Abogado de Kevin Acosta cuestionó inasistencia de Guillermo Jaramillo a audiencia: “Nos deja un desconcierto”

Manuel Villanueva, abogado de la familia, pidió a la Fiscalía incorporar elementos de la investigación que se adelanta en Bogotá por la muerte de Kevin Arley. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La ausencia del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a una diligencia relacionada con el caso de Kevin Arley Acosta fue cuestionada por Manuel Villanueva, abogado de la familia del menor. En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, el jurista aseguró que la ausencia del exfuncionario dejó “un desconcierto” entre los familiares y la representación de las víctimas.

De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, Jaramillo remitió una comunicación en la que manifestó que no tenía intención de conciliar. La diligencia estaba relacionada con las actuaciones derivadas de la publicación de la historia clínica del menor, según lo expuesto por el abogado.

PUBLICIDAD

Manuel Villanueva cuestionó la ausencia del exministro

Villanueva sostuvo que la familia esperaba una posición diferente por parte del exministro frente a lo sucedido con Kevin Arley y sus familiares.

“La no asistencia del exministro de Salud a la diligencia el día de hoy nos deja un desconcierto”, afirmó el abogado en conversación con el medio.

El representante de la familia señaló que, desde su perspectiva, la diligencia también podía ser un espacio para que Jaramillo mostrara “unos signos de arrepentimiento” y de reflexión frente a lo ocurrido. Sin embargo, aseguró que el exfuncionario mantuvo la posición expresada en la comunicación enviada.

Villanueva agregó que durante la diligencia la representación de las víctimas solicitó a la Fiscalía omitir la solicitud presentada por Jaramillo para justificar su ausencia. Según explicó, considera que la legislación contempla otros mecanismos para excusarse de una diligencia y que, en su opinión, el exministro debía asistir o enviar a su abogado.

PUBLICIDAD

“Él tiene la obligación de asistir. Además, es una responsabilidad con la justicia y él debería haber asistido, bueno, o enviar el abogado. Sin embargo, pues no lo hizo”, manifestó.

La representación de las víctimas, según relató Villanueva, dejó constancia de lo ocurrido para que el despacho correspondiente adopte las decisiones que considere pertinentes.

El exministro Guillermo Alfonso Jaramillo no asistió a la diligencia y, según explicó su abogado, manifestó que no tenía intención de conciliar con la familia de Kevin Acosta. - crédito Colprensa

Familia de Kevin Acosta pidió incorporar elementos de otra investigación

Durante la conversación, el abogado explicó que la familia también formuló una solicitud ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entidad que, según su declaración, tiene competencia para investigar a Guillermo Jaramillo.

La petición busca que, bajo el principio de conexidad procesal, se incorporen elementos de las diligencias que se adelantan en la Fiscalía Seccional Bogotá, en la Unidad de Vida, relacionadas con la muerte de Kevin.

PUBLICIDAD

Villanueva afirmó que en esa investigación existen elementos materiales probatorios que considera relevantes para el proceso. Según su versión, esos elementos habrían permitido establecer un posible grado de responsabilidad de Gustavo Petro y Guillermo Jaramillo, afirmación que atribuyó a actuaciones previas de la Fiscalía.

El abogado explicó que la solicitud de la representación consiste en que esos hechos y elementos sean trasladados al proceso que se adelanta ante la Fiscalía Delegada ante la Corte.

Villanueva habló de la investigación sobre Gustavo Petro

En otro momento de la entrevista, el abogado se refirió a la actuación relacionada con el expresidente Gustavo Petro. Según Villanueva, la Fiscalía había compulsado copias a la Comisión de Acusaciones por las actuaciones relacionadas con el caso de Kevin Arley.

PUBLICIDAD

El jurista afirmó que la Fiscalía había señalado en el escrito trasladado a esa instancia que existían “serios indicios” para considerar una posible responsabilidad de Petro en el delito de homicidio culposo, en calidad de garante, según la interpretación expuesta por la representación de la familia.

Villanueva relacionó esa posición con las decisiones adoptadas durante el Gobierno de Petro frente al sistema de salud. De acuerdo con su explicación, la representación considera que las condiciones del sistema tuvieron relación con las dificultades para acceder oportunamente a medicamentos necesarios para tratar enfermedades de alto costo.

El abogado sostuvo que, en el caso de Kevin Arley, el menor no habría recibido a tiempo el medicamento para la hemofilia y que esa circunstancia forma parte de los hechos que buscan esclarecer las autoridades.

PUBLICIDAD

Estas afirmaciones fueron realizadas por Villanueva durante la entrevista y corresponden a la posición de la representación de la familia dentro del proceso.

La Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones por los elementos relacionados con la posible responsabilidad del expresidente Petro en la muerte de Kevin Arley. - crédito composición fotográfica

La familia espera que se esclarezca la muerte de Kevin Arley

Villanueva también explicó cómo ha afrontado la familia el proceso judicial. Se refirió particularmente a Katherine, madre de Kevin, a quien describió como una mujer que ha mantenido su fortaleza pese a las dificultades derivadas de la muerte de su hijo.

El abogado relató que recientemente participó en una diligencia de reconocimiento en la que se observó un video en el que Kevin Arley aparece con vida y montando bicicleta. Según explicó, se trató de un elemento material probatorio incorporado al proceso.

PUBLICIDAD

Villanueva señaló que para la familia el objetivo es que se conozca lo ocurrido y que las personas que resulten responsables comparezcan ante la justicia.

“¿Qué sería para la familia de Kevin Arley justicia? Que se supiera la verdad y que comparecieran ante la justicia los responsables”, manifestó.

Cuatro exfuncionarios de la Nueva EPS fueron citados a una audiencia de imputación dentro del proceso relacionado con la muerte de Kevin Arley. - crédito suministrada a Infobae - Colprensa

Representación de víctimas también se refirió a exfuncionarios de Nueva EPS

El abogado indicó que dentro del mismo proceso fueron citados a una audiencia de imputación cuatro exfuncionarios de la Nueva EPS. Según explicó, esa diligencia no había podido consolidarse por diferentes factores.

La representación de la familia, agregó Villanueva, ha solicitado desde hace varias semanas que se eviten dilaciones y que avancen las actuaciones correspondientes.

El jurista también manifestó que, frente al proceso relacionado con Petro, la familia había solicitado a la Comisión de Acusaciones que iniciara las actuaciones correspondientes y que se agilizaran las averiguaciones destinadas a establecer una posible responsabilidad.

PUBLICIDAD

En cuanto al proceso contra Jaramillo, Villanueva señaló que esperan que la investigación adelantada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se fortalezca con los elementos provenientes de la investigación que se desarrolla en Bogotá.

Por ahora, la representación de la familia mantiene las solicitudes planteadas ante las autoridades y espera que las actuaciones permitan establecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Kevin Arley y las eventuales responsabilidades que correspondan.