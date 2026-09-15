Ministro del Interior Rodrigo Lara respaldó que la Policía pueda entrar a las universidades públicas: “Si se comete un delito se procede”

Rodrigo Lara pidió diferenciar las protestas de los hechos violentos en instituciones públicas - crédito Diego Pineda/Colprensa

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fijó posición frente al anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre una iniciativa que buscaría habilitar el ingreso de la Policía Nacional a las universidades públicas durante jornadas de protesta.

El funcionario señaló que el Estado debe responder cuando se cometan delitos, aunque remarcó que el debate debe centrarse en la violencia y no en las manifestaciones pacíficas.

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Durante un pronunciamiento ante medios, Lara rechazó que hechos violentos sean presentados como parte del ejercicio de la protesta. “No aceptamos la utilización de la violencia disfrazada de protesta”, afirmó el ministro, al referirse a eventuales disturbios en espacios universitarios.

La propuesta anunciada por De La Espriella plantea la posibilidad de que las autoridades ingresen a instituciones de educación superior públicas en medio de movilizaciones.

El ministro Rodrigo Lara fijó límites al debate sobre el ingreso de la fuerza pública a universidades - crédito @MinInterior/X

Lara dijo que la autoridad debe intervenir si se configura un delito

El titular de la cartera del Interior sostuvo que la respuesta institucional debe activarse ante conductas que infrinjan la ley, sin importar el lugar en el que ocurran. “Si se comete un delito desde cualquier instancia, la autoridad debe proceder”, declaró.

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Lara vinculó esa postura con el funcionamiento de las instituciones en un sistema democrático. Según expuso, la intervención estatal frente a hechos delictivos forma parte de las obligaciones de las autoridades y de las reglas previstas por el orden constitucional.

“Así funciona una democracia, así funciona el Estado de derecho”, expresó el ministro. También indicó que ese principio rige en los Estados constitucionales, donde las garantías ciudadanas conviven con la obligación de proteger la seguridad y perseguir conductas ilegales.

Su mensaje apuntó a diferenciar la protesta como derecho ciudadano de los actos violentos. “Eso no tiene discusión”, concluyó al defender que las autoridades actúen cuando exista una infracción penal.

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La discusión pone en el centro la autonomía universitaria, el derecho a la movilización y las facultades de la fuerza pública ante situaciones que puedan derivar en alteraciones del orden o hechos punibles.

Rodrigo Lara rechazó la violencia en campus públicos y defendió la actuación de la autoridad - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Esto dijo Abelardo de la Espriella sobre la iniciativa: “La protesta pacífica será respetada”

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un protocolo nacional para definir la intervención de la fuerza pública en universidades públicas ante hechos violentos. La medida prevé que la Policía Nacional pueda ingresar a los campus cuando detecte vandalismo, terrorismo, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público.

Durante una alocución, el jefe de Estado afirmó que la autonomía de las instituciones de educación superior no impide la actuación de las autoridades frente a conductas delictivas. “La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, sostuvo.

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De la Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá las garantías para las movilizaciones que se desarrollen de forma pacífica y dentro de los límites previstos por la Constitución y la ley. A la vez, trazó una diferencia entre ese derecho y los episodios que incluyan daños, ataques o preparación de acciones ilegales.

“La protesta pacífica será respetada y garantizada”, expresó el mandatario. En contraste, calificó como conductas que el Estado debe enfrentar los ataques contra integrantes de la fuerza pública, la población civil y la infraestructura.

Durante su alocución, el presidente explicó que se establecerá un protocolo para diferenciar la protesta pacífica de situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. - crédito Presidencia

El presidente indicó que el protocolo buscará establecer criterios para diferenciar una manifestación legítima de situaciones que requieran una respuesta oficial. Entre los escenarios mencionados figuran la violencia, la comisión de delitos en flagrancia, el peligro para terceros y las afectaciones graves al orden público.

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Según explicó, la Policía Nacional será la primera autoridad operativa encargada de atender esos casos. Sus agentes podrán actuar si desde las universidades se organizan o ejecutan actos vandálicos o terroristas.

“Habrá una distinción entre la protesta y los hechos de violencia”, señaló De la Espriella al describir el objetivo de las instrucciones impartidas para elaborar el mecanismo de actuación.

En su mensaje, De la Espriella defendió la autonomía universitaria, aunque afirmó que esa garantía no crea territorios excluidos de la Constitución, la ley o la autoridad estatal. “Los campus no están sustraídos de la autoridad legítima”, manifestó.

El presidente cerró su intervención con una advertencia sobre los actos violentos dentro de esos establecimientos. “No serán santuarios de la violencia”, afirmó.