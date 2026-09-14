Colombia

Gabriela Muñoz volvió a redes para anunciar acciones legales por ataques a su intimidad y aseguró que no tiene ningún fallo en su contra: “Ya fue suficiente”

La joven rechazó versiones difundidas en redes sociales, cuestionó los mensajes sexualizados y anticipó que acudirá ante las autoridades

- crédito @gabrielaa.muol/Instagram
La creadora de contenido negó acusaciones sobre presuntos beneficios personales y afirmó que reunirá pruebas contra el autor de una publicación - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
Guardar

La creadora de contenido Gabriela Muñoz anunció que iniciará acciones legales contra el responsable de una publicación que, según afirmó, difundió acusaciones sobre su vida privada, su cuerpo y supuestas relaciones personales.

Muñoz aseguró que conservará las pruebas de los mensajes y sostuvo que la persona que hizo esas afirmaciones deberá responder ante las autoridades.

PUBLICIDAD

“Si está tan seguro de semejantes afirmaciones, tendrá la oportunidad de responder por ellas ante las autoridades (sic)”, escribió en X.

Gabriela Muñoz - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz aseguró que conservará las pruebas de los mensajes y sostuvo que la persona que hizo esas afirmaciones deberá responder ante las autoridades - crédito @gabymunozz_/X

Gabriela Muñoz respondió a la cuenta “ProfeAntisocialismo3..” que señaló lo siguiente: “Debería ser un hijueputa escándalo que la vagabunda Gabriela Muñoz hoy este apenas cumpliendo 20 años, el drogadicto se la comió desde los 16 años y le entrego la Aerocivil a los 17 años, increíble que en este país pueda pasar semejante aberración y nadie pueda hacer nada (sic).

Negó tener fallos en su contra y rechazó que la llamen “corrupta”

En una primera publicación, Gabriela Muñoz afirmó que no tiene fallos judiciales en su contra ni antecedentes delictivos. Por ese motivo, señaló que quien la califique de “corrupta” deberá demostrarlo con pruebas.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido cuestionó además los insultos que hacen referencia a su sexualidad. Afirmó que expresiones como “puta” o “prostituta” no representan una crítica política y las vinculó con actitudes machistas.

“A las mujeres no nos van a eliminar del discurso avergonzándonos (sic)”, escribió. También expresó que continuará participando en espacios públicos pese a los ataques que denunció.

Gabriela Muñoz - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz afirmó que expresiones como “puta” o “prostituta” no representan una crítica política y las vinculó con actitudes machistas - crédito @gabymunozz_/X

Denunció versiones sobre presuntos beneficios a cambio de su cuerpo

En un segundo mensaje, Muñoz dijo que durante un tiempo recibió insultos, comentarios sexualizados y versiones sobre relaciones que, según sostuvo, fueron inventadas. También rechazó acusaciones según las cuales un hombre le habría dado cargos a cambio de favores sexuales desde que tenía 16 años.

“A mí ningún hombre me ha entregado absolutamente nada a cambio de mi cuerpo (sic)”, afirmó. Muñoz sostuvo que su trabajo, su vida y su dignidad no deben ser utilizados para construir historias que luego se presenten como hechos.

La creadora de contenido cuestionó además que, a partir de esas versiones, se hayan difundido señalamientos contra un expresidente de Colombia. “¿Son conscientes de la gravedad de lo que están afirmando? (sic)”, preguntó.

Gabriela Muñoz - crédito gabrielaa.muol/Instagram
Gabriela Muñoz cuestionó además que, a partir de esas versiones, se hayan difundido señalamientos contra un expresidente de Colombia - crédito gabrielaa.muol/Instagram

Al cerrar su publicación, Muñoz pidió respeto por su intimidad y advirtió: “Con mi vida privada han dicho y deshecho demasiado. Se acabó. Respeten. Y a mí me respetan”.

Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación habría iniciado una indagación preliminar para establecer si existieron irregularidades en la asignación y continuidad de los esquemas de seguridad otorgados por la Unidad Nacional de Protección a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz.

La actuación incluiría al Ministerio del Interior y al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, de acuerdo con documentos divulgados por la revista Semana.

El organismo disciplinario intentaría precisar qué criterios sustentaron la aprobación de las medidas y si las exfuncionarias reunían las condiciones necesarias para mantenerlas.

Según el expediente citado por el medio, la revisión apuntaría a posibles deficiencias en los trámites de protección. La documentación conocida indicaría que Muñoz recibió un esquema desde el 19 de agosto de 2026, bajo una norma dirigida a dirigentes o activistas políticos.

- crédito @gabrielaa.muol/Instagram
Procuraduría revisa denuncias contra Gabriela Muñoz por su paso por Aerocivil - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

La indagación habría surgido después de que un juez avalara el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso por la obtención de diplomas de la Fundación Universitaria San José.

Por otra parte, la Procuraduría adelantaría otra actuación relacionada con el paso de Muñoz por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. El caso buscaría aclarar denuncias sobre posibles intervenciones ajenas a sus funciones, presunto tráfico de influencias y eventuales beneficios para allegados.

Muñoz negó haber influido en nombramientos, contratos o decisiones administrativas.

Temas Relacionados

Gabriela MuñozProcesos contra Gabriela MuñozCreadora de contenido Gabriela MuñozCreadora de contenidoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

El evento restringió a los convocados a divulgar sus ingresos para evitar roces por diferencias en las remuneraciones, mientras solo se conoció un monto ofrecido a un influencer que decidió no aceptar

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Chontico Día resultados de hoy lunes 14 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy lunes 14 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Alcalde de Medellín suspendió el racionamiento de agua durante seis días: qué medidas siguen

La administración municipal atribuyó la pausa de los cortes nocturnos a la recuperación de embalses y caudales tras las lluvias recientes, y anticipó que el monitoreo seguirá para decidir si la medida continúa

Alcalde de Medellín suspendió el racionamiento de agua durante seis días: qué medidas siguen

Polonia vs. Colombia: hora y dónde ver el partido de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026

La Tricolor clasificando tercera en su grupo evitó enfrentarse a Japón o España en la siguiente ronda y ahora deberá medirse a las anfitriones, líderes del grupo A

Polonia vs. Colombia: hora y dónde ver el partido de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026

Abelardo de la Espriella respondió al polémico excongresista Julián Bedoya, quien aseguró que es de gobierno: “No hay ni habrá alianza politiquera con usted”

El presidente colombiano cuestionó la postura del excongresista, quien afirmó que no hace oposición, y ordenó al gabinete mantener contactos públicos con el Congreso

Abelardo de la Espriella respondió al polémico excongresista Julián Bedoya, quien aseguró que es de gobierno: “No hay ni habrá alianza politiquera con usted”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Famosos que pelearán en Stream Fighters 5 ganarán una millonada: se filtraron algunas cifras aunque Westcol prohibió revelar los datos oficiales

Shakira se llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid: más de 100 artistas viajaron a España para participar en los 12 conciertos que realizará la colombiana

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

Deportes

Polonia vs. Colombia: hora y dónde ver el partido de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026

Polonia vs. Colombia: hora y dónde ver el partido de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Este fue el emotivo mensaje de Salomé Rodríguez luego de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador de Nacional en el estadio Atanasio Girardot

Selección Colombia jugaría partido amistoso de fecha FIFA en Cali para ayudar a las víctimas del terremoto: la Federación ya habría dado el aval

Ministra Juliana Gutiérrez justificó el recorte presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espiella al deporte: “Para cuidar las finanzas del país”