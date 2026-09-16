Secretaría de Movilidad de Bogotá suspenderá cursos pedagógicos para infractores desde el 16 de septiembre: así podrá obtener descuentos en multas

La Secretaría Distrital de Movilidad suspenderá desde el 16 de septiembre de 2026 los cursos pedagógicos para infractores que presta directamente en Bogotá por los nuevos requisitos del Sicov - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Guardar

La Secretaría Distrital de Movilidad suspenderá temporalmente desde el miércoles 16 de septiembre de 2026 los cursos pedagógicos para infractores que presta directamente en Bogotá. La medida responde a la entrada en vigor de nuevos requisitos tecnológicos exigidos por la Superintendencia de Transporte para los organismos de tránsito que ofrecen dicho servicio.

La suspensión no impedirá que los ciudadanos realicen los cursos requeridos para acceder a los beneficios previstos por la ley frente a comparendos de tránsito. Mientras la Secretaría completa su proceso de contratación e implementa el Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), los infractores podrán acudir a los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados por el Ministerio de Transporte.

PUBLICIDAD

La decisión se adopta por las Resoluciones 2877 del 1 de abril de 2026 y 8863 del 16 de julio de 2026, expedidas por la Superintendencia de Transporte. Las normas establecieron una transición para que los CIA y los organismos de tránsito incorporen controles de identidad, asistencia, trazabilidad documental y vigilancia tecnológica en los cursos pedagógicos.

Los infractores con comparendos de tránsito podrán hacer el curso pedagógico en los Centros Integrales de Atención autorizados por el Ministerio de Transporte mientras opera la suspensión en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Desde el 16 de septiembre, los organismos de tránsito que dicten cursos para infractores deben operar con la versión básica del Sicov. La plataforma busca comprobar que quien recibe la capacitación corresponde al infractor registrado, verificar su permanencia durante la jornada y evitar la emisión de certificados por cursos no asistidos o desarrollados de forma irregular.

PUBLICIDAD

Los requisitos tecnológicos que llevaron a la suspensión

El Sicov exige que los usuarios, instructores y demás personas vinculadas al servicio estén previamente enrolados en el sistema. Ese proceso contempla la validación de identidad, la verificación de autenticidad del documento y la captura de datos biométricos faciales.

Para los ciudadanos colombianos mayores de edad, el sistema debe validar la información frente a las bases biográficas y biométricas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La norma prevé que, si no está disponible la conexión técnica requerida, pueda utilizarse temporalmente el reconocimiento facial.

La regulación también establece verificaciones de identidad al inicio, durante y al final del curso. En las sesiones presenciales, el sistema deberá realizar al menos un control aleatorio de permanencia mediante una captura panorámica del aula, con el fin de identificar a quienes permanecen en la actividad.

PUBLICIDAD

La versión básica del Sico será obligatoria desde el 16 de septiembre para verificar que el infractor registrado asista al curso y evitar certificados irregulares - crédito Secretaría de Movilidad

Si el sistema no detecta a un infractor o instructor durante esa verificación, la persona tendrá un máximo de cinco minutos para validar nuevamente su identidad. La revalidación podrá hacerse con reconocimiento facial o, si ese mecanismo falla o no se encuentra disponible, mediante cotejo dactilar contra las bases de la Registraduría.

La Secretaría Distrital de Movilidad señaló que estas exigencias incluyen la instalación de infraestructura de seguridad y el uso de tecnología de reconocimiento facial. El objetivo es proteger el servicio frente a intentos de fraude y manipulación de la información asociada a los cursos y comparendos.

El proceso de contratación de la Secretaría de Movilidad

La entidad informó que ha recibido visitas técnicas de los operadores del Sicov y participó en dos mesas de trabajo con el Gobierno nacional. En esos encuentros solicitó reconsiderar el plazo fijado para que entraran en funcionamiento los nuevos requisitos.

PUBLICIDAD

De forma paralela, la Secretaría adelanta una subasta inversa para seleccionar al operador autorizado por la Superintendencia de Transporte que proveerá el sistema. El proceso debe seguir las reglas y los tiempos establecidos para la contratación pública.

La regulación ordena verificaciones de identidad al inicio, durante y al final del curso, con controles aleatorios de permanencia y revalidación en un plazo máximo de cinco minutos - crédito Secretaría de Movilidad

La Resolución 8863 de 2026 modificó el régimen de transición previsto inicialmente en la Resolución 2877. Para los organismos de tránsito, fijó el 31 de agosto como fecha máxima para vincularse a un operador homologado y estableció que la versión básica del Sicov sería obligatoria desde el 16 de septiembre.

Durante esta etapa, que se extenderá hasta el 22 de enero de 2027, el reconocimiento facial y el almacenamiento biométrico podrán operar desde una infraestructura centralizada del operador homologado. A partir del 23 de enero de 2027, los CIA y organismos de tránsito deberán usar la versión integral del sistema, con equipos instalados en cada sede.

PUBLICIDAD

La versión integral deberá incorporar mecanismos de procesamiento de reconocimiento facial, almacenamiento, redes seguras, respaldo de energía, cámaras y dispositivos para la identificación de los usuarios. Los registros generados deberán conservarse por al menos cinco años y quedar disponibles para la supervisión de la Superintendencia de Transporte.

Dónde podrán hacer el curso los infractores

Mientras se reanuda el servicio directo de la Secretaría, las personas que necesiten realizar un curso pedagógico podrán hacerlo en cualquiera de los CIA habilitados por el Ministerio de Transporte. El listado de centros autorizados está disponible en el portal oficial del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Los CIA ya usan la versión básica del Sicov y la versión integral del sistema será obligatoria desde el 23 de enero de 2027 con equipos instalados en cada sede - crédito Secretaría de Movilidad

Los CIA ya están obligados a utilizar la versión básica del SIcov desde el 4 de agosto de 2026. El sistema permite registrar la información del comparendo, las validaciones de identidad, la fecha, hora y sede de la capacitación, así como los soportes del trámite.

PUBLICIDAD

La norma mantiene la posibilidad de registrar manualmente los datos de los comparendos mientras se logra una interoperabilidad completa con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), el Runt y otras bases de datos. Ese registro debe cumplir condiciones de auditoría, conservación y trazabilidad.

Descuentos por realización de curso pedagógico:

Para comparendos impuestos en vía , el descuento es del 50% si se toma el curso y se paga dentro de los primeros cinco días hábiles. Si se realiza entre el sexto y el vigésimo día hábil, el descuento es del 25%.

Para comparendos electrónicos, el 50% de descuento aplica si el curso y el pago se efectúan dentro de los primeros once días hábiles posteriores a la notificación. Entre el día 12 y el 26, el descuento es del 25%.

La Secretaría de Movilidad indicó que comunicará la fecha de reanudación de los cursos prestados directamente por la entidad una vez complete las condiciones técnicas y contractuales requeridas para operar el nuevo sistema.