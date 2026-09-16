Gobierno justificó los bombardeos y aseguró que “quien pone en riesgo a los menores de edad en campamentos es la estructura criminal”

Jorge Mora López afirmó ante el Senado que las organizaciones ilegales reclutan a niñas, niños y adolescentes para impedir acciones de la Fuerza Pública en Catatumbo y Guaviare - crédito MinDefensa

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El ministro de Defensa de Colombia, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, defendió las operaciones contra grupos armados en Catatumbo y Guaviare y sostuvo que la responsabilidad por la presencia de menores de edad en los campamentos recae en las organizaciones que los reclutan e instrumentalizan.

El miércoles 16 de septiembre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, Mora López afirmó que las operaciones aéreas de alta precisión se ejecutan bajo protocolos militares que contemplan verificaciones previas, aprobaciones de los mandos y acciones posteriores de la Policía Judicial.

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El pronunciamiento ocurrió luego de los cuestionamientos por bombardeos de la fuerza pública contra estructuras criminales que operan en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y en el departamento del Guaviare, donde persisten actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro y trata de personas.

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