. - crédito Fiscalía

Guardar

Un ciudadano que había sido secuestrado el 13 de septiembre en Bogotá fue rescatado en la noche del 16 de septiembre durante un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar. El hombre permaneció retenido durante tres días en un inmueble del barrio Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar.

La víctima se movilizaba en su vehículo por inmediaciones de la Avenida Caracas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, cuando fue interceptada y trasladada contra su voluntad. Posteriormente, su madre recibió comunicaciones en las que le informaron sobre la retención y le exigieron 130 millones de pesos para permitir su liberación.

PUBLICIDAD

Las autoridades siguieron las comunicaciones

Durante la investigación, los presuntos responsables enviaron videos en los que el ciudadano era intimidado con armas de fuego y amenazado con atentar contra su vida si no se cumplía con la exigencia económica.

Las autoridades también establecieron que el hombre habría permanecido en estado de inconsciencia durante varios momentos mientras estuvo en cautiverio.

Para localizar el sitio desde donde se estarían realizando las comunicaciones extorsivas, los investigadores desarrollaron labores de policía judicial, entre ellas actividades de vecindario y verificación de cámaras de seguridad.

Agustín Bonilla Quiroz, jefe de Investigaciones y Análisis Criminal del CTI, explicó que estas diligencias permitieron identificar el inmueble ubicado en el barrio Paraíso.

“Las labores de policía judicial permitieron establecer que las comunicaciones extorsivas se estarían realizando desde un inmueble ubicado en el barrio Paraíso, localidad de Ciudad Bolívar”, señaló el funcionario.

PUBLICIDAD

Con esa información se coordinó la diligencia de registro y allanamiento que se realizó durante la noche del 16 de septiembre.

Agustín Bonilla Quiroz, jefe de Investigaciones y Análisis Criminal del CTI, entregó detalles de las labores que permitieron localizar el inmueble donde estaba la víctima. - crédito Fiscalía

Víctima fue encontrada durante el allanamiento

Los investigadores y militares ingresaron a la vivienda identificada y encontraron allí al ciudadano que permanecía retenido.

Bonilla Quiroz confirmó que, después del rescate, la víctima fue trasladada a la sede del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, donde se reencontró con sus familiares.

El procedimiento dejó además cuatro personas capturadas y permitió la incautación de un arma de fuego tipo pistola, de acuerdo con el reporte del CTI.

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional, explicó que la operación se desarrolló en dos momentos y que inicialmente se materializaron dos capturas.

PUBLICIDAD

“Luego de ello se articula un segundo trabajo, el cual se desarrolla en el barrio El Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar”, afirmó el oficial.

Según Caicedo Benavides, en esta segunda intervención se produjo el ingreso a la vivienda donde estaba el ciudadano y se concretaron las otras dos capturas.

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavides explicó cómo se desarrolló el procedimiento que permitió ingresar a la vivienda y concretar las capturas. - crédito Fiscalía

Ejército reportó otras armas durante el procedimiento

El comandante de la XIII Brigada indicó que durante la intervención los presuntos responsables habrían alcanzado a arrojar otras armas.

“Los delincuentes alcanzan a botar otra cantidad de armas que no tenemos determinada”, manifestó Caicedo Benavides.

El oficial agregó que, tras el operativo, se consiguió que la víctima regresara con sus familiares.

Por su parte, el CTI informó que el arma incautada durante el procedimiento corresponde a una pistola.

Las imágenes muestran a las personas detenidas durante el operativo realizado por las autoridades en Bogotá. - crédito Fiscalía

Capturados serán presentados ante un juez

Los cuatro detenidos serán puestos a disposición de un juez de control de garantías por parte de un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

PUBLICIDAD

La Fiscalía les imputará, entre otros delitos, secuestro extorsivo, de acuerdo con la información oficial entregada sobre el caso.

Respecto a la edad de la víctima, existe una diferencia entre las fuentes suministradas: el comunicado escrito la identifica como un ciudadano de 32 años, mientras que las declaraciones del CTI y del Ejército señalan que tenía 34 años.

Las autoridades continuarán con las actuaciones judiciales correspondientes frente a las personas capturadas por su presunta participación en los hechos.