María Consuelo Araújo posó con Donald Trump en la Casa Blanca al presentar sus cartas credenciales como embajadora de Colombia

María Consuelo Araújo presentó sus cartas credenciales a Donald Trump en la Casa Blanca como embajadora de Colombia en Estados Unidos - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos/X

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La embajada de Estados Unidos en Colombia compartió la primera imagen oficial del momento en que María Consuelo Araújo, presentó este 16 de septiembre de 2026 sus cartas credenciales al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La embajada colombiana en Washington difundió imágenes del acto, en el que Araújo posó junto a Trump con el documento oficial suscrito por el mandatario colombiano.

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Durante el encuentro, según lo expresado por la cuenta oficial de la Embajada, Araújo transmitió el compromiso del presidente Abelardo De La Espriella por forjar una relación renovada y fortalecida entre ambos países, con la seguridad, la prosperidad y los resultados concretos como ejes centrales.

“Durante la presentación de sus credenciales al presidente Donald Trump, la embajadora María Consuelo Araújo transmitió el compromiso del presidente Abelardo De La Espriella con una relación renovada y fortalecida entre Colombia y Estados Unidos, con la seguridad, la prosperidad y los resultados concretos en su núcleo”, señaló la cuenta oficial de la sede diplomática en la red social X.

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El acto protocolario se produjo el mismo día en que el Gobierno de Estados Unidos hizo pública la Determinación Presidencial sobre los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas. El documento, que evalúa el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, describió un “marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico” durante los últimos cuatro años en Colombia.

La embajadora María Consuelo Araújo transmitió a Donald Trump el compromiso de Abelardo de la Espriella con una relación fortalecida entre Colombia y Estados Unidos - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos/X

Según el comunicado emitido por la embajada de Colombia en Estados Unidos con sede en Washington, la determinación reconoce que el país sudamericano “es hoy vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos” y traza una distinción entre el deterioro registrado en años anteriores y la etapa que se abre con el gobierno de De La Espriella. El texto calificó como “una decisión valiente” la elección del mandatario por parte de los colombianos y reconoció su determinación de emprender una ofensiva contra los cultivos de coca y la producción de cocaína.

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La embajada detalló que, en apenas 36 días de gestión, la fuerza pública colombiana realizó 17.147 capturas e incautó 75.613 kilogramos de estupefacientes. En ese mismo lapso se registraron 463 sometimientos a la justicia y se aprobaron 73 extradiciones.

La Embajada de Colombia en Washington afirmó que Estados Unidos considera al país vital para sus intereses nacionales y distinguió la etapa iniciada por el gobierno De La Espriella en la lucha contra el narcotráfico - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos/X

El comunicado precisó que el Gobierno intensificó las operaciones contra las organizaciones criminales y sus estructuras de mando, además de disponer una estrategia de erradicación de cultivos ilícitos que contempla todas las modalidades legales disponibles, con intervenciones focalizadas en zonas estratégicas y programas piloto.

La hoja de ruta trazada en Barranquilla

Los acuerdos de Barranquilla fijaron una hoja de ruta de cooperación entre Colombia y Estados Unidos para la erradicación, las incautaciones y la desarticulación de organizaciones criminales, de acuerdo con la Embajada colombiana en el país norteamericano - crédito Fernando Vergara/Pool vía REUTERS

Según el documento oficial de la sede diplomática, los acuerdos alcanzados en la ciudad de Barranquilla establecen la hoja de ruta para la nueva etapa bilateral. Colombia se comprometió a profundizar la cooperación operacional y judicial con Estados Unidos y a avanzar hacia resultados verificables en materia de erradicación, incautaciones, destrucción de infraestructura para la producción de drogas, desarticulación de organizaciones criminales y recuperación del control estatal en los territorios afectados.

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“Colombia y los Estados Unidos abren así una nueva etapa de cooperación, sustentada en una visión compartida de las amenazas y en la determinación de enfrentarlas conjuntamente”, indicó el comunicado de la Embajada, fechado en Washington el 16 de septiembre de 2026.

El texto oficial añadió que el Gobierno de De La Espriella “continuará actuando con firmeza para recuperar plenamente la seguridad y el control del Estado, desarticular las estructuras del narcotráfico y traducir esta nueva etapa de la relación bilateral en resultados concretos, sostenidos y verificables”.

Dichos acuerdos se firmaron durante la reciente visita a Barranquilla del secretario de Estado, Marco Rubio, en la que manifestó que este encuentro marcaba un nuevo acercamiento entre ambos países, luego del distanciamiento que se vivió durante el pasado gobierno de Gustavo Petro al que calificó como un “desastre institucional”.

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