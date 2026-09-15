Exministro de Justicia asumió la defensa de agente de Tránsito que fue golpeada por una conductora durante un operativo en Ibagué: “La violencia contra nuestros servidores públicos no puede normalizarse”

Una agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Ibagué fue agredida cuando intentaba inmovilizar un vehículo mal estacionado cerca de la Clínica Avidanti -crédito Captura de video

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Una semana después de que se viralizaran las imágenes de una conductora en la ciudad de Ibagué que, para impedir un procedimiento de decomiso de su vehículo, agredió brutalmente a una agente de tránsito, se conocen nuevos detalles del caso.

De hecho, en la mañana del martes 15 de septiembre se conoció que Wilson Ruiz asumirá la defensa de María Camila Martínez, la agente que denunció la agresión durante el procedimiento en la Clínica Avidanti. El exministro de Justicia anunció que su firma representará a la funcionaria en el proceso judicial.

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La representación directa estará a cargo del abogado Manuel Villanueva, integrante del bufete encabezado por Ruiz. El equipo jurídico afirmó que buscará esclarecer lo ocurrido y que la persona señalada responda ante la justicia si las autoridades establecen una responsabilidad penal.

“Lo ocurrido con María Camila Martínez en Ibagué no puede ser una escena más que vemos, lamentamos y luego olvidamos. Una agente de tránsito fue agredida mientras cumplía con su trabajo. Como ministro de Justicia impulsamos la Ley 2197 de 2022, Ley de Seguridad Ciudadana, que fortaleció la respuesta frente a los delitos cometidos contra servidores públicos en razón de sus funciones. Las decisiones de una autoridad pueden discutirse y controvertirse por las vías legales. La violencia nunca puede ser una de ellas”, señaló el exministro.

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La Administración Municipal de Ibagué informó que la funcionaria resultó lesionada y que la acompañará en el proceso legal por la agresión - crédito @ROCHIGALEANO/X

El caso se originó el 4 de septiembre de 2026, cuando Martínez acudió a la Clínica Avidanti tras recibir una alerta de la central de radio. La intervención estaba relacionada con varios vehículos estacionados de una forma que, según relató la agente, dificultaba el tránsito de automotores de emergencia.

La funcionaria explicó que, tras la llegada de una grúa, inició comparendos educativos dirigidos a algunos conductores. Durante ese procedimiento requirió a una mujer que luego habría protagonizado la agresión que denunció.

Según la versión de Martínez, la ciudadana reaccionó con violencia cuando la agente le pidió sus documentos y le explicó la actuación que adelantaba. La funcionaria sostuvo que recibió golpes en el rostro y sufrió una lesión en la boca.

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La agente indicó además que intentó tomar distancia para controlar la situación, aunque los ataques habrían continuado. También denunció que recibió amenazas, un elemento que incrementó su preocupación por posibles hechos posteriores.

La representación legal quedará en manos del abogado Manuel Villanueva, del bufete de Wilson Ruiz, que anunció actuaciones para determinar lo ocurrido el 4 de septiembre de 2026 y definir posibles responsabilidades penales - crédito X

Ruiz comunicó la decisión de su firma mediante un video. El exministro señaló que el acompañamiento jurídico parte de la consideración de que el episodio involucra violencia contra una servidora pública durante el ejercicio de sus funciones.

La incorporación de la defensa abre una nueva fase en el trámite. Los abogados anunciaron que impulsarán las actuaciones necesarias para que se determinen las circunstancias del hecho y se definan las eventuales responsabilidades.

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“He decidido asumir, junto con mi equipo jurídico, la defensa de María Camila Martínez, agente de tránsito que denunció haber sido agredida mientras cumplía con su deber en Ibagué. La violencia contra nuestros servidores públicos no puede normalizarse. Acompañaremos este caso para que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y haya justicia”, escribió en otro mensaje el exministro Ruiz.

La investigación deberá establecer la versión de cada involucrada

La denuncia presentada por Martínez constituye el punto de partida del proceso, pero serán las autoridades judiciales las que deberán contrastar los testimonios, los registros disponibles y los demás elementos que sean incorporados al expediente.

La eventual responsabilidad de la mujer señalada no está definida. El caso deberá avanzar bajo las garantías procesales correspondientes antes de que exista una decisión sobre los hechos denunciados.

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El episodio puso de nuevo en discusión la seguridad de los agentes de tránsito durante los controles en las calles de Ibagué. La funcionaria realizaba una actuación vinculada con la movilidad en el acceso a un centro asistencial cuando, según su denuncia, fue atacada y amenazada por una conductora requerida.

La representación de Ruiz y Villanueva se concentrará en acompañar a la agente dentro de ese trámite. La firma sostuvo que llevará el caso hasta las últimas consecuencias legales que permitan los resultados de la investigación.