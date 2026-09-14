La caída de alias Niche expuso el alcance criminal del cabecilla señalado de reclutar menores para el Clan del Golfo en Antioquia

Alias Niche murió en una operación militar en Caucasia y las tropas rescataron a siete personas que iban a ser incorporadas al Clan del Golfo - crédito MinDefensa

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Alias Niche, señalado cabecilla de zona del Clan del Golfo y presunto responsable del reclutamiento forzado de menores y adultos en el Bajo Cauca antioqueño, murió durante una operación militar en Caucasia. Las tropas rescataron a siete personas que, según las autoridades, eran retenidas para ser incorporadas a la estructura armada ilegal.

El operativo tuvo lugar en la vereda La Escuela, en el corregimiento de Cuturú, zona rural de Caucasia, donde unidades del Gaula Militar Bajo Cauca, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Policía Nacional, ubicaron a una comisión armada vinculada a la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.

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Además de la muerte de alias Niche, tres integrantes de su esquema de seguridad fueron capturados, uno de ellos herido. Las autoridades incautaron cuatro fusiles, una pistola, más de 800 cartuchos de distintos calibres, 18 proveedores, equipos de comunicaciones, material de intendencia e información financiera y documentos internos de la organización.

El Ministerio de Defensa indicó que la operación permitió establecer la peligrosidad de quien era identificado como cabecilla de zona de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. De acuerdo con la información oficial, llevaba cerca de siete años en actividades criminales en la subregión del Bajo Cauca.

Alias Niche era señalado por extorsiones, homicidios y amenazas

La operación dejó tres capturados del esquema de seguridad de alias Niche e incluyó la incautación de fusiles, munición, equipos de comunicaciones y documentos internos - crédito MinDefensa

Las autoridades atribuyeron a alias Niche la dirección de acciones de extorsión, secuestro, homicidio, constreñimiento contra la población civil y amenazas en municipios del Bajo Cauca antioqueño. Su papel, según los organismos de seguridad, incluía la intimidación a comunidades para consolidar el control territorial de la subestructura Uldar Cardona Rueda.

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Entre los hechos por los que era investigado figura un ataque contra un vehículo funerario ocurrido en abril de 2025. En esa acción fue asesinado Rubén Darío Silva Palacio en la vereda Santillo, jurisdicción de Zaragoza, Antioquia. La información conocida por las autoridades lo ubica en la planeación y ejecución de ese crimen.

También era señalado de participar en enfrentamientos contra disidencias armadas en el corregimiento Puerto López, en El Bagre. Durante esas confrontaciones, ocurridas en marzo de 2026, dos civiles fueron asesinados, según los reportes oficiales.

Para las autoridades, la muerte de alias Niche afecta la capacidad de mando de una estructura que mantenía actividades de presión armada, cobro de extorsiones y amenazas en sectores rurales de la región. El cabecilla tendría responsabilidades tanto en la coordinación de acciones violentas como en la incorporación de nuevos integrantes al grupo ilegal.

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El Ministerio de Defensa señaló que alias Niche llevaba cerca de siete años en actividades criminales en el Bajo Cauca como cabecilla de zona - crédito MinDefensa

Una orden para aumentar el reclutamiento en el Bajo Cauca

La operación ocurrió en medio de una ofensiva que tropas de la Séptima División del Ejército Nacional adelantan desde hace cerca de un mes contra organizaciones armadas ilegales en el Bajo Cauca.

Según inteligencia militar, Elkin Posada Casarrubia, alias Joaquín o El Cura, le habría ordenado a alias Niche aumentar el reclutamiento de personas, entre ellas menores de edad, con el objetivo de reforzar las filas del Clan del Golfo y ejecutar acciones contra civiles y miembros de la fuerza pública.

Las autoridades precisaron que a Posada Casarrubia le fue levantada recientemente la suspensión de la orden de captura. A partir de esa instrucción, la comisión liderada por alias Niche habría trasladado a siete personas a un paraje de Cuturú.

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El grupo, de acuerdo con la versión oficial, habría sido llevado al sitio mediante engaños, amenazas y presiones. Allí serían obligados a integrarse a la organización armada. De forma preliminar, seis de los rescatados serían menores de edad.

Alias Niche era investigado por el ataque a un vehículo funerario en Zaragoza y por su presunta participación en enfrentamientos armados en El Bagre - crédito MinDefensa

Las siete personas fueron localizadas antes de que fueran incorporadas a las filas de la estructura ilegal, según informó el Gobierno colombiano. Las autoridades anunciaron que activarán las rutas de protección y buscarán establecer quiénes participaron en el traslado y en el presunto reclutamiento.

Drones térmicos e interceptaciones permitieron ubicar a las víctimas

Los militares desplegados en la región recibieron información sobre el traslado de las personas y activaron mecanismos de inteligencia humana y técnica para determinar el lugar donde permanecían bajo custodia.

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Para identificar el punto, las tropas utilizaron drones con visión térmica, una tecnología que detecta diferencias de temperatura en objetos y superficies. También emplearon equipos de interceptación de comunicaciones por radioteléfono, de acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Defensa.

Una vez que ubicaron la zona, las unidades avanzaron hacia el lugar y sostuvieron combates con la comisión armada. El enfrentamiento dejó un integrante del Clan del Golfo muerto, tres capturados y siete personas rescatadas.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras la operación militar en Caucasia, Antioquia, que dejó la muerte de alias Niche y el rescate de siete personas - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el operativo mediante una publicación en X. “¡Los niños no son soldados de los narcoterroristas!”, escribió el mandatario, que afirmó que seis de los rescatados serían menores de edad.

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El jefe de Estado aseguró que ordenó brindar protección a las víctimas y esclarecer la forma en la que llegaron a la estructura ilegal. También lanzó una advertencia a los grupos armados: “Quien reclute, instrumentalice o utilice a un menor para la guerra y el delito tendrá a todo el Estado detrás”.

La información sobre las personas rescatadas y los tres capturados quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán avanzar en la identificación de las víctimas, su atención institucional y las investigaciones por los presuntos delitos de reclutamiento, secuestro y concierto para delinquir.