Productos Arrurrú estarían siendo falsificados en Colombia, según Invima: pondría en riesgo la salud de niños y bebés

El Invima emitió una alerta sanitaria por productos presuntamente falsificados de Arrurrú que circulan en Colombia sin requisitos sanitarios - crédito @invimacolombia/X

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El Invima emitió una alerta sanitaria por productos presuntamente falsificados de la marca Arrurrú que circulan en Colombia sin requisitos sanitarios y pueden representar un riesgo para la salud, en especial para niños menores de 3 años. La autoridad pidió no comprarlos y suspender de inmediato su uso si ya fueron adquiridos.

La advertencia surgió tras una notificación de Belleza Express S.A.S., titular de la marca y de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias, que identificó artículos cuyas características no coinciden con los fabricados ni distribuidos oficialmente por la compañía en el país.

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“La situación fue reportada directamente por Belleza Express S.A.S., titular de la marca Arrurrú y de las respectivas Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO), tras identificar productos cuyas características no corresponden con las notificadas ante la autoridad sanitaria”, se observa en el comunicado emitido por el Invima.

Los productos cuestionados carecen de garantías sobre su composición, origen, fabricación, almacenamiento, transporte, calidad, seguridad y eficacia. La falta de trazabilidad también impide establecer bajo qué condiciones fueron manipulados antes de llegar a los consumidores.

Entre los artículos identificados figuran el Perfume para el Cabello “Arrurrú” Glamour by Isa, el Splash capilar “Arrurrú” y la Mantequilla “Arrurrú”. Belleza Express S.A.S. informó que actualmente no fabrica ni comercializa perfumes para el cabello, splash capilares ni mantequillas corporales bajo esa marca en Colombia.

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La alerta del Invima también incluye colonias, gel de baño y crema corporal con variaciones en la escritura de la marca, como ARRURRÚ y ARRURÚ - crédito @invimacolombia/X

“Los productos objeto de la alerta pueden representar un riesgo para la salud, debido a que no existen garantías sobre su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad, almacenamiento ni sobre el cumplimiento de los controles sanitarios correspondientes. Esta situación adquiere especial relevancia frente a productos dirigidos a niños menores de tres años, teniendo en cuenta el riesgo asociado a la exposición microbiológica”, se agrega en el documento.

La alerta también menciona productos capilares y corporales como colonias, gel de baño y crema corporal. Algunos artículos usan variaciones en la escritura de la marca, entre ellas “ARRURRÚ” y “ARRURÚ”.

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Las referencias señaladas no cuentan con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria exigido para comercializar cosméticos en el país. Esa notificación permite identificar los productos que cumplen las disposiciones sanitarias correspondientes.

El Invima indicó que la venta de estos cosméticos es ilegal y los incluyó en el artículo 39 del Decreto 219 de 1998 por tratarse de productos presuntamente fraudulentos - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos indicó que la venta de estos artículos es ilegal por tratarse de productos presuntamente fraudulentos. La entidad los incluyó en lo previsto por el artículo 39 del Decreto 219 de 1998.

Las diferencias comienzan en los materiales de los envases y empaques, además de los elementos gráficos de las etiquetas. Algunos productos tampoco incluyen datos obligatorios como número de lote, fecha de vencimiento, ingredientes, modo de uso y advertencias.

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También falta información legal sobre la Notificación Sanitaria Obligatoria, el titular de la marca y el fabricante. Estos elementos permiten distinguir los artículos sospechosos de las referencias originales.

Las verificaciones reportadas por el titular detectaron cambios en la apariencia y en las notas olfativas de algunos productos. Además, se hallaron resultados microbiológicos superiores a los límites permitidos por la normativa sanitaria vigente y diferencias frente a las especificaciones fisicoquímicas establecidas para los originales.

La preocupación aumenta porque parte de esta línea está dirigida a niños pequeños, una población expuesta a riesgos microbiológicos cuando utiliza cosméticos sin controles de calidad ni cumplimiento de las exigencias sanitarias.

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Los productos señalados no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria exigida para comercializar cosméticos en Colombia, según alertó el Invima - crédito Colprensa

El Invima recomendó a los consumidores abstenerse de adquirir o usar los productos señalados y denunciar los establecimientos, personas, sitios web u otros canales que los distribuyan o comercialicen.

“Se recomienda a los consumidores abstenerse de adquirir y utilizar los productos identificados como presuntamente falsificados. Quienes los estén utilizando deben suspender su uso y reportar los establecimientos, personas, sitios web o canales digitales en los que sean distribuidos o comercializados”, añadió el Invima.

A distribuidores y comerciantes les solicitó no ofrecerlos, mientras que las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deberán reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control e informar a la entidad si los encuentran.

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“Las autoridades sanitarias territoriales deberán adelantar las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes e informar al Instituto en caso de encontrarlos en establecimientos bajo su competencia”, concluye la entidad.