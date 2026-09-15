Colombia

Ecopetrol tiene nueva junta directiva: tres miembros fueron reelegidos y otros seis debutan en los cargos

La decisión ocurre mientras la compañía enfrenta definiciones sobre sus actividades de exploración y producción de hidrocarburos

Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
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El gobierno de Abelardo de la Espriella sometió este martes 15 de septiembre a consideración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol una lista única para renovar la junta directiva de la compañía. La asamblea, que registró una participación equivalente al 92% del cuórum, aprobó la conformación del órgano para el período 2026-2029.

La nueva junta conserva a tres de sus actuales miembros e incorpora a seis representantes con experiencia en asuntos políticos, energía eléctrica, administración corporativa, regulación y derecho.

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La decisión ocurre mientras Ecopetrol enfrenta definiciones sobre sus actividades de exploración y producción, su estrategia de transición energética y los mecanismos de control interno, auditoría y relación con los accionistas. La apuesta oficial apunta a preservar parte de la experiencia previa y sumar perfiles para los desafíos de los próximos años. Además de intervenir en las decisiones de negocio, los integrantes deberán vigilar los riesgos corporativos, velar por las prácticas de gobierno de la empresa y garantizar la participación de los sectores presentes en la propiedad accionaria.

Juan Carlos Hurtado dejó la presidencia de Ecopetrol y en su relevo la compalía nombró a Camilo Barco - crédito Ecopetrol
Juan Carlos Hurtado dejó la presidencia de Ecopetrol y en su relevo la compalía nombró a Camilo Barco - crédito Ecopetrol

La junta directiva quedó integrada por:

  • Luis Felipe Henao.
  • Ricardo Yee Rodríguez.
  • César Loza.
  • Carlos Augusto Suárez.
  • José Camilo Manzur.
  • Jorge Alberto Jaller.
  • Ludmila del Carmen Vergara.
  • Betzy Martínez.
  • Claudia Margarita Lafaurie.

Durante la jornada, el actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, planteó una transición acelerada en la empresa y fijó como prioridades la transparencia, la recuperación de la autosuficiencia energética y el impulso a la exploración. El directivo sostuvo que esos frentes serán determinantes para la compañía y para las finanzas públicas de Colombia.

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El funcionario ubicó la auditoría forense entre las primeras medidas necesarias para recuperar la confianza en Ecopetrol. Según afirmó, “la revisión debe permitir mayor control sobre los contratos y proteger los recursos de los cerca de 50 millones de colombianos vinculados, de forma indirecta, al patrimonio de la petrolera estatal”.

Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, anotó que los principales retos de Ecopetrol son transparencia y auditoría forense - crédito @LuisFelipeHenao/X
Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, anotó que los principales retos de Ecopetrol son transparencia y auditoría forense - crédito @LuisFelipeHenao/X

Henao advirtió sobre la pérdida de la autosuficiencia de gas en Colombia. En ese sentido, señaló que la producción de hidrocarburos debe responder a las necesidades de los hogares, la industria y el Estado, bajo el concepto de soberanía energética.

Por último, relacionó la falta de exploración con la caída de las reservas y con una menor disponibilidad de recursos para el país. “Sin exploración no hay reservas; sin reservas no hay caja”, afirmó al sostener que “reactivar esa actividad forma parte de la respuesta frente a la crisis fiscal y a las necesidades de las próximas generaciones”.

Qué aportan los miembros de la nueva junta directiva de Ecopetrol

Luis Felipe Henao continuará al frente del Comité de Gobierno Corporativo de Ecopetrol. Su permanencia busca asegurar la continuidad del conocimiento acumulado en esa instancia mientras la empresa atraviesa un cambio político y se define el próximo presidente ejecutivo.

Luis Felipe Henao, candidato a procurador - crédito @luisfelipehenao/X
Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, dice que es necesario que la entidad le apuesta al "fracking" - crédito @luisfelipehenao/X

Otros miembros son:

  • Ricardo Rodríguez Yee: miembro independiente, fue ratificado por los gobernadores de los departamentos productores. Es ingeniero industrial, se desempeñó como contralor delegado para Minas y Energía y dirigió la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). En Ecopetrol, encabeza el Comité de Auditoría y Riesgos y el Comité de Negocios. Participó en procesos de reestructuración de empresas estatales y tiene experiencia en investigaciones fiscales, incluidas las relacionadas con la Refinería de Cartagena (Reficar), además de conocimientos en planeación energética y finanzas. El Gobierno sostiene que su continuidad permitirá mantener el trabajo de las auditorías forenses y los estándares de control que Ecopetrol debe cumplir como empresa listada en la Bolsa de Nueva York.
  • César Loza: miembro no independiente, seguirá como representante de los trabajadores. Es economista, supervisor de Ecopetrol y expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO). Su perfil aporta conocimiento sobre la operación de la compañía, las relaciones laborales y la regulación minero-energética. También conserva el vínculo de la Junta con la base trabajadora ante eventuales cambios organizacionales.
Antes de llegar a la junta directiva de Ecopetrol, César Loza presidió la USO - crédito USO
Antes de llegar a la junta directiva de Ecopetrol, César Loza presidió la USO - crédito USO

Seis nuevos nombres en la propuesta del Gobierno

Los seis candidatos postulados por el Ejecutivo tienen trayectorias en el derecho, el sector eléctrico, la administración de grandes organizaciones, las comunicaciones políticas y la regulación energética.

  • Carlos Augusto Suárez: miembro independiente, es abogado, especialista en control fiscal y estratega de comunicación política del presidente Abelardo De La Espriella. Tiene experiencia en asesoría a gobiernos, manejo de crisis y construcción de estrategias de comunicación. El Gobierno considera que su perfil puede contribuir a la comunicación de las decisiones de Ecopetrol, en especial frente al desafío de explicar la convivencia entre las actividades de exploración y producción y los planes de transición energética. También relaciona su experiencia con la recuperación de la confianza entre los grupos de interés de la empresa.
  • José Camilo Manzur Jattin: miembro independiente, es ingeniero civil, magíster en Economía y actual presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis). Su experiencia se concentra en el mercado eléctrico, con énfasis en regulación, tarifas, subsidios, energías renovables, redes de distribución y liquidez de las compañías del sector. Su postulación vincula la operación hidrocarburífera de Ecopetrol con los desafíos del sistema eléctrico y el papel de ISA dentro del grupo empresarial.
  • Jorge Alberto Jaller Jaramillo: miembro no independiente, desarrolló gran parte de su carrera en el Grupo Éxito, donde ocupó cargos en comercio minorista, operaciones y administración. El Gobierno destaca su experiencia en la gestión de organizaciones de gran escala, con miles de empleados, así como sus conocimientos en administración, resultados y relación con grupos de interés. Su llegada aportaría una perspectiva corporativa distinta de la de los integrantes especializados en energía, regulación y control.
José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, participó en la rueda de prensa en la que el Comité Intergremial advirtió sobre la crisis energética que puede vivir Colombia en los próximos meses - crédito @Asocodis/X
José Camilo Manzur es el presidente de Asocodis - crédito @Asocodis/X

Perfiles jurídicos, regulatorios y energéticos

Otros miembros tienen perfiles jurídicos, regulatorios y energéticos:

  • Ludmila del Carmen Vergara: miembro no independiente, es abogada y tiene más de 25 años de trayectoria en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción. Recientemente fue superintendente de Transporte. Su experiencia abarca asuntos jurídicos e institucionales en distintas actividades económicas. El Ejecutivo considera que puede fortalecer el análisis de riesgos legales, contratos y asuntos regulatorios, en una compañía con una relación permanente con el Estado y bajo procesos de auditoría.
  • Betzy Patricia Martínez: miembro independiente y oriunda de la región Caribe, es abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado. Ha trabajado en contratación, infraestructura, banca y administración. El Gobierno resalta sus conocimientos jurídicos, institucionales y regulatorios, en particular para la gestión contractual, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones que involucran a entidades públicas y empresas privadas. Su postulación también incorpora representación territorial de la región Caribe.
  • Claudia Margarita Lafaurie Taboada: miembro independiente, es abogada y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético. Ha trabajado en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica, con foco en asuntos jurídicos, regulatorios, contractuales y de gobierno corporativo. Su carrera incluye pasos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y empresas privadas del sector. El Gobierno sostiene que puede aportar conocimientos sobre sostenibilidad, generación de valor y gestión de riesgos. Al igual que Martínez, es oriunda de la región Caribe.
Ludmila del Carmen Vergara asumió la Superintendencia de Transporte el 15 de agosto de 2026 - crédito Ministerio de Transporte
Ludmila del Carmen Vergara asumió la Superintendencia de Transporte el 15 de agosto de 2026 - crédito Ministerio de Transporte

Representación de departamentos productores

Dentro de la propuesta se mantiene la representación de los departamentos productores, los fondos de pensiones, los accionistas minoritarios y los trabajadores, conforme a la reforma estatutaria citada en el documento.

Asimismo, la nueva Junta deberá acompañar las decisiones de Ecopetrol en materia de producción, exploración, transición energética, disciplina financiera y control de riesgos.

También tendrá a su cargo el seguimiento de las auditorías y de la relación de la empresa con accionistas, trabajadores y entidades estatales.

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