26 sismos en menos de 24 horas se registraron en Chocó: por qué está temblando tanto en esta región, según el Servicio Geológico Colombiano

Los temblores reportados en la tarde del 14 de septiembre en Chocó corresponden a un enjambre sísmico, según el monitoreo oficial - crédito SGC

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Los sismos en el municipio de Istmina (Chocó) mantuvieron en alerta a habitantes del occidente y el centro de Colombia tras una concentración de movimientos registrados en la tarde del lunes 14 de septiembre.

El fenómeno se sintió en varios departamentos y llevó al Servicio Geológico Colombiano a explicar las razones de la actividad. La mayor concentración ocurrió en Istmina durante la tarde. La Red Sismológica Nacional registró tres movimientos de magnitud superior a cuatro en menos de seis minutos.

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El primer sismo se produjo a las 3:02 p. m. y alcanzó una magnitud de 4,9, con una profundidad de 39 kilómetros. Dos minutos más tarde se reportó otro evento de 4,1. La secuencia continuó a las 3:08 p. m. con un temblor de 4,4. A las 4:13 p. m. se registró un nuevo sismo de magnitud 4,9, a la misma profundidad informada para el primero.

La percepción de los movimientos se extendió más allá del departamento del Chocó. El alcance del fenómeno generó reportes desde zonas del Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y Tolima.

Los temblores reportados en la tarde del 14 de septiembre en Chocó corresponden a un enjambre sísmico, según el monitoreo oficial- crédito Infobae

Con corte a las 4:30 p. m., el Servicio Geológico Colombiano había recibido más de 2.000 reportes ciudadanos sobre los temblores. Los registros reflejaron la amplia zona en la que se percibió la actividad sísmica.

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El origen del enjambre se relaciona con el terremoto del 10 de agosto

Un enjambre sísmico en Chocó puede mantenerse durante días, semanas o meses antes de disminuir. El SGC explicó que esa dinámica forma parte de la actividad que permanece bajo observación en el departamento.

Está temblando seguido en Chocó porque los expertos de la Red Sismológica Nacional identificaron dos dinámicas simultáneas: réplicas vinculadas al terremoto del 10 de agosto y un enjambre sísmico. Este último reúne movimientos de diferentes magnitudes sin un sismo principal que ordene toda la secuencia.

Asi como epxlicó Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC: “Como lo comunicamos hace dos semanas, a partir del 10 de agosto del evento sísmico de magnitud siete punto cuatro, desde la Red Sismológica Nacional hemos encontrado una secuencia sísmica donde hemos tenido dos grupos de sismos. El primero correspondiente a réplicas cuyas profundidades están entre los setenta y ciento veinte kilómetros de profundidad”.

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Los comunicados sobre el sismo en Chocó mostraron diferencias en la magnitud y la profundidad informadas para el mismo evento - crédito Servicio Geológico Colombiano

Las réplicas relacionadas con el sismo de agosto se ubican a profundidades aproximadas de entre 70 y 120 kilómetros. Ese grupo responde a la actividad posterior al movimiento principal que afectó a varias ciudades del país.

La otra parte de la secuencia corresponde al enjambre detectado en el departamento. El SGC indicó que los movimientos reportados el lunes hacen parte de esa concentración de actividad sísmica. " El segundo grupo corresponde a un enjambre sísmico. Estos tres sismos corresponden a este enjambre. Un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes. Aquí tenemos una sismicidad constante donde podemos tener eventos sísmicos con magnitudes mayores o menores", agregó el vocero.

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Un enjambre se diferencia de una cadena habitual de réplicas porque no hay un terremoto dominante que concentre la mayor liberación de energía y al que sigan eventos progresivamente menores.

En ese tipo de secuencias, los sismos pueden variar en intensidad. Algunos movimientos pueden sentirse con mayor fuerza que otros, sin que esa diferencia permita identificar un evento central que explique todo el comportamiento de la zona.

Temblor en Colombia - crédito Redes sociales/Alanah M. Torralba/EFE

El Servicio Geológico Colombiano señaló que la reiteración de temblores en un periodo corto no permite calcular por sí misma cuándo terminará la actividad. La secuencia puede prolongarse durante un tiempo y luego perder intensidad hasta desaparecer.

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