Colombia

Más de la mitad de los trabajadores en Colombia sigue sin cotizar y sin una pensión garantizada: la informalidad llegó al 54,6%, según el Dane

Según la entidad, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre móvil mayo - julio 2026 fue 56,9%, una subida de 0,4 puntos frente al 57,3% del trimestre mayo - julio de 2026

La Reforma Laboral que entró en vigor en 2025 no impactó la informalidad en Colombia, según expertos - Carlos Ortega/EFE
La Reforma Laboral que entró en vigor en 2025 no impactó la informalidad en Colombia, según expertos - Carlos Ortega/EFE
Guardar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Boletín Técnico Ocupación informal Trimestre móvil mayo - julio de 2026, en el que mostró que más de la mitad de los trabajadores del país siguen excluidos del sistema formal, es decir, que no pagan seguridad social y no tienen garantizada una pensión.

Esto, en medio de la polémica que sigue en Colombia debido a que el gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% para el salario mínimo en Colombia, bajo el concepto de “salario vital”, lo que llevó la remuneración a $2.000.000 mensuales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe, para el total nacional, en dicho periodo, la proporción de personas ocupadas informales fue de 54,6%, mientras que en el mismo periodo del 2026 resultó 55,0%, es decir, bajó 0,4 puntos. Por su parte, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 40,6%, una subida de 1,4 puntos frente al 42,0% del año pasado y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 41,9%, una reducción de 1,4 puntos frente al 43,3% del periodo en comparación.

La informalidad laboral supera el 50% de la población trabajadora en Colombia - crédito Dane
La informalidad laboral supera el 50% de la población trabajadora en Colombia - crédito Dane

Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue de 83,2% en el trimestre móvil mayo - julio 2026, una reducción de 0,1 puntos frente al 83,1% de 2025.

PUBLICIDAD

Informalidad según sexo en el total nacional

Para el total nacional, el Dane precisó la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre móvil mayo - julio 2026 fue 56,9%, una subida de 0,4 puntos frente al 57,3% del trimestre mayo - julio de 2026.

A su vez, las mujeres ocupadas informales fueron el 51,5%, lo que significó una diferencia de 0,2 puntos frente al 51,7 de 2025.

Informalidad según sexo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil mayo - julio 2026 la proporción de mujeres informales fue 39,6%, una caída de 1,3 puntos frente al 40,9% del mismo periodo del año pasado.

La informalidad laboral ataca tanto a hombres como a mujeres - crédito Dane
La informalidad laboral ataca tanto a hombres como a mujeres - crédito Dane

Mientras que la proporción de hombres informales fue 41,4%, lo que representó una diferencia de 1,5 puntos ante el 42,9% de 2025.

Informalidad por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

  • Sincelejo: 65,2%.
  • Riohacha: 61,9%.
  • Cúcuta A.M.: 61,9%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

  • Bogotá D.C.: 32,6%.
  • Manizales A.M.: 35,6%.
  • Tunja: 35,7%.

Para el periodo mayo - julio de 2025, las ciudades de mayor informalidad fueron:

  • Sincelejo: 69,6%.
  • Valledupar: 64,2%.
  • Montería: 62,8%.
Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia. Bogotá es la que registra menos - crédito Dane
Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia. Bogotá es la que registra menos - crédito Dane

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

En el total nacional, para el trimestre móvil mayo - julio 2026, la informalidad por tamaño de empresa registró lo siguiente:

  • Microempresas: 84,7% de la población ocupada
  • Empresas pequeñas: 20,6%.
  • Empresas medianas: 4,9%.
  • Empresas grandes: 2,4%.
Las microempresas son las entidades donde mayor índice de informalidad se tiene - crédito Dane
Las microempresas son las entidades donde mayor índice de informalidad se tiene - crédito Dane

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

  • Bogotá D.C.: 35,5%.
  • Medellín A.M.: 37,8%.
  • Manizales A.M.: 38,5%.

Efectos de la reforma laboral en la informalidad

El informe del Dane se da a conocer también en medio de la ejecución de la reforma laboral, que ya completa un año. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

  • Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.
  • Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.
  • Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34%, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4%, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.

Temas Relacionados

DaneSeguridad SocialInformalidad LaboralColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Presupuesto de la Nación de 2027 recibe el primer respaldo del Congreso y, por ahora, supera los $600 billones

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agradeció por el respaldo en las comisiones económicas y dijo que la corporación entiende la situación fiscal del país

Presupuesto de la Nación de 2027 recibe el primer respaldo del Congreso y, por ahora, supera los $600 billones

Cuatro sismos sacudieron a Chocó en menos de cinco horas con profundidades de 40 y 39 kilómetros: más de 2.000 personas reportaron haberlos sentido

Sobre el mediodía del 14 de septiember de 2026 se registró el primer evento en Sipí, a las 12.24 p. m., con una magnitud de 3,2 y una profundidad de 43 kilómetros, según el informe disponible del Servicio Geológico Colombiano

Cuatro sismos sacudieron a Chocó en menos de cinco horas con profundidades de 40 y 39 kilómetros: más de 2.000 personas reportaron haberlos sentido

La caída de alias Niche expuso el alcance criminal del cabecilla señalado de reclutar menores para el Clan del Golfo en Antioquia

Las autoridades le atribuyeron extorsiones, amenazas y ataques armados, además de la presunta captación forzada de civiles para reforzar la organización

La caída de alias Niche expuso el alcance criminal del cabecilla señalado de reclutar menores para el Clan del Golfo en Antioquia

Gustavo Petro e Iván Cepeda anunciaron que solicitarán réplica a la alocución de Abelardo de la Espriella tras fuertes señalamientos en su contra: “Rechazo la acusación de corrupción”

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda también confirmó que solicitará el derecho a réplica, luego de las declaraciones del presidente De la Espriella sobre una eventual intervención de la Policía en universidades

Gustavo Petro e Iván Cepeda anunciaron que solicitarán réplica a la alocución de Abelardo de la Espriella tras fuertes señalamientos en su contra: “Rechazo la acusación de corrupción”

Laura Sarabia no aceptó los tres cargos que le imputó la Fiscalía por el caso del polígrafo a Marelbys Meza

El proceso judicial está relacionado con las actuaciones realizadas después del presunto robo de una maleta con dinero en la vivienda de la exfuncionaria en 2023

Laura Sarabia no aceptó los tres cargos que le imputó la Fiscalía por el caso del polígrafo a Marelbys Meza
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

Deportes

La selección Colombia jugará un partido amistoso en Cali, Valle del Cauca, ante Chile: día confirmado

La selección Colombia jugará un partido amistoso en Cali, Valle del Cauca, ante Chile: día confirmado

Programación de las semifinales de la Liga BetPlay 2026: día y hora confirmada para Atlético Nacional ante Cali y Santa Fe contra Millonarios

Jugador de Millonarios sufrió conmoción cerebral durante partido ante Cúcuta: salió en ambulancia y al rival solo lo amonestaron

Polonia vs. Colombia: hora y dónde ver el partido de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026