Colombia

La Patrulla Aérea Civil Colombiana y Colmédica lamentaron la muerte de los médicos y el piloto tras accidente de la aeronave en Chocó

En un nuevo pronunciamiento, la entidad militar y la sanitaria emitieron un mensaje de pésame en honor a “quienes hicieron de su profesión una forma de servir a los demás”

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave - crédito @FuerzaAereaCol/X
La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave - crédito @FuerzaAereaCol/X
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La Patrulla Aérea Civil Colombiana (PAC), en coordinación con la empresa de salud privada Colmédica, emitieron un nuevo pronunciamiento sobre la muerte de cuatro profesionales de la salud y del piloto de una aeronave Cessna T-206, que regresaba de una brigada médica en Condoto, Chocó.

Las organizaciones emitieron un sentido pésame en memoria de las víctimas Perla Constanza Álvarez, Sandy García y María Victoria Guzmán, colaboradoras de Colmédica. También fallecieron Julissa Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya.

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Las entidades “hoy despiden con profundo dolor a quienes hicieron de su profesión una forma de servir a los demás y que, con enorme generosidad, llevaron su conocimiento, tiempo y vocación a quienes más lo necesitaban. Su compromiso con estas comunidades representa el espíritu de servicio que ha guiado esta iniciativa durante todos estos años”, se leyó en la comunicación oficial.

Las autoridades confirmaron la muerte de los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T-206 de matrícula HK-4985, que cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá - crédito Patrulla Aérea Civil Colombiana - Colmedica
Las autoridades confirmaron la muerte de los cinco ocupantes de la avioneta Cessna T-206 de matrícula HK-4985, que cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá - crédito Patrulla Aérea Civil Colombiana - Colmedica

Las organizaciones agradecieron las labores de búsqueda y rescate

La Patrulla Aérea Civil Colombiana y Colmédica extendieron un mensaje de solidaridad a los familiares y allegado de las víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron identificados tras el siniestro en la zona montañosa de la vereda Oscordó, en Pueblo Rico, Risaralda, a unos 2.743 metros de altura.

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“Las dos organizaciones expresan sus más sentidas condolencias y acompañan de manera cercana a sus familias, seres queridos, compañeros y a todas las personas que hoy comparten este dolor”, señalaron.

Además, agradecieron “a las autoridades, organismos de socorro y a todos los equipos que participaron en las labores de búsqueda y rescate” tras el siniestro aéreo.

La alerta se activó el 13 de septiembre tras la pérdida de contacto

De acuerdo con la información oficial que emitió la Aeronáutica Civil de Colombia, desde la entidad se activaron los protocolos de Búsqueda y Salvamento el domingo 13 de septiembre de 2026, luego de perder comunicación con la aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana.

El avión con las cinco personas a bordo estableció su última comunicación a las 9:23 a. m., hora local. Más tarde, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes detectó la activación de la radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá, a unos 53 kilómetros de Pereira.

La entidad advirtió que se trataba de una zona de difícil acceso. Por ese motivo, coordinó el despliegue de equipos con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y organismos de socorro.

El avión fue localizado en una zona montañosa de Pueblo Rico

Un helicóptero que despegó desde la base aérea de Rionegro ubicó la avioneta el lunes 14 de septiembre en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en un área cercana a los 3.000 metros de altura de la cordillera Occidental.

Esta fue la primera comunicación en la que se indicxó que se buscaba la avioneta con cinco personas a bordo tras perder contacto cerca del cerro Tatamá - crédito Aeronáutica Civil
Esta fue la primera comunicación en la que se indicxó que se buscaba la avioneta con cinco personas a bordo tras perder contacto cerca del cerro Tatamá - crédito Aeronáutica Civil

El general Luis Miguel Díaz Ríos, comandante del Comando Aéreo de Combate N. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), explicó que el terreno y las condiciones meteorológicas dificultaron las labores de aproximación y verificación.

“Las condiciones del terreno son bastante difíciles”, afirmó el oficial. Según relató, las aeronaves desplegadas contaban con cámaras térmicas y otros dispositivos de localización, aunque la ubicación del aparato y el clima limitaron inicialmente el acceso al punto del accidente.

Antes de que los equipos llegaran al sitio exacto, Díaz Ríos había indicado que buscaban aprovechar una ventana meteorológica para insertar rescatistas.

“La intención hoy, con la ventana meteorológica que tenemos prevista, es iniciar las operaciones de rescate para insertar los rescatistas y hacer toda la verificación que se necesite”, sostuvo.

Avioneta con matrícula HK-4985 se accidentó y no dejó sobrevivientes, afirmó el mandatario Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press - @FuerzaAereaCol/X
Avioneta con matrícula HK-4985 se accidentó y no dejó sobrevivientes, afirmó el mandatario Abelardo de la Espriella - crédito Europa Press - @FuerzaAereaCol/X

El comandante también señaló que aún era prematuro establecer si el avión se apartó de su ruta prevista o si enfrentó cambios imprevistos en las condiciones del tiempo.

No obstante, durante el 16 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella informó el hallazgo de la aeronave y los cuerpos de las víctimas. Además, expresó sus condolencias a los allegados de las víctimas. “Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985”, escribió en su cuenta de X.

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