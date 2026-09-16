El alcalde Galán objetó ampliar de 125 a 150 minutos los transbordos del Sitp en Bogotá: un concejal pidió mantener la medida

Carlos Fernando Galán objetó el proyecto que amplía de 125 a 150 minutos el tiempo de transbordo en el Sitp - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, objetó el proyecto de acuerdo que ampliaría de 125 a 150 minutos el tiempo para hacer transbordos dentro del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). Ante esa decisión, el concejal del Partido de la U Rubén Torrado pidió al Concejo de Bogotá negar el desacuerdo y mantener la iniciativa aprobada por la plenaria el 23 de agosto de 2026.

La propuesta buscaba extender en 25 minutos la ventana de tiempo que tienen los usuarios para realizar los dos transbordos (de vehículo en vehículo) incluidos en el beneficio tarifario. Si el proyecto entraba en vigencia, el plazo pasaría de dos horas y cinco minutos a dos horas y media desde el ingreso inicial al sistema.

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Torrado afirmó que la medida responde a los mayores tiempos de desplazamiento asociados con las obras que se ejecutan en la ciudad. El concejal sostuvo que los trayectos de habitantes de zonas periféricas pueden superar la ventana actual y obligarlos a asumir un nuevo pago o, en algunos casos, a evadir el pasaje.

El proyecto plantea que la ampliación opere de manera transitoria mientras avanzan las obras y mejoran las velocidades promedio de los servicios. La iniciativa contempla transbordos entre los componentes troncales, zonales y TransMiCable.

Rubén Torrado pidió al Concejo de Bogotá negar las objeciones y mantener la iniciativa aprobada por la Plenaria el 23 de agosto de 2026 - crédito Concejo de Bogotá

El desacuerdo por las facultades del Concejo de Bogotá

El alcalde Galán presentó objeciones al acuerdo aprobado por el Concejo. Según Torrado, la Alcaldía considera que la corporación no tiene competencia para definir una ampliación del tiempo de transbordo dentro del sistema de transporte.

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El concejal cuestionó esa interpretación y pidió que la corporación rechace las objeciones del mandatario: “No podemos tener una ventana de trasbordo más amplia porque el alcalde Galán, el jurídico de la Alcaldía y la secretaria de Movilidad dicen que les estamos quitando competencia”.

Torrado sostuvo que el Concejo puede establecer lineamientos sobre la medida y que el proyecto no pretende sustituir las funciones de la Administración Distrital: “Yo lo que le estoy diciendo en el proyecto de acuerdo es que se tomen unos lineamientos”.

La propuesta también buscaba que el beneficio se aplique a los usuarios que paguen con tarjetas personalizadas de débito y crédito, tanto físicas como virtuales. El alcance incluiría, además, a quienes utilicen tarjetas de abono con recargas mensuales o periódicas, como TransMiPass.

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La propuesta plantea una ampliación transitoria del transbordo en el Sitp mientras avanzan las obras y mejoran las velocidades de los servicios troncales, zonales y TransMiCable - crédito Secretaría de Movilidad

El cabildante argumentó que la extensión del plazo favorecería a quienes utilizan varios servicios para completar sus recorridos diarios. En particular, mencionó a residentes de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Rafael Uribe y Kennedy, quienes, según su planteamiento, enfrentan con más frecuencia el vencimiento de los 125 minutos antes de llegar a su destino.

Los tiempos de viaje y las obras en Bogotá

Torrado citó un análisis técnico de diciembre de 2024 elaborado por la Subgerencia Económica de TransMilenio. De acuerdo con esa información, la velocidad promedio del componente zonal durante la hora pico de la mañana pasó de 26,8 kilómetros por hora en 2023 a 24,9 kilómetros por hora en 2024.

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La reducción fue de 6,8% en ese horario. En la hora pico de la tarde, la velocidad bajó de 25,64 a 23,8 kilómetros por hora, una variación de 7,7%, según las cifras expuestas por el autor de la iniciativa.

El concejal también indicó que TransMilenio reportó un aumento en el tiempo máximo promedio de transbordo dentro del sistema. El dato pasó de 103,28 minutos en 2024 a 117,32 minutos en 2025, un incremento de 14,04 minutos en un año.

Para Torrado, esa variación muestra que los recorridos reales se acercan o pueden superar el límite vigente: “Esta es una ventana de tiempo que no se ajusta a los trayectos de la población”.

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Torrado sostuvo que los mayores tiempos de desplazamiento por las obras en Bogotá afectan a usuarios de zonas periféricas y pueden llevarlos a pagar otro pasaje - crédito @TransMilenio / X

En Bogotá hay más de 1.200 frentes de obra activos, entre ellos los de la Primera Línea del Metro, las troncales de la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, intervenciones en la carrera Séptima y varios puentes peatonales y vehiculares. El cabildante relacionó esas intervenciones con el aumento de los tiempos de viaje entre distintos sectores de la ciudad.

Quejas por cobros durante los transbordos

La discusión ocurre mientras usuarios han reportado cobros adicionales al abordar distintos servicios dentro del periodo del beneficio de transbordo. Las denuncias surgieron entre finales de agosto y comienzos de septiembre.

Una usuaria contó a Infobae Colombia que ella y su familia tuvieron un inconveniente el 8 de septiembre. Según su relato, al presentar la queja recibió como respuesta que en algunas zonas el beneficio dejaría de aplicarse desde el 30 de agosto por casos de reventa de pasajes.

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En una respuesta remitida a ese medio, TransMilenio explicó que Recaudo Bogotá S. A. S. opera y mantiene los subsistemas de recaudo, información al usuario, integración de datos y control de flota del Sitp, conforme al contrato de concesión vigente.

TransMilenio dijo que durante un cambio tecnológico algunos usuarios no recibieron el beneficio y que ajusta la parametrización para normalizarlo - crédito Infobae Colombia

La empresa indicó que TransMilenio adoptó medidas contra la evasión, incluidas adecuaciones de infraestructura, puertas anticolados y barreras físicas. También señaló que durante esa semana se aplicó una modificación tecnológica que limitó los transbordos en puntos identificados como focos de reventa de pasajes.

TransMilenio reconoció ante Infobae Colombia que algunos usuarios no recibieron el transbordo a cero pesos en determinados lugares. La entidad atribuyó la situación a “interferencias puntuales en el sistema” durante el despliegue tecnológico e informó que ya se restableció el funcionamiento habitual del cobro.

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