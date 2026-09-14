Gabriela Muñoz volvió a redes para anunciar acciones legales por ataques a su intimidad y aseguró que no tiene ningún fallo en su contra: “Ya fue suficiente”

La creadora de contenido negó acusaciones sobre presuntos beneficios personales y afirmó que reunirá pruebas contra el autor de una publicación - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

Guardar

La creadora de contenido Gabriela Muñoz anunció que iniciará acciones legales contra el responsable de una publicación que, según afirmó, difundió acusaciones sobre su vida privada, su cuerpo y supuestas relaciones personales.

Muñoz aseguró que conservará las pruebas de los mensajes y sostuvo que la persona que hizo esas afirmaciones deberá responder ante las autoridades.

PUBLICIDAD

“Si está tan seguro de semejantes afirmaciones, tendrá la oportunidad de responder por ellas ante las autoridades (sic)”, escribió en X.

Gabriela Muñoz aseguró que conservará las pruebas de los mensajes y sostuvo que la persona que hizo esas afirmaciones deberá responder ante las autoridades - crédito @gabymunozz_/X

Gabriela Muñoz respondió a la cuenta “ProfeAntisocialismo3..” que señaló lo siguiente: “Debería ser un hijueputa escándalo que la vagabunda Gabriela Muñoz hoy este apenas cumpliendo 20 años, el drogadicto se la comió desde los 16 años y le entrego la Aerocivil a los 17 años, increíble que en este país pueda pasar semejante aberración y nadie pueda hacer nada (sic).

Negó tener fallos en su contra y rechazó que la llamen “corrupta”

En una primera publicación, Gabriela Muñoz afirmó que no tiene fallos judiciales en su contra ni antecedentes delictivos. Por ese motivo, señaló que quien la califique de “corrupta” deberá demostrarlo con pruebas.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido cuestionó además los insultos que hacen referencia a su sexualidad. Afirmó que expresiones como “puta” o “prostituta” no representan una crítica política y las vinculó con actitudes machistas.

“A las mujeres no nos van a eliminar del discurso avergonzándonos (sic)”, escribió. También expresó que continuará participando en espacios públicos pese a los ataques que denunció.

Gabriela Muñoz afirmó que expresiones como “puta” o “prostituta” no representan una crítica política y las vinculó con actitudes machistas - crédito @gabymunozz_/X

Denunció versiones sobre presuntos beneficios a cambio de su cuerpo

En un segundo mensaje, Muñoz dijo que durante un tiempo recibió insultos, comentarios sexualizados y versiones sobre relaciones que, según sostuvo, fueron inventadas. También rechazó acusaciones según las cuales un hombre le habría dado cargos a cambio de favores sexuales desde que tenía 16 años.

PUBLICIDAD

“A mí ningún hombre me ha entregado absolutamente nada a cambio de mi cuerpo (sic)”, afirmó. Muñoz sostuvo que su trabajo, su vida y su dignidad no deben ser utilizados para construir historias que luego se presenten como hechos.

La creadora de contenido cuestionó además que, a partir de esas versiones, se hayan difundido señalamientos contra un expresidente de Colombia. “¿Son conscientes de la gravedad de lo que están afirmando? (sic)”, preguntó.

Gabriela Muñoz cuestionó además que, a partir de esas versiones, se hayan difundido señalamientos contra un expresidente de Colombia - crédito gabrielaa.muol/Instagram

Al cerrar su publicación, Muñoz pidió respeto por su intimidad y advirtió: “Con mi vida privada han dicho y deshecho demasiado. Se acabó. Respeten. Y a mí me respetan”.

PUBLICIDAD

Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación habría iniciado una indagación preliminar para establecer si existieron irregularidades en la asignación y continuidad de los esquemas de seguridad otorgados por la Unidad Nacional de Protección a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz.

La actuación incluiría al Ministerio del Interior y al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, de acuerdo con documentos divulgados por la revista Semana.

El organismo disciplinario intentaría precisar qué criterios sustentaron la aprobación de las medidas y si las exfuncionarias reunían las condiciones necesarias para mantenerlas.

Según el expediente citado por el medio, la revisión apuntaría a posibles deficiencias en los trámites de protección. La documentación conocida indicaría que Muñoz recibió un esquema desde el 19 de agosto de 2026, bajo una norma dirigida a dirigentes o activistas políticos.

PUBLICIDAD

Procuraduría revisa denuncias contra Gabriela Muñoz por su paso por Aerocivil - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

La indagación habría surgido después de que un juez avalara el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso por la obtención de diplomas de la Fundación Universitaria San José.

Por otra parte, la Procuraduría adelantaría otra actuación relacionada con el paso de Muñoz por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. El caso buscaría aclarar denuncias sobre posibles intervenciones ajenas a sus funciones, presunto tráfico de influencias y eventuales beneficios para allegados.

Muñoz negó haber influido en nombramientos, contratos o decisiones administrativas.