Colombia

Cayó banda que se robó una camioneta de lujo con una niña de siete años en su interior: el presidente Abelardo de la Espriella hizo el anuncio

Los seis detenidos, incluido su cabecilla alias Homero, serían los responsables del robo de una camioneta de alta gama en la que iba una niña de siete años que al final fue rescatada en el barrio Nuevo Monterrey, en Suba

Francisco Hoyos, coordinador de la Sala Operativa de Analítica, Respuesta y Seguimiento (Soars) del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), reveló cómo se llevó a cabo el operativo, que se realizó en la noche - crédito Póscast Voces de Ciudad/ Secretaría de Seguridad Bogotá
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Como ya es habitual desde que asumió como jefe de Estado desde el viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella anunció un nuevo golpe contra estructuras criminales que hacen de las suyas en el país, y en esta ocasión, destacó la desarticulación de “Los Buitres”.

Los detalles del operativo que desarrolló el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) de la Policía Nacional se revelaron la mañana del miércoles 16 de septiembre por parte del mandatario, como parte de la Operación Rapaz.

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“¡Cayeron “Los Buitres” en Bogotá!" anuncia al principio de su mensaje vía X el presidente, que destacó el trabajo que permitió impactar la “estructura criminal que operaba en Suba, Usaquén y Engativá”.

Producto del operativo “fueron capturadas 6 personas, tres por orden judicial y tres en flagrancia, por secuestro, concierto para delinquir y hurto”, añade el mensaje del mandatario.

El presidente De la Espriella compartió el anunció desde su cuenta de X la mañana del miércoles 16 de septiembre de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente De la Espriella compartió el anunció desde su cuenta de X la mañana del miércoles 16 de septiembre de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Dentro de los hoy detenidos figura alias Homero, el cabecilla de la organización y, sobre el accionar criminal de la emprea criminal, De la Espriella describió que el modus operandi de “Los Buitres” estaba relacionada “con el secuestro y hurto de un vehículo que tenía en su interior a una menor de edad, ocurrido el pasado 6 de abril”.

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“Esta estructura llevaba 5 años de trayectoria delincuencial y obtenía rentas criminales cercanas a $200 millones mensuales”, agregó el jefe de Estado en su reporte, en el que se precisó que en las labores de allanamiento se incautaron tres computadores, dos celulares, dos proveedores y 26 cartuchos.

Además de “Homero”, también fueron detenidos alias El Flaco, “Costeño”, “Anderson”, “Sebastián” y “Michael”.

Al final de su publicación, De la Espriella dejó en firme que “en Bogotá vamos detrás de las estructuras que secuestran, roban y aterrorizan a los ciudadanos”, y advirtió que todas caerán: “Una por una. Cabecilla por cabecilla”.

Alias Homero era el líder de la empresa criminal "Los Buitres" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Alias Homero era el líder de la empresa criminal "Los Buitres" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Para cerrar, el mandatario felicitó a los integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Gaula e Inteligencia Policial que hicieron parte del operativo “por este resultado”.

El presidente De la Espriella volvió a lanzar otra sentencia en contra de los criminales que hacen de las suyas en la capital del país: “¡El que la hace, la paga!“.

Al cierre de su mensaje, el mandatario hizo una ligera modificación a su habitual manera de concluir los comunicados desde su cuenta de X: “¡Firme por Bogotá, firme por la Patria ¡Que viva Cristo Rey!"

La organización delincuencial "Los Buitres" actuaba en las localidades de Engativá, Suba y Usaquén - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La organización delincuencial "Los Buitres" actuaba en las localidades de Engativá, Suba y Usaquén - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Así fue el operativo de rescate de niña de 7 años que iba en camioneta de alta gama hurtada por “Los Buitres” en Bogotá

Una niña de siete años fue rescatada dentro de una camioneta robada en Bogotá después de un operativo de tres horas que combinó reportes ciudadanos, cámaras de vigilancia, unidades terrestres y el helicóptero de la Policía Nacional.

El vehículo, una Nissan de color champaña, fue hurtado el 6 de abril en el barrio Nuevo Monterrey (localidad de Suba, noroccidente de Bogotá), con Gabriela en su interior.

La alerta llegó a la línea 123 a las 8:41 p. m., y permitió activar una búsqueda coordinada desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la ciudad.

La camioneta fue localizada a las 11:50 p. m. en el barrio Nicolás de Federmán (Teusaquillo), a varios kilómetros del punto donde ocurrió el robo. La menor estaba dormida dentro del vehículo y despertó cuando llegaron los uniformados.

La camioneta robada en Suba fue encontrada con la menor dentro, sin que presentara afectaciones físicas - crédito Secretaría de Seguridad
La camioneta robada en Suba fue encontrada con la menor dentro, sin que presentara afectaciones físicas - crédito Secretaría de Seguridad

La descripción de la madre permitió priorizar la búsqueda

Francisco Hoyos, coordinador de la Sala Operativa de Analítica, Respuesta y Seguimiento (Soars), relató en el pódcast Voces de la Ciudad, de la Secretaría de Seguridad, que el caso fue clasificado como un incidente de alto impacto desde el primer reporte.

La madre informó que su hija llevaba pijama y pantuflas de unicornio, detalles que fueron incorporados a la alerta distribuida entre las unidades desplegadas.

La Soars articula las emergencias que ingresan a través de la línea 123 y coordina la respuesta con entidades de seguridad y los equipos de atención en terreno.

Tras la denuncia, la Policía Metropolitana de Bogotá reforzó sus turnos y activó un operativo terrestre y aéreo. El helicóptero Halcón participó en el rastreo, mientras los operadores revisaban registros del sistema de videovigilancia para reconstruir el recorrido del vehículo.

Las autoridades recibieron reportes sobre posibles avistamientos de la camioneta en la vía Suba-Cota, la Autopista Norte y la carrera 30. Sumado a todo lo anterior, las llamadas de ciudadanos y las redes de apoyo policial ampliaron la información disponible para la búsqueda.

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que la Policía, el Gaula del Ejército y el apoyo aéreo del Halcón localizaron la camioneta en Nicolás de Federmán y entregaron a la menor sana y salva a sus padres. - crédito @CarlosFGalan/X

La camioneta apareció abandonada con las luces encendidas

Al lugar del hurto llegaron el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano; el alcalde Carlos Fernando Galán, y el secretario de Seguridad, César Andrés Restrepo Flórez.

La alerta final llegó desde la zona de atención del CAI Nicolás de Federmán. Los policías hallaron la Nissan abandonada, con las luces encendidas y con Gabriela en el interior.

Según Hoyos, debido a que la menor iba dormida no advirtió el robo ni el despliegue posterior de las autoridades, y solo se despertó luego de la llegada de los uniformados.

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