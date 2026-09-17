Incendio en subestación San Mateo de Cúcuta dejó a 135.000 usuarios afectados: CENS trabaja para restablecer el servicio

José Miguel González Campo informó que alrededor de 135.000 usuarios resultaron afectados y explicó las acciones que adelanta la empresa para recuperar de manera paulatina el suministro. - crédito @CENSGrupoEPM/X

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Un incendio en la subestación San Mateo de Cúcuta, Norte de Santander, provocó una desconexión no programada del servicio de energía en diferentes sectores de la ciudad y el área metropolitana durante la noche del miércoles 16 de septiembre. Según informó Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), la emergencia afectó a alrededor de 135.000 usuarios.

El gerente de CENS, José Miguel González Campo, indicó que el evento ocurrió a las 8:44 de la noche y explicó que la falla se presentó en un módulo de 34.500 voltios. La empresa desplegó personal técnico para realizar una valoración de las condiciones de la subestación e identificar las posibles causas de la afectación.

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Así se presentó la emergencia en la subestación San Mateo

En su primer reporte, CENS señaló que la desconexión del servicio fue producto de un conato de incendio en un equipo de la subestación San Mateo. La empresa no entregó en ese momento más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Posteriormente, González Campo precisó que el evento correspondió a una falla en el módulo de 34.500 voltios. El gerente manifestó que los equipos técnicos todavía estaban identificando las causas o posibles causas que pudieron generar la afectación.

Ciudadanos compartieron videos en redes sociales en los que se observa una gran cantidad de humo procedente de la zona de la subestación. En esas publicaciones también se reportó un fuerte olor a quemado y la interrupción del servicio eléctrico en diferentes sectores del área metropolitana.

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Las autoridades locales descartaron que el incidente correspondiera a un atentado.

Videos compartidos por ciudadanos muestran la humareda procedente de la subestación durante el incidente que provocó la interrupción del servicio eléctrico. - crédito @jhonjacome/X

CENS adelanta maniobras para recuperar el suministro

Tras la falla, CENS inició trabajos para recuperar progresivamente la demanda de energía afectada. De acuerdo con el gerente de la empresa, las labores se coordinan desde el centro de control con el Centro Nacional de Despacho.

González Campo explicó que una de las acciones consiste en realizar traslados de carga entre otras subestaciones de Cúcuta y utilizar otros módulos de la subestación San Mateo.

“Lo que estamos ejecutando en este momento son unos traslados de cargas entre las otras subestaciones que tiene la ciudad de Cúcuta, también con otros de los módulos de la subestación San Mateo”, afirmó el gerente.

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El funcionario señaló que estas maniobras buscan avanzar en el restablecimiento paulatino de la demanda durante las próximas horas. También indicó que CENS informaría posteriormente sobre el estado del sistema y la recuperación del servicio para los usuarios afectados.

González Campo pidió a los usuarios realizar un uso “muy eficiente” y “muy racional” de la energía, particularmente durante el jueves 17 de septiembre, mientras continúan las labores sobre el sistema.

Incendio en un equipo de la subestación San Mateo provocó la interrupción del servicio de energía en varios sectores. - crédito captura de video

Los Patios también reportó trabajos en la subestación

La interrupción del suministro alcanzó a Los Patios, municipio del área metropolitana de Cúcuta. La Alcaldía informó que personal técnico de CENS se encontraba en la subestación San Mateo realizando labores de inspección.

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La administración municipal señaló que los equipos trabajaban en una maniobra de conexión alterna para recuperar el servicio y estimó que el empalme podría realizarse en aproximadamente una hora.

La Alcaldía de Los Patios también informó que permanecería atenta al avance de los trabajos y a las actualizaciones oficiales relacionadas con la prestación del servicio de energía.

CENS desmintió información sobre la hora de restablecimiento

Durante la noche también circuló en redes sociales un comunicado atribuido a CENS en el que se afirmaba que el servicio de energía sería restablecido el 17 de septiembre en horas de la tarde.

El texto señalaba que una subestación había sufrido un daño que produjo un incendio y que el hecho había afectado de manera considerable el suministro eléctrico en varios sectores de la ciudad. El supuesto comunicado agregaba que los equipos de la empresa trabajaban para solucionar el problema.

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CENS informó que esa información era falsa y desmintió el contenido que circulaba en redes sociales.

CENS desmintió un supuesto comunicado sobre el horario de restablecimiento del servicio que circuló en redes sociales. - crédito @CENSGrupoEPM/X

La empresa no estableció en la información suministrada un horario específico para el restablecimiento total del servicio. En su pronunciamiento, el gerente explicó que las labores permitirían recuperar progresivamente la demanda y que se entregarían nuevas actualizaciones sobre el estado del sistema.