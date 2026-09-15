Viajeros de Costa Rica, Ecuador y México disparan las búsquedas de vuelos hacia Colombia: crecieron hasta 80,4%

El 60,2% de las reservas para viajar a Colombia durante el segundo semestre de 2026 se realizaron con cuatro meses de anticipación -crédito Piamonte Turismo

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El interés por viajar a Colombia desde otros países ganó fuerza durante el primer semestre de 2026, con un comportamiento especialmente marcado en varios mercados de América Latina. Las búsquedas de tiquetes hacia el país aumentaron 11,5% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras divulgadas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

El movimiento no se quedó únicamente en las ciudades que suelen concentrar la atención de los viajeros. Costa Rica encabezó el crecimiento entre los mercados analizados, con un aumento de 80,4% en las búsquedas de vuelos hacia Colombia. Ecuador ocupó el segundo lugar, con 70,3%, seguido de México, con 54,3%; Brasil, con 49,4%; y Perú, con 43,8%.

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Costa Rica lideró el crecimiento de búsquedas de vuelos hacia Colombia, con un aumento de 80,4% frente al mismo periodo de 2025 -crédito John Vizcaino/REUTERS

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, destacó que el comportamiento refleja una mayor atención hacia Colombia desde distintos países de la región. “Además de los mercados tradicionalmente relevantes, se evidenció un creciente interés desde diferentes países de la región. Costa Rica registró un aumento de 80,4% en las búsquedas hacia Colombia, seguido de Ecuador, con 70,3%; México, con 54,3%; Brasil, con 49,4%; y Perú, con 43,8%. España y Francia también presentaron incrementos cercanos a 19%”

Los datos permiten dimensionar el volumen de consultas que recibió el país. Durante junio de 2026 se registraron cerca de 8 millones de búsquedas aéreas hacia Colombia, mientras que el dato acumulado señalado por Anato para el primer semestre fue de 7,9 millones de búsquedas de tiquetes. Frente al mismo periodo de 2025, este último resultado representa un crecimiento de 11,5%.

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La tendencia también se refleja en las ciudades que aparecen como posibles destinos para quienes consultan opciones de viaje. San Andrés fue la que presentó el mayor crecimiento entre los destinos mencionados, con un aumento de 50,6% en las búsquedas. Santa Marta ocupó el siguiente lugar, con una variación positiva de 24,3%. Cartagena registró un crecimiento de 23,6% y Barranquilla alcanzó 23,4%. En estos casos, el incremento muestra un mayor interés por destinos turísticos del Caribe colombiano.

San Andrés fue el destino colombiano que registró el mayor incremento en las búsquedas internacionales, con una variación de 50,6% -crédito Decameron Aquarium

Otros lugares, aunque tuvieron un menor volumen de búsquedas, también registraron variaciones importantes. Villavicencio, Montería y Riohacha presentaron crecimientos cercanos a 24%, de acuerdo con la información entregada por Anato.

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El comportamiento de las búsquedas está acompañado por un aumento en las reservas para los meses siguientes. Para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2026 se contabilizaron 2,3 millones de reservas hacia Colombia, cifra que representa un incremento de 5,3% frente al mismo periodo del año anterior. La anticipación con la que se están realizando esas reservas es otro de los datos destacados por el gremio. El 60,2% de las reservas correspondientes al segundo semestre de 2026 fueron realizadas con cuatro meses de antelación.

Así, las cifras muestran un escenario favorable para el flujo de viajeros hacia Colombia durante la segunda mitad del año. El crecimiento de las consultas internacionales, sumado al aumento de las reservas ya concretadas, concentra la atención en varios mercados latinoamericanos y en destinos nacionales como San Andrés, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.

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Santa Marta, Cartagena y Barranquilla también registraron aumentos en las consultas de viajeros que buscan vuelos hacia Colombia - crédito @AlejandroChar/X

Las cifras fueron elaboradas a partir de información de Amadeus y ForwardKeys, con cálculos de ProColombia. Anato es una organización gremial sin ánimo de lucro que representa los intereses de las agencias de viajes y del turismo en Colombia. La asociación fue creada el 20 de octubre de 1949 y actualmente reúne a más de 730 agencias asociadas, distribuidas en nueve capítulos de representación.

Para el sector, este tipo de indicadores permite seguir el comportamiento de la demanda antes de que los viajeros concreten sus desplazamientos. Las consultas procedentes de Costa Rica, Ecuador, México, Brasil y Perú sobresalen por sus variaciones, mientras que España y Francia registraron aumentos cercanos a 19%. Los resultados abarcan tanto la intención de viaje como las reservas proyectadas para el segundo semestre.

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