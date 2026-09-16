Juan Guillermo Cuadrado invitó a Radamel Falcao a volver a Millonarios: “Para que juguemos juntos”

El extremo atacante espera compartir camerino con el delantero en Millonarios - crédito Millonarios FC

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Juan Guillermo Cuadrado reveló apartes del diálogo que tuvo con Radamel Falcao luego de ser confirmado como nuevo jugador de Millonarios FC para el segundo semestre de la Liga BetPlay. El extremo atacante, fiel a su manera de ser, aseguró que invitó a Falcao para que regrese al club del que es hincha.

“Me felicitó, hablé con él y me dijo: “Oye, Juancito ¿Cómo vas a ir en estos momentos ya que yo no estoy?” Y yo le dije: “Pues panita, todavía tiene la oportunidad, pero prepárese, póngase bien y que acá, con la ayuda de Dios, si lo quiere, acá lo esperamos pa’ que juguemos juntos”. Entonces, vamos a ver. Yo simplemente se la tiré“.

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El atacante estuvo en el cuadro embajador hasta finales del primer semestre, en un segundo ciclo con la camiseta Embajadora. Sin embargo, temas tributarios complicaron la continuidad de Falcao al menos por seis meses, pese a que siempre hubo el deseo de ambas partes.

Juan Guillermo Cuadrado debutaría hasta el 29 de septiembre ante Independiente Medellín en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Millonarios

Millonarios mantiene abierta la posibilidad de que Falcao vuelva a integrar el plantel en enero de 2027, cuando se reabra el mercado de pases del fútbol colombiano. El director deportivo del club, Ariel Michaloutsos, expresó su expectativa de que el delantero conserve el deseo de continuar en el equipo del que es hincha.

El plantel ya tiene cubiertos los 25 cupos de jugadores inscritos, por lo que una eventual nueva vinculación dependerá de las decisiones que tome el club para el próximo mercado. “Ya está el cupo de 25 jugadores inscritos, pero ojalá que en enero él tenga todas las ganas”, afirmó el directivo en diálogo con Caracol Radio.

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Juan Guillermo Cuadrado jugará con el número 7 en Millonarios - crédito Millonarios FC

La institución también realizó el mayor desembolso de su historia para reforzar la nómina. El 7 de julio de 2026, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, informó que Millonarios invirtió casi 16.000 millones de pesos en incorporaciones, una política que busca combinar futbolistas de trayectoria con jugadores de proyección.

“La política de fichajes debe ser de jugadores de jerarquía y de mucho potencial a ”, sostuvo el dirigente. Añadió que los refuerzos deben atravesar un buen momento deportivo y asumir la responsabilidad que implica vestir la camiseta del club bogotano.

Juan Guillermo Cuadrado y la violencia en los estadios

Juan Guillermo Cuadrado firmó inicialmente por lo que resta del segundo semestre del 2026 con Millonarios - crédito Millonarios

El nuevo jugador Embajador fue consultado por Infoabe Colombia sobre los recientes hechos de violencia en los estadios de Colombia. El futbolista fue sincero con que la seguridad es una tema sensible en Europa y eso debe ser tratado con la misma importancia en el país.

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“No, obviamente es totalmente diferente a lo que, a lo que se vive en, en Europa, pero yo creo que el fútbol colombiano viene creciendo, ¿no? Y, y a medida que, que, que podamos como aportar, no solamente nosotros, sino todos los clubes, eh, es importante, como digamos, esa seguridad, eh, en los estadios, que eso es lo que se ve mucho en Europa, ¿no? Y, y a medida que, que haya como esa seguridad, eh, el espectáculo va a ser obviamente mucho mejor, pero a medida que, que se van viendo como todo este tipo de cosas, eso es como una oportunidad para, para aprender y para seguir creciendo.

Juan Guillermo Cuadrado dijo que por ahora no contempla un regreso a la selección Colombia durante su presentación como nuevo jugador de Millonarios, según Infobae. El atacante respondió con humor: “Hace rato estoy retirado, hace rato no voy”.

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Su último partido con la selección fue el 8 de septiembre ante Venezuela, por la Eliminatoria Sudamericana. Cuadrado disputó 46 minutos, salió al comenzar el segundo tiempo y Colombia ganó 1-0.

El futbolista aseguró que está concentrado en su presente con el club bogotano y que decidirá más adelante si continúa o se despide del equipo nacional. “En el momento que Dios ponga ahí como en mi corazón voy a decirlo”, afirmó.