Junta directiva de Ecopetrol le pedirá la renuncia al presidente encargado Juan Carlos Hurtado, tras polémico audio con el catalán Manel Grau

FOTO DE ARCHIVO. El presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, asiste a una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, 9 de abril, 2026. REUTERS/Nathalia Angarita

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El presidente de la junta directiva de Ecopetrol, el exministro Luis Felipe Henao, anunciará en una reunión extraordinaria que se realizará el lunes 14 de septiembre de 2026, que presentará una solicitud para la renuncia irrevocable de Juan Carlos Hurtado, actual presidente encargado de la compañía petrolera.

La petición fue expresada por el directivo en una declaración a El Tiempo, tras la revelación de un audio de 43 minutos grabado durante un desayuno, en el que testigos sitúan a Hurtado junto al polémico empresario catalán Manel Grau, cercano al expresidente Gustavo Petro y a la exprimera dama Verónica Alcocer, así como un contratista identificado como Víctor.

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Juan Carlos Hurtado se encontraba dirigiendo temporalmente la petrolera, luego de que el entonces presidente Ricardo Roa pidiera una licencia en medio de las imputaciones penales en su contra.

En la grabación, revelada por el citado medio de comunicación, se mencionan contratos, cargos de vicepresidentes y negocios de Julián Caicedo, pareja de Roa.

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