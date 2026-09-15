María Fernanda Cabal cuestionó el arresto de Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’: “El debate no se silencia”

María Fernanda Cabal cuestionó el arresto de Samuel Adrián y defendió el derecho a debatir las afirmaciones planteadas en el documental - crédito @samueladrian_/Instagram - Maria Fernanda Cabal/Facebook

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El creador de contenido mexicano Samuel Adrián fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el domingo 13 de septiembre de 2026, tras hacerse efectiva una orden judicial de arresto emitida en su contra por desacatar un fallo de tutela.

La detención del activista provocó la reacción de la exsenadora María Fernanda Cabal, que cuestionó la sanción impuesta y defendió el contenido del documental audiovisual ‘Colombia: fácbrica de niños trans’, producido por el comunicador.

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“Es un documental de investigación que expone el avance de la agenda trans en menores dentro de Colombia y las consecuencias culturales, médicas y sociales que esto podría tener para las nuevas generaciones”, referencia el mismo Adrián como descripción del documental en YouTube.

La captura del realizador se concretó cuando intentaba ingresar al país procedente de Panamá, pues el miércoles 15 de septiembre tenía planeado dar una conferencia sobre el documental y otros temas relacionados junto con Agustín Laje, politólogo y escritor argentino. Agentes de la Policía Nacional procedieron a la notificación del mandamiento judicial derivado del incumplimiento reiterado de una orden que le exigía retirar de las plataformas digitales un material audiovisual mencionado.

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Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali - crédito Composición fotográfica

Ante el procedimiento de las autoridades en la capital, la exsenadora Cabal se pronunció el 15 de septiembre de manera pública y a través de su cuenta en la red social X para rechazar la medida coercitiva.

“Diez días de arresto a Samuel Adrián no borran las denuncias del documental Colombia: fábrica de niños trans ni responden las preguntas que plantea. Denunciar lo que está ocurriendo con los menores no puede convertirse en delito. ¡A los niños se les protege y el debate no se silencia!”, afirmó la excongresista.

En la misma publicación, Cabal compartió un video de Laje, quiencontó que acudió al puesto de Policía donde permanece recluido el creador de contenido e informó sobre el estado del detenido. Además, ratificó la realización de una conferencia programada en la ciudad, a pesar de la ausencia de Samuel Adrián.

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María Fernanda Cabal rechazó públicamente la medida contra Samuel Adrián y sostuvo que las denuncias planteadas en el documental no deberían ser silenciadas mediante una sanción judicial - crédito @MariaFdaCabal/X

“Me encuentro en Bogotá, Colombia, en la estación de policía donde está detenido mi amigo Samuel Adrián por darle lucha a la ideología de género en este país. Acabo de visitarlo, me pidió que les comunicara que se encuentra bien, él está con la moral alta, él está dispuesto a redoblar la lucha contra la ideología de género”, sostuvo Agustín Laje durante su declaración.

El realizador audiovisual mexicano también viajó a Colombia para participar en un congreso en la iglesia cristiana El Pacto, en Bogotá, junto a Laje; por esta razón, su compañero de evento sigue de cerca el caso y ha utilizado sus redes sociales para denunciar cada detalle sobre la detención de Adrián.

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No retiró sus videos y terminó detenido: este fue el motivo del arresto de Samuel Adrián en Bogotá

El antecedente judicial del caso se remonta a una acción de tutela interpuesta por el médico colombiano Mario Angulo ante un juzgado de la ciudad de Cali. El profesional de la salud acudió a las vías legales tras ser mencionado en el documental y en otras publicaciones emitidas en la cuenta de YouTube del activista.

El despacho judicial falló a favor del demandante y le ordenó a Samuel Adrián la eliminación inmediata de los videos donde aparecía el nombre del médico.

El audiorealizador mexicano Samuel Adrián habló de la importancia de que el proyecto 'Ley Laura' fuera radicado en el Congreso de Colombia, buscando prohibir cirugías de cambio de sexo y tratamientos hormonales en menores de edad - crédito @samueladrian_/Instagram

Pese a la notificación formal de la providencia, el creador de contenido se negó a borrar el material de sus redes sociales, manifestando abiertamente que prefería asumir las consecuencias legales antes que retirar la publicación.

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Debido a la negativa persistente de Samuel Adrián, el juzgado de conocimiento abrió un incidente de desacato que concluyó con la imposición de una sanción de diez días de arresto inconmutables, acompañada por una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que serían $26.263.575, suma calculada en aproximadamente USD 8.500.

El realizador mexicano Samuel Adrián es conocido en las plataformas digitales por producir contenidos audiovisuales centrados en el cuestionamiento a las rutas de atención médica, protocolos hospitalarios e intervenciones hormonales dirigidas a la llamada reasignación de género en menores de edad dentro del territorio nacional.

Las autoridades judiciales confirmaron que la retención del ciudadano extranjero no obedece a una investigación de carácter penal por sus filiaciones políticas o ideológicas, sino a la ejecución de la medida sancionatoria contemplada en la ley colombiana para garantizar el cumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces de tutela.

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