Contraloría declaró de impacto nacional los millonarios giros identificados en la Fiduprevisora: se hicieron durante el Gobierno Petro

La Contraloría indicó que con la declaratoria de impacto nacional sobre hechos identificados en la Fiduprevisora se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa

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La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional algunos hechos que detectó en la Fiduprevisora, relacionados con el manejo de recursos durante las últimas cinco semanas del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Se trata de millonarios pagos del Fomag que generaron alerta.

“La delegada para Economía y Finanzas Públicas solicitó al contralor general de la República, el doctor Jorge Eliécer Laverde, declarar como hechos de impacto nacional lo evidenciado en el incremento de los compromisos y giros realizados durante el gobierno nacional anterior”, precisó la delegada Jenny Lindo Díaz.

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De acuerdo con la funcionaria, en la Fiduprevisora se identificaron pagos que se realizaron a proveedores de salud del Fomag por más de $4,4 billones. Estas transacciones carecen de soportes y evidencias. De igual manera, la Contraloría detectó diferencias presupuestales relacionadas en las liquidaciones de los contratos de la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

La tercera irregularidad que el ente de control halló está relacionada con transferencias a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos y que fueron objetados por el mismo revisor fiscal de la Fiduprevisora. Los giros superan los $17.000 millones.

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“Esta declaratoria implica que se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información”, indicó la delegada.

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