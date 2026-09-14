Polonia vs. Colombia: hora y dónde ver el partido de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026

Catalina Cortés selló el 3-1 al minuto 80 en su primera intervención y anotó su primer gol con la selección Colombia - crédito FCF

Guardar

La selección Colombia enfrentará a Polonia el jueves 17 de septiembre en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA 2026, tras avanzar como una de las mejores terceras del grupo E y evitar en esa instancia a Japón, subcampeón de la edición disputada en Colombia en 2024, o a España, campeona de Europa y vigente campeona mundial en la categoría absoluta.

El partido se jugará a las 11:30 a. m., hora de Colombia, en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała, una ciudad situada a dos horas de Łódź, donde la Tricolor permaneció concentrada durante la fase de grupos. El ganador se medirá en cuartos de final con Inglaterra o Nigeria, que disputarán su cruce el mismo día y en el mismo escenario.

PUBLICIDAD

La transmisión del partido colombiano estará disponible por la señal abierta de Caracol Televisión, de RCN Televisión y sus aplicaciones móviles. El partido también estará disponible en la televisión paga por DGO y Dsports.

Colombia quedó con 4 puntos en el Grupo E y llegará a la última fecha del Mundial Femenino Sub-20 2026 con opciones de clasificar a octavos de final - crédito FCF

Colombia terminó tercera con cuatro puntos y una diferencia de gol de -1, detrás de Corea del Norte y Portugal. La clasificación estaba asegurada antes de la última jornada por la victoria 3-1 sobre Costa Rica y el empate sin goles frente a las portuguesas.

La derrota ante Corea del Norte, vigente campeona y una de las favoritas al título, cerró la fase de grupos con un 3-0 en Łódź. Choe Rim-Jong abrió el marcador a los 11 minutos y Choe Yon-A convirtió dos penales, a los 81 y 85 minutos, para asegurar el primer puesto asiático.

PUBLICIDAD

Corea del Sur: 9 puntos / +9 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Portugal: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Colombia: 4 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Costa Rica: 0 puntos / -9 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

Para el partido contra Polonia, el entrenador Carlos Paniagua podrá contar de nuevo con Lina Arboleda, expulsada en el partido contra Portugal en la segunda fecha de la fase de grupos. La Tricolor no tiene más novedades médicas o disciplinarias.

Estos son los partidos de los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

La selección Colombia sumó sus primeros tres puntos en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 tras vencer a Costa Rica en la primera fecha en Polonia - crédito FCF

Miércoles 16 de septiembre

Argentina vs. Corea del Sur - estadio Arena Sosnowiec.

Italia vs. China - estadio Arena Sosnowiec.

Brasil vs. Estados Unidos - estadio Arena Katowice.

España vs. Portugal - estadio Arena Katowice.

Jueves 17 de septiembre

Corea del Norte vs. Japón - estadio Municipal de Lodz.

Francia vs. Canadá - estadio Municipal de Lodz.

Inglaterra vs. Nigeria - estadio Municipal de Bielsko biala.

Polonia vs. Colombia - estadio Municipal de Bielsko biala.

Estas son las convocadas a la selección Colombia para el Mundial Femenino Polonia 2026

La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL) Catalina Cortés – América de Cali (COL) Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL) Isabel Weiner – Columbia University (USA) Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL) Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL) Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL) Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL) Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA) Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN) María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL) María José Torres – Independiente Medellín (COL) Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL) Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP) Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL) Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN) Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL) Saray Marín – América de Cali (COL) Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA) Sofía Ortiz – América de Cali (COL) Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)