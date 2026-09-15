Colombia

Sacerdote hizo polémicos cuestionamientos a los feligreses durante su sermón y se refirió al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres: “Toca es plomo”

El religioso que habría llevado a cabo su homilía en Santander, fue calificado por usuarios afines a Abelardo de la Espriella como “el cura petrista” por la reflexión que compartió con sus feligreses

Pese que no se ha confirmado el nombre del sacerdote ni en qué parroquia se desempeña (se presume que sería en Santander), el mensaje del religioso abrió un debate entre los usuarios en redes sociales - crédito @santanderteinforma/IG

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Las palabras de un sacerdote durante una misa, difundidas en redes sociales el domingo 13 de septiembre, reavivaron la discusión sobre la violencia, el rencor y la cultura de la venganza en Colombia.

El religioso, de quien se desconoce su identidad, la parroquia para la que presta el servicio, así como su ubicación, cuestionó los mensajes que justifican la muerte de quienes son considerados “malos” y aludió a una imagen que causó controversia: la del presidente Abelardo de la Espriella caminando junto a varios cadáveres tras la operación Azarías, que dejó entre las bajas a tres menores de edad.

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“Hay como una tendencia a involucrarnos a todos, a pensar en un sentimiento como de venganza”, afirmó el sacerdote.

En su reflexión, el religioso sostuvo que parte de la sociedad rechaza los procesos de paz y la reconciliación, mientras exige respuestas basadas en el uso de la fuerza.

El fragmento de la homilía circuló en plataformas digitales y se replicó decenas de veces, luego de que el religioso planteara que el debate alrededor de esas reacciones debía trascender el terreno político.

“La discusión no es política en este momento, es cristiana”, expresó el cura.

El sacerdote cuestionó los aplausos a las muertes de presuntos delincuentes

Durante la misa, el sacerdote se refirió al episodio que generó polémica tras la operación Azarías, desarrollada el 30 de agosto en el departamento del Guaviare.

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El religioso mencionó que el presidente Abelardo fue visto caminando junto a los cuerpos y cuestionó que esa escena haya recibido expresiones de respaldo. “Hemos visto al presidente por ahí andando sobre unos cadáveres y que para muchos resulta como aplaudible”, señaló el cura.

Según planteó el religioso, el problema aparece cuando una parte de la ciudadanía adopta la idea de que la muerte de los señalados como delincuentes constituye una respuesta válida.

“Son personas malas, pero al menos yo, por lo menos como cristiano católico, a mí me cuesta compartir esa idea”, comentó el sacerdote durante su sermón.

“Los niños y los jóvenes van creciendo con esa idea”

El religioso advirtió que las expresiones de rencor y resentimiento tienen efectos en el entorno social, en especial entre niños y jóvenes expuestos de forma cotidiana a noticias y contenidos violentos.

“Los niños y los jóvenes van creciendo con esa idea”, recalcó el cura. A su juicio, la repetición de discursos que presentan la eliminación del adversario como una solución profundiza los daños colectivos.

Para explicar su postura, el cura al final de su intervención relató una enseñanza sobre un niño que le pregunta a su padre qué ocurriría si mataran a todas las personas malas. La respuesta del padre fue el cierre de su mensaje: “No, mijo, quedamos los asesinos”.

La reflexión del sacerdote se divulgó en redes sociales en una jornada en la que el mensaje litúrgico católico también estuvo centrado en el perdón y el rechazo a la retaliación, pero debido a su posición fue calificado como “el cura petrista”.

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