Colombia

Ministro del Interior Rodrigo Lara respaldó que la Policía pueda entrar a las universidades públicas: “Si se comete un delito se procede”

El jefe de cartera se refirió a la iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella para permitir el ingreso de la fuerza pública a las instituciones de educación superior durante movilizaciones

El Consejo de Estado admitió una tutela con la que Rodrigo Lara Restrepo busca recuperar la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Diego Pineda/Colprensa
Rodrigo Lara pidió diferenciar las protestas de los hechos violentos en instituciones públicas - crédito Diego Pineda/Colprensa
Guardar

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fijó posición frente al anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre una iniciativa que buscaría habilitar el ingreso de la Policía Nacional a las universidades públicas durante jornadas de protesta.

El funcionario señaló que el Estado debe responder cuando se cometan delitos, aunque remarcó que el debate debe centrarse en la violencia y no en las manifestaciones pacíficas.

PUBLICIDAD

Durante un pronunciamiento ante medios, Lara rechazó que hechos violentos sean presentados como parte del ejercicio de la protesta. “No aceptamos la utilización de la violencia disfrazada de protesta”, afirmó el ministro, al referirse a eventuales disturbios en espacios universitarios.

La propuesta anunciada por De La Espriella plantea la posibilidad de que las autoridades ingresen a instituciones de educación superior públicas en medio de movilizaciones.

El ministro Rodrigo Lara aseguró que detener los bombardeos por la sospecha de presencia de menores de edad termina siendo una inmunidad para los criminales - crédito @MinInterior/X
El ministro Rodrigo Lara fijó límites al debate sobre el ingreso de la fuerza pública a universidades - crédito @MinInterior/X

Lara dijo que la autoridad debe intervenir si se configura un delito

El titular de la cartera del Interior sostuvo que la respuesta institucional debe activarse ante conductas que infrinjan la ley, sin importar el lugar en el que ocurran. “Si se comete un delito desde cualquier instancia, la autoridad debe proceder”, declaró.

PUBLICIDAD

Lara vinculó esa postura con el funcionamiento de las instituciones en un sistema democrático. Según expuso, la intervención estatal frente a hechos delictivos forma parte de las obligaciones de las autoridades y de las reglas previstas por el orden constitucional.

“Así funciona una democracia, así funciona el Estado de derecho”, expresó el ministro. También indicó que ese principio rige en los Estados constitucionales, donde las garantías ciudadanas conviven con la obligación de proteger la seguridad y perseguir conductas ilegales.

Su mensaje apuntó a diferenciar la protesta como derecho ciudadano de los actos violentos. “Eso no tiene discusión”, concluyó al defender que las autoridades actúen cuando exista una infracción penal.

La discusión pone en el centro la autonomía universitaria, el derecho a la movilización y las facultades de la fuerza pública ante situaciones que puedan derivar en alteraciones del orden o hechos punibles.

Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara rechazó la violencia en campus públicos y defendió la actuación de la autoridad - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Esto dijo Abelardo de la Espriella sobre la iniciativa: “La protesta pacífica será respetada”

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para definir la intervención de la fuerza pública en universidades públicas ante hechos violentos. La medida prevé que la Policía Nacional pueda ingresar a los campus cuando detecte vandalismo, terrorismo, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público.

Durante una alocución, el jefe de Estado afirmó que la autonomía de las instituciones de educación superior no impide la actuación de las autoridades frente a conductas delictivas. “La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, sostuvo.

De la Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá las garantías para las movilizaciones que se desarrollen de forma pacífica y dentro de los límites previstos por la Constitución y la ley. A la vez, trazó una diferencia entre ese derecho y los episodios que incluyan daños, ataques o preparación de acciones ilegales.

“La protesta pacífica será respetada y garantizada”, expresó el mandatario. En contraste, calificó como conductas que el Estado debe enfrentar los ataques contra integrantes de la fuerza pública, la población civil y la infraestructura.

Durante su alocución, el presidente explicó que se establecerá un protocolo para diferenciar la protesta pacífica de situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. - crédito Presidencia

El presidente indicó que el protocolo buscará establecer criterios para diferenciar una manifestación legítima de situaciones que requieran una respuesta oficial. Entre los escenarios mencionados figuran la violencia, la comisión de delitos en flagrancia, el peligro para terceros y las afectaciones graves al orden público.

Según explicó, la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender esos casos. Sus agentes podrán actuar si desde las universidades se organizan o ejecutan actos vandálicos o terroristas.

“Habrá una distinción entre la protesta y los hechos de violencia”, señaló De la Espriella al describir el objetivo de las instrucciones impartidas para elaborar el mecanismo de actuación.

En su mensaje, De la Espriella defendió la autonomía universitaria, aunque afirmó que esa garantía no crea territorios excluidos de la Constitución, la ley o la autoridad estatal. “Los campus no están sustraídos de la autoridad legítima”, manifestó.

El presidente cerró su intervención con una advertencia sobre los actos violentos dentro de esos establecimientos. “No serán santuarios de la violencia”, afirmó.

Temas Relacionados

Rodrigo LaraFuerza PúblicaUniversidades PúblicasProtestasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

El partido de ida jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá terminó en empate sin goles, pese a que fue el Cardenal el que tuvo las opciones más claras

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Defensa de Laura Sarabia rechazó el cargo de peculado durante la audiencia de imputación: “Para eso les pagan”

El exfiscal Mario Iguarán sostuvo en audiencia que la Fiscalía añadió esa conducta sin respaldo en pruebas y advirtió que la medida respondería a una represalia por no aceptar responsabilidad ni negociar con el ente acusador

Defensa de Laura Sarabia rechazó el cargo de peculado durante la audiencia de imputación: “Para eso les pagan”

Unal pide protocolo para ingreso de Fuerza Pública en casos extremos de violencia

Diego Torres, representante del Consejo Superior Universitario, dijo que se deben actualizar reglas sin estigmatizar a los estudiantes

Unal pide protocolo para ingreso de Fuerza Pública en casos extremos de violencia

Conoce el clima de este 15 de septiembre en Cartagena de Indias

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Conoce el clima de este 15 de septiembre en Cartagena de Indias

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de septiembre en Barranquilla

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de septiembre en Barranquilla
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Colombia brilló en los Emmy 2026: Sofía Vergara deslumbró y Carlos Manuel Vesga estuvo a un paso del premio

Laura Tobón le hizo ‘picante’ ofrecimiento a Yina Calderón tras confesar que su esposo era su “amor platónico”: “Se lo comparto”

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Deportes

Así fue la fuerte patada y expulsión de Jean Fernandes, arquero del América de Cali, en la derrota ante Pasto: esto dijeron los analistas arbitrales

Así fue la fuerte patada y expulsión de Jean Fernandes, arquero del América de Cali, en la derrota ante Pasto: esto dijeron los analistas arbitrales

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe en vivo HOY: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Así fue el banderazo de los hinchas de Santa Fe en Brasil durante la previa del partido ante Vasco Da Gama: Daniel Torres dio estas palabras

‘Cucho’ Hernández anotó su primer gol de la temporada con el Real Betis: Nelson Deossa ingresó desde el banco y humilló a un rival

Atlético Nacional reveló lo ansioso que estaba James Rodríguez antes de ser presentado ante los hinchas en el estadio Atanasio Girardot