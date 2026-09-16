Colombia

María Claudia Lacouture aseguró que “se abre una oportunidad” tras descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas

Estados Unidos decidió mantener al país en la lista de naciones que “fallaron de manera demostrable” en combatir el narcotráfico. La presidenta de AmCham resaltó el hecho de que la administración Trump añadiera una “excepción por interés nacional”

La presidenta ejecutiva de AmCham aseguró que el reto del gobierno de Abelardo de la Espriella será convertir este nuevo momento de la relación con Estados Unidos en avances verificables y sostenidos en materia de lucha contra las drogas - crédito @AmChamCol/X
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El gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, decidió mantener la descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, lo que quiere decir que el país seguirá incluido en un listado de naciones que, a juicio de la Casa Blanca, “fallaron de manera demostrable” en su tarea de combatir el tráfico de estupefacientes.

“Por la presente, declaro que Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia no han realizado esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico ni para adoptar las medidas contra el narcotráfico exigidas”, se lee en el documento de determinación presidencial que emitió la oficina del portavoz.

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María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), dio a conocer su postura con respecto a la decisión del gobierno estadounidense. Según indicó, es positivo el hecho de que la administración Trump haya acompañado la descertificación con una excepción por interés nacional.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, pidió al Gobierno nacional actuar antes del 6 de julio para evitar los aranceles - crédito Fedepalma
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, aseguró que se debe pasar de la voluntad política a los resultados en la lucha contra las drogas - crédito Fedepalma

Pues, el Gobierno aseguró que la prestación de asistencia a Colombia es “vital” para sus intereses nacionales. En ese sentido, la presidenta de AmCham afirmó que Estados Unidos no desconoció la existencia y la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. “Se mantiene y se fortalece”, precisó.

“Hace un cambio sustancial en el mensaje político. Washington reconoce el nuevo escenario en Colombia y la voluntad del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de fortalecer la cooperación y la lucha contra el narcotráfico”, añadió.

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De igual manera, según Lacouture, en el comunicado se confirma una realidad que la Cámara Colombo Americana ya había advertido: los resultados obtenidos en los últimos 12 meses pesan sobre la evaluación. Sin embargo, existe la esperanza de que Estados Unidos levante la descertificación si se logran avances importantes en la materia.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Estados Unidos ve con esperanza la llegada de Abelardo de la Espriella. Cree que su gestión servirá para fortalecer la lucha contra el narcotráfico - crédito Presidencia

Se abre así una oportunidad para profundizar la cooperación alrededor de un interés común de los dos países: reducir el narcotráfico y sus efectos sobre la seguridad. La discusión ahora pasa de la voluntad política a los resultados. El reto será convertir este nuevo momento de la relación en avances verificables y sostenidos”, dijo Lacouture.

María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en Washington, también reaccionó a la decisión del gobierno de Donald Trump. Siguiendo la línea de la Casa Blanca, considera que la descertificación de Colombia es el resultado de los posibles errores que cometió la administración del expresidente Gustavo Petro en su obligación de combatir el narcotráfico.

Sin embargo, resaltó el cambio de gobierno en Colombia y dio a conocer detalles de las operaciones que se han estado llevando a cabo para enfrentar el tráfico de estupefacientes. Según detalló, ya se han efectuado 17.147 capturas y las autoridades han incautado 75.613 kilogramos de drogas. Además, se registraron 463 sometimientos a la justicia y se aprobaron 73 extradiciones.

María Consuelo Araujo, embajadora de Colombia en Washington, se pronunció tras descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas - crédito Embajada de Colombia en EE.UU.

Ministro del Interior dio parte de tranquilidad: “Vamos por buen camino”

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró ante la prensa que el gobierno de Abelardo de la Espriella está en un proceso de recuperación del control de los territorios cooptados por organizaciones criminales, lo cual es clave para combatir el tráfico de estupefacientes. En ese sentido, aclaró que los resultados que se esperan pueden tardar, pero insistió en que la administración va por un buen camino.

Todo es un proceso, todo toma tiempo. Estamos en proceso de recuperar básicamente el control territorial en muchas zonas del país. Para eso contamos con el apoyo de países aliados, que además tienen corresponsabilidad en este problema, como Estados Unidos. Y vamos por buen camino, vamos por una buena senda”, indicó el ministro ante los medios de comunicación.

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