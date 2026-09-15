Colombia

A la cárcel exmilitar que asesinó a su pareja y a su hijastra en una casa del sur de Bogotá: lo capturaron con los cuerpos dentro de su carro en la vía al Llano

Dionnys David Fonseca Turizo habría acabado con la vida de la menor de 11 años por una discusión que sostuvo con la mamá de la niña, y horas después hizo lo mismo con Keila Ortiz Salas

Dionnys David Fonseca Turizo asesinó primero a su hijastra de 11 años por una discusión que tuvo con su pareja y madre de la menor, a a quien también asesinó horas después en una vivienda ubicada en el barrio Betania, en la localidad de Usme - crédito Fiscalía General de la Nación
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Un exmilitar de 44 años fue enviado a prisión luego de que aceptara los cargos por el feminicidio de su compañera sentimental, Keila Ortiz Salas, y el asesinato de su hijastra de 11 años.

El caso se presentó el 7 de septiembre en una de las viviendas del barrio Betania, ubicado en la localidad de Usme, suroriente de Bogotá, pero los hechos salieron a la luz la noche del miércoles 9 de septiembre, cuando se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida alrededor de las 8:30 p. m., y justo en el kilómetro 17+300 de la vía al Llano, en el sentido Villavicencio-Bogotá, jurisdicción del municipio de Chipaque (Cundinamarca).

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De acuerdo con lo que señaló el comunicado de la Fiscalía General de la Nación emitido la mañana del martes 15 de septiembre de 2026, el hoy procesado Dionnys David Fonseca Turizo, habría atacado primero a la menor, cuando se disponía a salir hacia el colegio.

De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el hombre la asfixió como represalia tras una discusión que había tenido con la madre de la niña.

Horas después, cuando la mujer regresó de trabajar, el señalado agresor le habría dicho que tenía una sorpresa. Según la investigación, le vendó los ojos y la atacó con un arma cortopunzante, lo que causó su muerte.

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Declaraciones del Jorge Emilio Rey - crédito Departamento de Policía Cundinamarca

La Fiscalía asegura que el hombre intentó ocultar lo ocurrido dentro de la vivienda

El comunicado indicó que, después de los ataques, el exmilitar habría limpiado las manchas de sangre en el inmueble con el propósito de eliminar rastros de lo ocurrido.

La indagación también señala que, durante la madrugada del 9 de septiembre, cambió la ropa de las víctimas y trasladó los cuerpos en su vehículo.

Fonseca Turizo ubicó a una de ellas en el asiento delantero y a la otra en la parte trasera del automóvil.

Acto seguido, el exmilitar emprendió un viaje con destino a La Guajira, según la Fiscalía. Hacia el mediodía regresó a Bogotá y posteriormente tomó la vía hacia Villavicencio, capital del Meta.

El caso se reportó a través de la cuenta de X por parte de Coviandina, la concesionaria vial encargada en la vía al Llano, la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026 - crédito @CoviandinaSAS/X
El caso se reportó a través de la cuenta de X por parte de Coviandina, la concesionaria vial encargada en la vía al Llano, la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026 - crédito @CoviandinaSAS/X

La captura se produjo en Chipaque tras la alerta de varios ciudadanos

La captura ocurrió a la altura de Chipaque, Cundinamarca, luego de que varios ciudadanos alertaran a las autoridades por la presencia de dos personas dentro de un vehículo que no respondían a sus llamados.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El procesado aceptó los cargos de forma libre y voluntaria durante las audiencias preliminares, y por este motivo un juez de control de garantías ordenó que permanezca bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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