Más de la mitad de los trabajadores en Colombia sigue sin cotizar y sin una pensión garantizada: la informalidad llegó al 54,6%, según el Dane

La Reforma Laboral que entró en vigor en 2025 no impactó la informalidad en Colombia, según expertos - Carlos Ortega/EFE

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Boletín Técnico Ocupación informal Trimestre móvil mayo - julio de 2026, en el que mostró que más de la mitad de los trabajadores del país siguen excluidos del sistema formal, es decir, que no pagan seguridad social y no tienen garantizada una pensión.

Esto, en medio de la polémica que sigue en Colombia debido a que el gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% para el salario mínimo en Colombia, bajo el concepto de “salario vital”, lo que llevó la remuneración a $2.000.000 mensuales.

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De acuerdo con el informe, para el total nacional, en dicho periodo, la proporción de personas ocupadas informales fue de 54,6%, mientras que en el mismo periodo del 2026 resultó 55,0%, es decir, bajó 0,4 puntos. Por su parte, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 40,6%, una subida de 1,4 puntos frente al 42,0% del año pasado y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 41,9%, una reducción de 1,4 puntos frente al 43,3% del periodo en comparación.

La informalidad laboral supera el 50% de la población trabajadora en Colombia - crédito Dane

Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue de 83,2% en el trimestre móvil mayo - julio 2026, una reducción de 0,1 puntos frente al 83,1% de 2025.

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Informalidad según sexo en el total nacional

Para el total nacional, el Dane precisó la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre móvil mayo - julio 2026 fue 56,9%, una subida de 0,4 puntos frente al 57,3% del trimestre mayo - julio de 2026.

A su vez, las mujeres ocupadas informales fueron el 51,5%, lo que significó una diferencia de 0,2 puntos frente al 51,7 de 2025.

Informalidad según sexo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil mayo - julio 2026 la proporción de mujeres informales fue 39,6%, una caída de 1,3 puntos frente al 40,9% del mismo periodo del año pasado.

La informalidad laboral ataca tanto a hombres como a mujeres - crédito Dane

Mientras que la proporción de hombres informales fue 41,4%, lo que representó una diferencia de 1,5 puntos ante el 42,9% de 2025.

Informalidad por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

Sincelejo: 65,2%.

Riohacha: 61,9%.

Cúcuta A.M.: 61,9%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

Bogotá D.C.: 32,6%.

Manizales A.M.: 35,6%.

Tunja: 35,7%.

Para el periodo mayo - julio de 2025, las ciudades de mayor informalidad fueron:

Sincelejo: 69,6%.

Valledupar: 64,2%.

Montería: 62,8%.

Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia. Bogotá es la que registra menos - crédito Dane

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

En el total nacional, para el trimestre móvil mayo - julio 2026, la informalidad por tamaño de empresa registró lo siguiente:

Microempresas: 84,7% de la población ocupada

Empresas pequeñas: 20,6%.

Empresas medianas: 4,9%.

Empresas grandes: 2,4%.

Las microempresas son las entidades donde mayor índice de informalidad se tiene - crédito Dane

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

Bogotá D.C.: 35,5%.

Medellín A.M.: 37,8%.

Manizales A.M.: 38,5%.

Efectos de la reforma laboral en la informalidad

El informe del Dane se da a conocer también en medio de la ejecución de la reforma laboral, que ya completa un año. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

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Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.

Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.

Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34%, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4%, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.