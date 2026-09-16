Juzgado ordenó reanudar bombardeos bajo estrictas condiciones para proteger a menores reclutados: esto dice el fallo

La decisión judicial retiró la cautelar que frenaba las ofensivas y exigió examinar de forma individual la situación de quienes fueron víctimas de reclutamiento ilícito - crédito Fuerzas Militares

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El Juzgado 34 de Familia de Bogotá dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado operaciones aéreas contra estructuras armadas con presencia de adolescentes reclutados, aunque impuso nuevas exigencias para autorizar cada ataque.

El fallo resolvió de fondo una tutela presentada por el abogado Ower Jimmy Borda Parra tras el bombardeo del 27 de agosto de 2026 contra disidencias al mando de alias Calarcá en El Retorno, Guaviare. En esa operación murieron tres menores de edad, según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal.

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La decisión permite que la fuerza pública retome los bombardeos contra objetivos militares, aun cuando exista información sobre la presencia de niños y adolescentes en los campamentos. El juzgado, sin embargo, ordenó aplicar un estándar reforzado de precaución para valorar el riesgo que enfrentan los menores reclutados antes de ejecutar una operación.

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