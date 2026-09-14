Colombia

Giro en el caso de Blessd: Fiscalía retiró imputación por secuestro extorsivo; el cantante seguirá en libertad

El ente acusador ajustó la calificación en una audiencia en Medellín y centró el expediente en presiones ilegítimas, tras descartar que existiera una retención contra Andrés Felipe Sánchez Quintero, según conoció en primicia Infobae Colombia

La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web
La Fiscalía General de la Nación reformuló la imputación contra Stiven Mesa, conocido como Blessd, en el proceso que avanza en Medellín. - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web
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La Fiscalía General de la Nación reformuló la imputación contra el cantante Stiven Mesa, conocido como Blessd, y descartó el delito de secuestro extorsivo, en un proceso judicial que se adelanta en Medellín. El artista ahora deberá responder por constreñimiento ilegal, una modificación que cambia el escenario penal inicial del caso.

Infobae Colombia conoció en primicia que el ente acusador ajustó la calificación jurídica durante una audiencia de reformulación de imputación. La decisión implica que la investigación ya no parte de la presunta existencia de un secuestro contra Andrés Felipe Sánchez Quintero.

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La variación en la imputación también modifica las consecuencias penales que enfrentaría Stiven Mesa. El secuestro extorsivo contemplaba una pena mínima de 320 meses de prisión, mientras que el delito de constreñimiento ilegal parte de una sanción de 18 meses.

La Fiscalía modificó su tesis luego de las actuaciones judiciales y del debate sobre los elementos que sustentaban la acusación inicial. Con la nueva imputación, el proceso continuará bajo una figura distinta a la que se comunicó cuando comenzó el caso.

La jueza no encontró elementos suficientes para inferir una privación de la libertad

En audiencias previas, la jueza del caso concluyó que los elementos expuestos no permitían inferir con la suficiencia requerida que Sánchez Quintero hubiera sido privado de la libertad. Ese punto resultaba central para sostener la hipótesis de secuestro extorsivo.

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La Procuraduría General de la Nación también se opuso a la solicitud de una medida de aseguramiento. El Ministerio Público cuestionó que las pruebas debatidas permitieran acreditar la configuración de ese delito.

El despacho judicial finalmente no impuso una medida de aseguramiento contra el cantante ni contra los demás procesados. Por esa razón, continuarán en libertad mientras ejercen su derecho de defensa dentro de la investigación por constreñimiento ilegal.

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