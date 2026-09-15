Gustavo Petro reaccionó al aumento del Presupuesto General de la Nación para 2027: “Hará disparar aún más la tasa de interés”

Elk pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

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Las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República aprobaron el Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, por $635 billones.

Por este motivo, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y aseguró que la decisión del Congreso podría llevar al país “a la insostenibilidad fiscal”.

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“El Congreso al aprobar una excesiva política se deuda lleva al país a la insostenibilidad fiscal (sic)”, indicó Petro.

Gustavo Petro aseguró que la decisión del Congreso podría llevar al país “a la insostenibilidad fiscal” - crédito Europa Press

Según el exmandatario, un aumento excesivo del gasto público, concentrado especialmente en funcionarios de seguridad y financiado con endeudamiento, elevaría las tasas de interés de la deuda interna y externa.

“La aprobación de un crecimiento exagerado del gasto público de funcionamiento centrado en funcionarios de seguridad y financiado con endeudamiento de la nación para financiar gasto de funcionamiento hará disparar aún más la tasa de interés de la deuda interna y externa (sic)”, afirmó Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

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Según Gustavo Petro, un aumento excesivo del gasto público, elevaría las tasas de interés de la deuda interna y externa - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el expresidente Gustavo Petro respondió a las críticas del presidente Abelardo de la Espriella sobre la situación fiscal y la ejecución del Presupuesto General de la Nación.

El exmandatario sostuvo que el presupuesto aprobado para 2026 asciende a $548 billones y cuestionó los señalamientos de De la Espriella sobre el gasto público.

El exmandatario calculó que, al dividir ese monto entre 48 semanas, el gasto promedio semanal sería de cerca de $11 billones. No obstante, un año tiene 52 semanas, por lo que la referencia de 48 semanas no corresponde al calendario anual completo.

“Si el presupuesto nacional aprobado por ley de la república es de 548 billones para el año 2026, y un año tiene en promedio 48 semanas, ¿cuánto se gasta semanalmente para ejecutar el presupuesto? (sic)“, indicó el exmandatario.

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Petro afirmó que las críticas del mandatario evidencian, según su postura, un desconocimiento de “los asuntos básicos del gobierno”. También cuestionó el tratamiento que parte de la prensa dio al debate presupuestal.