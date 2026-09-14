Colombia

El cantante Martín Elías Jr. se pronunció frente a la salud de su equipo tras accidente de su bus en Santander: “Seguiremos recorriendo Colombia por ustedes mis martinistas”

El artista explicó en sus redes sociales que no iba en el automotor involucrado y que sus músicos no sufrieron lesiones, luego del choque con una moto que dejó dos fallecidos en la vía

La motocicleta en la que viajaban las víctimas chocó contra el bus que transportaba a integrantes de Martín Elías Jr - crédito @martineliasjr/Instagram
La motocicleta en la que viajaban las víctimas chocó contra el bus que transportaba a integrantes de Martín Elías Jr - crédito @martineliasjr/Instagram
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Dos hombres murieron en un accidente ocurrido durante la madrugada del domingo 13 de septiembre en el kilómetro 7 de la vía que comunica a Puente Nacional con Barbosa, en el departamento de Santander. La motocicleta en la que viajaban chocó contra un bus que trasladaba a integrantes de la agrupación de Martín Elías Jr.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27. Ambos se desplazaban en la motocicleta y murieron después del impacto.

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El cantante Martín Elías Jr. no estaba a bordo del vehículo involucrado. El bus llevaba a miembros de su agrupación, quienes no sufrieron daños, mientras que los dos ocupantes de la motocicleta fallecieron en el lugar del siniestro.

Luego de que se conociera el accidente, el artista publicó varios mensajes en redes sociales para responder a quienes consultaron por su estado de salud.

El cantante aseguró que los demás miembros de su agrupación resultaron ilesos tras el accidente en Santander - crédito martineliasjr/IG
Martín Elías Jr. informó en sus redes sociales que está fuera de peligro porque no viajaba en el vehículo involucrado - crédito martineliasjr/IG

“Gracias a Dios estoy bien porque no íbamos en el bus, toda mi agrupación también está bien sin ningún tipo de daño”, escribió el hijo del fallecido cantante Martín Elías.

El intérprete también agradeció a las personas que estuvieron pendientes de él tras la difusión de la noticia. Dijo que varias personas “se tomaron el tiempo de estar pendientes” de lo ocurrido.

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Sus publicaciones incluyeron un mensaje para los familiares y allegados de los motociclistas que murieron en el choque. “Lamentamos la muerte de esas 2 personas, que Dios los tenga en la gloria, esto es una situación que nadie desea”, expresó.

Martín Elías Jr. vinculó el episodio con los riesgos que afrontan los artistas y sus equipos cuando deben trasladarse de manera constante por distintas zonas del país. “Dios siempre nos acompaña y en esta profesión estamos expuestos a todo tipo de riesgos, por eso oren siempre por nosotros”, manifestó el cantante.

El cantante y su equipo volvieron de un show en Boyacá cuando se presentó el siniestro en Barbosa, un hecho que dejó dos fallecidos y que sigue bajo investigación oficial - crédito El Verídico/Facebook

El artista sostuvo que los desplazamientos forman parte de la actividad de quienes integran una agrupación musical, pese a los peligros que pueden surgir en las carreteras. “Estamos conscientes de todos los riesgos que tomamos al viajar por Colombia, pero todo eso vale la pena cuando vemos sonreír a nuestros seguidores”, afirmó.

En otro mensaje, pidió a sus seguidores que mantengan sus oraciones por él y por las personas que lo acompañan en sus presentaciones. “Oren siempre por mí porque hasta el último día lucharé por dar todo por mi gente”, señaló Martín Elías Jr.

El cantante también mencionó directamente a los integrantes de su conjunto en una de sus publicaciones posteriores al accidente. “@losalacobla mi agrupación Dios siempre nos cuidará”, escribió.

Esto dijo la empresa de transporte

Cotracegua S.A.S. pidió esperar las conclusiones oficiales sobre el accidente vial en el que murieron dos personas que se movilizaban en motocicleta y en el que estuvo involucrado un vehículo vinculado a la empresa. La compañía manifestó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. En su comunicado, expresó sus “sentimientos de solidaridad y condolencias” tras conocerse el desenlace del siniestro.

Martín Elías Jr. lamentó la muerte de las dos personas que fallecieron en el choque entre la motocicleta y el bus - crédito Redes sociales
Martín Elías Jr. lamentó la muerte de las dos personas que fallecieron en el choque entre la motocicleta y el bus - crédito Redes sociales

Cotracegua S.A.S. confirmó que el autobús relacionado con el hecho pertenece a uno de los asociados de la sociedad y que está legalmente vinculado a la compañía para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.

La empresa sostuvo que el vehículo cuenta con la documentación y la habilitación requeridas para operar dentro de esa modalidad de transporte.

Según explicó la compañía, el artista Martín Elías Jr. contrata sus servicios para trasladar a su agrupación, músicos, artistas y equipo de trabajo a las presentaciones que realiza en distintas zonas del país.

Cotracegua S.A.S. puntualizó que el vínculo con el cantante corresponde exclusivamente a una contratación de transporte. La firma indicó que esa relación se desarrolla bajo las condiciones comerciales y operativas habituales del sector.

El comunicado también diferenció la propiedad del vehículo de la relación contractual con el artista. El bus, precisó la compañía, pertenece a un asociado de la sociedad.

La empresa no atribuyó responsabilidades por lo ocurrido. Su postura fue que la investigación debe avanzar antes de que se establezca una versión definitiva sobre las circunstancias del choque.

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