Dayro Moreno, el máximo goleador del fútbol colombiano, está de cumpleaños: así lo felicitaron los hinchas de Once Caldas

Dayro Moreno afirmó que no piensa en el retiro y llegó a 386 goles en su carrera con Once Caldas, a los 41 años - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El futbolista Dayro Moreno cumplió 41 años de edad. Nacido en Chicoral, municipio de Tolima, el 16 de septiembre de 1985, el máximo goleador colombiano de la historia está de celebración.

Once Caldas, el equipo de sus amores y en el que juega en la actualidad, festejó la fecha con un video en el que varios hinchas le agradecieron al delantero por su identificación con el club y por los goles que lo convirtieron en el máximo anotador de la institución.

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La pieza audiovisual, difundida en las redes sociales del club, reúne mensajes de aficionados que apelan a la relación entre el jugador y una camiseta que vistió en distintas etapas desde su debut profesional, en 2003.

“Goleador, hoy es un día especial para ti, pero a nosotros nos vienes dando días especiales hace mucho tiempo”, dice una de las voces que participan en el homenaje.

La celebración de Once Caldas, a propósito del cumpleaños de Dayro Moreno - crédito @oncecaldasoficial/Instagram

El video continúa con frases que resumen el lugar que el delantero ocupa entre los seguidores del Blanco Blanco: “Gracias por llegar a esta tierra y amarla tanto como nosotros”; “Dayro, gracias por ponerte esta camiseta y llevarla siempre contigo”; “gracias por regalarnos una sonrisa” y “gracias por darnos los mejores recuerdos”.

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El cierre del video concentra el reconocimiento colectivo: “Dayro, gracias por convertirte en nuestro ídolo. Feliz cumpleaños, ídolo. Feliz cumpleaños, goleador”.

La felicitación del club se conoció en una jornada en la que varias cuentas y usuarios aficionados al fútbol colombiano también recordaron la fecha de nacimiento del atacante. No trascendieron, hasta el momento, otros homenajes públicos de clubes hacia el delantero de centro.

Con 178 goles en Once Caldas, Dayro Moreno superó a Sergio Galván como máximo goleador del club de Manizales - crédito Once Caldas

Dayro Moreno tiene 386 goles en su carrera profesional

El cumpleaños del jugador llega con números que explican la magnitud de su carrera en el deporte colombiano. Dayro Moreno suma 386 goles entre clubes y la selección Colombia, una cifra que lo ubica como el máximo anotador de todos los tiempos en el fútbol profesional.

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El registro incluye sus actuaciones en el país y sus experiencias internacionales. A lo largo de más de dos décadas, el delantero pasó por Once Caldas, Junior de Barranquilla, Millonarios, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga. Fuera de Colombia jugó para Athletico Paranaense, de Brasil; Steaua Bucarest, de Rumania; Tijuana, de México; Talleres de Córdoba, de Argentina; y Oriente Petrolero, de Bolivia.

Su primer partido como profesional fue con el equipo de Manizales, el 28 de abril de 2003. Desde entonces, el vínculo con el club tuvo interrupciones por sus transferencias, aunque cada regreso amplió una historia que hoy lo tiene por encima de otros artilleros de la institución.

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El mismo recuento señala que Moreno acumulaba 13 goles con Once Caldas en 2026 al momento de su cumpleaños. La cifra mantiene vigente su aspiración de alcanzar los 400 tantos profesionales, una frontera que está a 14 anotaciones de distancia.

El goleador del Once Caldas logró una marca importante en la victoria del Blanco Blanco ante Boyacá Chicó-crédito @dayrogol17/Instagram

El delantero superó las marcas de Sergio Galván Rey en Manizales y en la Liga

Los récords de Dayro Moreno abarcan dos dimensiones del fútbol colombiano: la primera es su desempeño con Once Caldas. El atacante dejó atrás la marca del argentino Sergio Galván Rey, anterior máximo goleador del club, y llegó a 178 anotaciones con la camiseta blanca.

Otros conteos difundidos durante septiembre le adjudican 179, una diferencia asociada a la actualización de las estadísticas tras los partidos más recientes.

La segunda marca corresponde a la Primera División de Colombia. Moreno registra 264 goles en la Liga colombiana, con lo que encabeza la tabla histórica del torneo. El delantero superó a Galván Rey en marzo de 2024, cuando alcanzó su gol 225 en la competición.

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En febrero de 2026, además, anotó el gol 172 con Once Caldas ante Boyacá Chicó y se convirtió en el máximo goleador en solitario de la institución. A partir de ese momento, cada tanto amplió la distancia respecto de los referentes que habían ocupado ese lugar en los registros del club y del campeonato.