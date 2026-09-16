Tras aprobarse el monto del Presupuesto de 2027, hay alerta por $17,77 billones sin avanzar en 2026 para salud, vivienda y transporte

El PGN de 2027 superará los $600 billones y será el más alto de la historia de Colombia - crédito Leonardo Muñoz/Archivo

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El monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 abrió un nuevo frente de discusión apenas un día después de que las comisiones económicas del Congreso de la República le dieran su respaldo. El debate dejó de concentrarse solo en la bolsa total, fijada en $634,9 billones en otro.

Solo 24 horas después de la votación del monto del PGN para 2027, la bancada del Centro Democrático sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. El eje del encuentro fue reclamar ajustes al gasto público y medidas económicas tras el sismo del pasado 10 de agosto. El partido pidió austeridad, menor costo de la deuda, rebaja de impuestos y medidas de reactivación económica.

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A recortar funcionamiento y abaratar la deuda

Precisamente, el partido uribista radicó una proposición para ahorrar alrededor del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en gastos de funcionamiento. Esa meta equivale a recursos cercanos a $40 billones.

También planteó iniciativas para:

Impulsar la inversión privada.

Dar mayor estabilidad.

Reducir impuestos.

Lograr una deuda menos costosa para el país.

El Centro Democrático insiste en que el gobierno de Abelardo de la Espriella debe ser austero - crédito Centro Democrático

El objetivo, según expuso, es rebajar el peso de los intereses. Al respecto, el representante a la Cámra Óscar Darío Pérez, integrante de la Comisión III de la Cámara, afirmó que “proclamamos que haya más inversión y más desarrollo que burocracia. Por esa razón, le hemos expresado al señor ministro nuestro apoyo al Gobierno. Seguimos interesados en que se reduzca la deuda pública, que se reduzca el servicio de la misma, los intereses y las amortizaciones, y que se reduzca el gasto de funcionamiento”.

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Por su parte, el senador Christian Garcés, coordinador de ponentes en la Comisión III, insistió en que la prioridad es bajar el funcionamiento para abrir espacio a la inversión.

“Esperamos que el Gobierno Nacional cumpla su compromiso de disminuir el funcionamiento en $40 billones. Adicionalmente que se bajen impuestos y se dé estabilidad económica para reactivar la economía”. Agregó que esa reasignación debería servir para la reconstrucción tras el terremoto y para otras necesidades en salud, seguridad y vivienda. El planteamiento del partido quedó ligado, así, a la discusión sobre la distribución sectorial que todavía debe surtirse en el Congreso.

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Alerta por $29,33 billones que no habían llegado a la antesala del pago

Por su parte, Asoblockchain Colombia alertó que al cierre de agosto había $29,33 billones de inversión comprometida en 2026 que aún no llegaban a la fase previa al pago. Aún falta definir cómo se repartirá el presupuesto entre los distintos sectores. Al mismo tiempo, el análisis del gremio puso el foco sobre lo que ya está comprometido en 2026 y sobre el tiempo que tarda ese dinero en traducirse en obras, bienes y servicios.

Revisó la ejecución de la inversión comprometida por el Estado en 2026. El gremio encontró que al cierre de agosto el Gobierno tenía comprometidos $64,86 billones para inversión. De ese total, solo $35,53 billones habían avanzado hasta el punto en que ya existe una cuenta reconocida para pagar por una obra, un bien o un servicio recibido.

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La diferencia fue de $29,33 billones, equivalente al 45,22% del total comprometido.

El Congreso de la República debe aprobar, por ley, el monto del PGN de 2027 antes del 20 de octubre de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Sobre la situación, el presidente de la organización, Camilo Suárez, explicó que “casi $1 de cada $2 destinados a inversión y ya comprometidos todavía no había llegado a la antesala del pago”. Aclaró que esa cifra no significa recursos perdidos ni contratos incumplidos por ese monto. Parte de ese dinero, señaló, puede corresponder a obras y proyectos que siguen dentro de los tiempos previstos.

Según el análisis, la alerta apunta a distinguir qué parte de esos $29,33 billones responde al curso normal de los proyectos, qué recursos llevan más tiempo del esperado y cuáles obras presentan retrasos. El punto de fondo es medir cuánto tarda el dinero público en pasar del presupuesto al resultado concreto que recibe el ciudadano.

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Transporte, salud y vivienda concentran la mayor parte del rezago

La mayor concentración de recursos en esa situación aparece en transporte, salud y vivienda. Esos tres sectores reúnen $17,77 billones comprometidos que, al cierre de agosto, todavía no habían llegado a la etapa previa al pago. La cifra representa el 32,64% de toda la inversión que se encontraba en esa condición. El análisis lo vinculó con proyectos cuyo avance se siente de forma directa, como carreteras, obras hospitalarias o planes de vivienda que aún no llegan a las familias previstas.

Asoblockchain Colombia también encontró que, una vez el Estado reconoce que una cuenta debe pagarse, 99,36% de esos recursos ya había sido girado. Para Suárez, “la principal diferencia no está en el pago final, sino en todo el trayecto anterior, desde que se compromete el dinero hasta que se recibe lo contratado y se reconoce la cuenta”.

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Calculó además la exigencia para el cierre de 2026. Si el país quisiera terminar el año con 80% de la inversión reconocida para pago, entre septiembre y diciembre tendrían que avanzar $36,45 billones. Eso equivale a cerca de $9,11 billones por mes. Sería un ritmo 2,05 veces superior al promedio mensual registrado entre enero y agosto.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, es principal responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Ministerio de Hacienda

Asoblockchain Colombia anotó que “ese cálculo no constituye una proyección de cierre ni significa que esa cifra vaya a ejecutarse necesariamente. Su utilidad, indicó, es mostrar cuánto tendría que acelerarse el proceso para alcanzar ese nivel antes de diciembre”.

Discusión sobre el PGN de 2027 va más allá del monto aprobado

Para 2027, el proyecto contempla $86,96 billones para inversión, frente a $89,47 billones de 2026. La diferencia es de cerca de $2,51 billones menos, una reducción aproximada de 2,8%.

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A partir de ese contraste, el gremio propuso que la discusión presupuestaria no se limite a cuánto dinero recibe cada sector. Su planteamiento es que cualquier ciudadano pueda consultar, proyecto por proyecto, cuánto se aprobó, qué entidad responde, cuánto se ha pagado, qué avance registra y cuál es la fecha prevista de entrega.

Suárez sostuvo que “tecnologías como blockchain pueden servir para dejar un registro verificable de los cambios en valores, fechas y responsables”. Esa herramienta, añadió, tendría que ir acompañada de información confiable y controles institucionales.

El gremio hizo una cuenta adicional para 2027. Si la inversión logra avanzar cinco puntos porcentuales más sobre los $86,96 billones previstos, eso equivaldría a unos $4,35 billones adicionales atravesando etapas hasta convertirse en obras, bienes y servicios.

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