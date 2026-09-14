Alcalde de Medellín suspendió el racionamiento de agua durante seis días: qué medidas siguen

Las lluvias recientes en Medellín impulsaron la recuperación del sistema y permitieron suspender de forma temporal los cortes nocturnos de agua- crédito EPM

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La suspensión temporal del racionamiento de agua en Medellín se apoyó en una reducción del consumo que permitió ahorrar 441 litros durante cinco días en los sectores abastecidos por Piedras Blancas, según informó la Alcaldía de Medellín.

La decisión, anunciada este lunes 14 de septiembre por el alcalde Federico Gutiérrez, regirá al menos durante esta semana. El Distrito indicó que las lluvias recientes elevaron los niveles de embalses y caudales, aunque la continuidad de la medida dependerá del clima, la demanda y el ahorro ciudadano.

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El levantamiento de los cortes nocturnos no implica el fin de las restricciones de fondo ni una recuperación definitiva del sistema. La administración municipal evaluará cada semana las precipitaciones, los aportes hídricos, el consumo y el almacenamiento antes de decidir si mantiene la suspensión o vuelve a aplicar el racionamiento.

“Pero ojo: esta medida depende de las condiciones climáticas y de la cultura de ahorro de cada ciudadano”, advirtió Gutiérrez en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

Federico Gutiérrez anunció en Medellín la suspensión del racionamiento de agua durante esta semana por la recuperación de los embalses y los caudales - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde precisó que la revisión será periódica. “Cada semana estaremos revisando el comportamiento de las lluvias, los aportes, la demanda y el almacenamiento para determinar si podemos mantener la suspensión o si es necesario retomar las medidas”, añadió.

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Piedras Blancas registró una reducción del consumo durante los cortes programados

La Alcaldía señaló que las mayores reducciones se concentraron entre el 8 y el 13 de septiembre en Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, las comunas abastecidas por el sistema de Piedras Blancas.

En esas zonas, la meta fijada era ahorrar 92 litros diarios por hogar o establecimiento. El Distrito afirmó que el objetivo se cumplió en un 74% durante el período analizado.

La administración atribuyó ese resultado tanto a los cortes programados que ya estaban en marcha como al comportamiento de los usuarios. El ahorro acumulado alcanzó los 441 litros en cinco días, de acuerdo con el comunicado posterior al anuncio.

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La meta del racionamiento de agua en Medellín era ahorrar 92 litros diarios por hogar o establecimiento y se alcanzó un 74% - crédito @FicoGutierrez/X

Gutiérrez también vinculó la suspensión con el cambio en la tendencia de consumo. “La comunidad ha venido ahorrando agua y ya se logró cortar la tendencia de crecimiento de consumo, vamos es en ahorro”, sostuvo durante la rueda de prensa.

El mandatario agregó que las previsiones contemplaban lluvias en las zonas de interés. “Se preveé que este semana pueden haber algunas lluvias en esas zonas, lo que mejoraría las condiciones”, dijo.

El alcalde anunció que el lunes 21 de septiembre se analizarán nuevamente los indicadores del sistema para definir qué medidas continuarán en los días posteriores. La evolución de las lluvias será uno de los factores centrales de esa revisión, junto con el nivel de los embalses, los caudales disponibles y el comportamiento del consumo en la ciudad.

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“Ya teniendo esas condiciones, por los menos esta semana, dentro de un fenómeno de El Niño tan duro, podemos decir que se levantan las medidas”, explicó Gutiérrez ante los medios.

El mandatario pidió mantener el ahorro pese a la suspensión. “Hay que seguir ahorrando”, remarcó durante la misma intervención. La Alcaldía mantiene habilitados los canales para informar casos de desperdicio o uso indebido del recurso. Los ciudadanos pueden comunicarse al celular 3006271585 o a la línea 123.

El embalse Piedras Blancas llegaría a fines de septiembre con un 65% de almacenamiento, según el escenario previsto por la Alcaldía de Medellín- crédito Colprensa

El Distrito prevé que el embalse llegue al 65% de almacenamiento a fin de mes

La proyección oficial estima que Piedras Blancas podría terminar septiembre con un 65% de almacenamiento si se mantienen las condiciones previstas para la semana comprendida entre el 14 y el 20 de septiembre.

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Con esa expectativa, el Distrito resolvió frenar de forma provisional los cortes programados nocturnos. La Alcaldía remarcó que el cálculo responde a variables técnicas vinculadas al estado del sistema.

“Según esta proyección, Piedras Blancas llegaría a fin de mes con un 65 % de almacenamiento de agua”, indicó la administración municipal en su comunicación.

El Distrito añadió que la determinación de suspender los cortes se tomó con base en datos técnicos. “Es una decisión basada en argumentos netamente técnicos, como todas las que se han tomado hasta el momento”, afirmó.

Gutiérrez insistió en que el cambio no habilita un aumento descontrolado del uso doméstico o comercial. El alcalde sostuvo que la suspensión del racionamiento “no es para que la gente empiece a consumir como si no hubiese un mañana”.

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