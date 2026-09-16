Colombia

Gobierno De la Espriella apunta a un PIB de 6% y prepara ofensiva para atraer inversión extranjera

El vicepresidente José Manuel Restrepo llevará la propuesta a Nueva York, donde tiene previstas reuniones con administraciones, fondos de inversión, empresarios y organismos multilaterales durante la Asamblea General de la ONU

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, lidera la construcción de los lineamientos para acelerar el crecimiento económico -crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, lidera la construcción de los lineamientos para acelerar el crecimiento económico -crédito @jrestrp/X
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El Gobierno nacional quiere que Colombia acelere su actividad económica hasta alcanzar un crecimiento del PIB del 6%, una meta que será sustentada en una mayor inversión y en la coordinación entre distintas áreas del Ejecutivo. La tarea quedó en manos del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien trabaja con los ministerios que considera tienen mayor capacidad para impulsar la economía.

La apuesta incluye capital colombiano y extranjero, con la intención de elevar la productividad y abrir nuevas oportunidades. Para conseguirlo, la administración busca involucrar al sector privado, la academia, la comunidad internacional y la ciudadanía en una agenda común. “Junto a los ministros de las carteras con mayor potencial para impulsar el crecimiento, estamos definiendo los lineamientos que presentaremos al presidente”, señaló Restrepo.

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El Gobierno busca coordinar a los ministerios con mayor potencial para impulsar proyectos estratégicos y atraer capital -crédito @jrestrp/X
El Gobierno busca coordinar a los ministerios con mayor potencial para impulsar proyectos estratégicos y atraer capital -crédito @jrestrp/X

El vicepresidente explicó que los lineamientos serán entregados al presidente Abelardo de la Espriella como parte de una estrategia que pretende definir las áreas desde las cuales se puede movilizar inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento. El planteamiento parte de una mayor articulación entre las entidades del Gobierno y de un acercamiento con actores económicos nacionales e internacionales.

Uno de los escenarios para promover esa agenda será Nueva York. Restrepo anticipó que llevará parte de la estrategia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto desarrollar reuniones con representantes de diferentes países y presentar las prioridades económicas de la administración. “Estaré llevando el mensaje del presidente De la Espriella y vamos a tener un conjunto de reuniones bilaterales con naciones del mundo que quieren construir con nuestro país”, afirmó.

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Durante esa visita también están contemplados encuentros con organismos multilaterales, fondos de inversión y empresarios. El propósito será buscar oportunidades de inversión para Colombia y fortalecer los vínculos con actores internacionales interesados en participar en proyectos del país.

Restrepo presentará parte de la estrategia económica durante su agenda en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas -crédito Eduardo Muñoz/REUTERS
Restrepo presentará parte de la estrategia económica durante su agenda en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas -crédito Eduardo Muñoz/REUTERS

La agenda internacional llegará después de las reuniones que Restrepo ha sostenido con los ministros para avanzar en la definición de los lineamientos económicos. La intención es que el componente externo de la estrategia esté conectado con las prioridades que se establezcan desde el Ejecutivo. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, planteó que alcanzar un mayor crecimiento deberá convivir con las medidas de ajuste fiscal que impulsa el Gobierno. Según explicó, la administración busca reducir el gasto y mantener un presupuesto sostenible, mientras trabaja en nuevas alternativas para ampliar la generación de riqueza.

“El presidente dijo: hay que hacer recortes, hay que hacer austeridad para que el presupuesto sea sostenible, pero hay que crecer y hay que generar nuevas fuentes de generación de riqueza para el pueblo colombiano”, sostuvo Lara. Para el ministro, una de las claves estará en mejorar la coordinación entre las diferentes carteras. El objetivo es facilitar que los recursos lleguen a proyectos considerados estratégicos y crear condiciones que permitan atraer inversión nacional y extranjera.

“Eso se logra articulando a los ministerios para poder atraer inversión nacional y extranjera en el desarrollo de proyectos estratégicos”, afirmó. Lara también puso sobre la mesa uno de los obstáculos que pueden afectar el avance de esas iniciativas: los trámites y las licencias requeridas para ponerlas en marcha. El funcionario reconoció que algunos procedimientos cumplen una función necesaria, pero señaló que deben evitar convertirse en barreras para la ejecución.

El elevado déficit fiscal colombiano representa el principal riesgo para la sostenibilidad del crecimiento pronosticado para 2026 - crédito Juan Páez/Colprensa
Rodrigo Lara señaló que la llegada de inversión debe avanzar junto con medidas de austeridad para mantener sostenible el presupuesto - crédito Juan Páez/Colprensa

Hay mucho trámite, hay mucha licencia, algunas necesarias, como la consulta previa, pero que no deben ser una traba”, dijo. Su planteamiento no implica eliminar esos procesos. Lara sostuvo que deben desarrollarse respetando “el espíritu de la Constitución”, pero procurando que los proyectos puedan avanzar cuando corresponda.

Con esta estrategia, el Gobierno busca combinar disciplina en el manejo de las cuentas públicas con una agenda orientada a aumentar la actividad económica. La meta del 6% dependerá, según los lineamientos que prepara el Ejecutivo, de la capacidad para coordinar a los ministerios, atraer capital, impulsar proyectos estratégicos y mejorar las condiciones para la inversión.

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