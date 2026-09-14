Escándalo en la Ungrd: este es el testimonio y los chats que dejarían mal parada a Sandra Ortiz, que insistió en negar su participación en la corrupción

Sandra Ortiz, exalta consejera para las Regiones, ha afirmado que su caso fue una cortina de humo para encubrir el saqueo a la Ungrd - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Las conversaciones de de Sandra Ortiz, exalta consejera para las Regiones durante el Gobierno de Gustavo Petro, sostuvo con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sumado al testimonio de un miembro de su equipo de seguridad, demostrarían que sí tuvo un papel clave en la entrega de sobornos en este megacaso de corrupción.

Infobae Colombia tuvo acceso a la declaración de un integrante del grupo de escoltas de Ortiz, que contó cómo la entonces consejera presidencial esrtuvo en el sitio de residencia del entonces presidente del Senado, Iván Name, después de salir del del Tequendama Suites: sitio en el que se habría coordinado la entrega del dinero no solo a él, sino a Andrés Calle, extitular de la Cámara.

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Sneyder Pinilla se habría encontrado con Sandra Ortiz para la entrega del dinero a los implicados en el megaescándalo de la Ungrd, según los chats que tiene la Fiscalía - crédito Colprensa

A su vez, conoció chats entre Ortiz y Pinilla, que si bien habían sido relacionados por medios de comunicación no se habían publicado, en mensajes que muestran que ambos mantenían contacto directo para definir horarios y avisos aquel 13 de octubre de 2023, durante la jornada en que Pinilla recogió efectivo y, según la cronología aportada, se dirigió al sitio de encuentro pactado.

Aunque estos elementos no prueban de forma aislada la entrega de dinero ni permiten identificar por nombre al acompañante que ingresó con Ortiz a la unidad residencial de Name, sí confrontan la versión reciente de la exfuncionaria, que ha intentado desmarcarse de Pinilla, del que incluso aseguró, en entrevista concedida a Cambio, que el exsubdirector “jamás se subió” a su carro.

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El recorrido desde el Tequendama Suites hasta Bassel 1, donde vivía Iván Name

La declaración conocida por esta redacción, entregada ante la fiscal delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño, el 19 de diciembre de 2024, se refiere a lo ocurrido el 12 de octubre de 2023. La persona que rindió el testimonio confirmó que estaba de servicio ese día y explicó que Ortiz salió del Tequendama Suites luego de una reunión en el apartamento 2312 de este sitio.

La testigo relató que el esquema de protección se organizó para acompañar el desplazamiento y, según su versión, los vehículos se dirigieron hacia el sótano y luego salieron del sector del hotel. “Nos dirigimos hacia la carrera 13 donde se parquean los vehículos a abordar”, explicó la declarante, que agregó cómo tomaron la calle 26 y posteriormente la carrera 30, hacia el norte.

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En su testimonio, la escolta que acompañó a Sandra Ortiz indicó que acompañó a la exfuncionaria al apartamento de Iván Name, el día en que se habría entregado la segunda parte del soborno al exsenador - crédito Infobae Colombia

Posteriormente, indicó que llegaron al sitio en donde vivía el excongresista Name. “Lo que recuerdo es que llegamos al Edificio Bassel 1”, afirmó la escolta, que agregó que durante el trayecto escuchó que se dirigían “a donde el Dr. Name”; aunque acotó que no sabía quién era el personaje en cuestión, pero sí tenía claridad sobre que este era el sitio de residencia del expresidente del Senado.

Ortiz no ingresó sola: así habrían sido los detalles de su encuentro

Al llegar al edificio, los integrantes del esquema bajaron primero de los vehículos y en su testimonio, la testigo explicó que era parte de las medidas de seguridad que aplicaban antes de que Ortiz descendiera de la camioneta. “Y... siempre le abre la puerta a ella”, relató y, acto seguido, describió que la exconsejara no estaba sola. “Desciende ella en compañía de otra persona”.

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En su declaración, también hizo una referencia física del acompañante, al que definió como alguien de “contextura delgada, no muy alto, de cabello oscuro, no muy moreno trigueño”. De esta forma también precisó que Ortiz, como era habitual, llevaba su bolso de mano; ingresó a la unidad residencial con el hombre que la acompañaba y con otro miembro del esquema de protección.

“Ingresan al edificio los tres”, afirmó; sin embargo, aclaró que este personaje del equipo de seguridad permaneció en la recepción, mientras Ortiz y la otra persona continuaron dentro del inmueble; y en consecuencia, el esquema de seguridad quedó a la espera afuera. “Recuerdo que nos anocheció más o menos seis y media o siete de la noche”, declaró la persona interrogada.

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Según el escrito de acusación de la Corte Suprema, Los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, habrían recibido sobornos millonarios para facilitar reformas del Gobierno - crédito Ungrd - Colprensa

Luego de salir de Bassel 1, Ortiz se dirigió, según el mismo testimonio, hacia un chamán que frecuentaba en el norte de Bogotá. Allí se habría encontrado con Juan Sebastián Aguilar, su pareja de entonces y que era conocido como ‘Pedro Pechuga’, reconocido empresario esmeraldero que fue asesinado en agosto de 2024, antes de regresar al Tequendama Suites, en donde se alojaba.

Pese a que no se identificó al acompañante de Ortiz y, por ello, no permite establecer de forma concluyente que se trataba de Pinilla, esto sí confirma que la exconsejera llegó con otra persona a la residencia de Name. Además, las conversaciones que fueron conocidas por esta redacción, sugerirían una cercanía entre la exalta consejera y el exsubdirector del manejo del Riesgo.

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Las conversaciones conocidas por Infobae Colombia corresponden al 13 de octubre de 2023: un día clave, pues es en el que se ejecuta, según el expediente, la segunda entrega de 1.500 millones de pesos en efectivo destinada a Ortiz, de los $3.000 millones prometidos a Name; hoy preso en la cárcel La Picota de Bogotá tras la decisión de la Corte Suprema de dictar medida de aseguramiento.

Este fue uno de los chats entre Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla aquel 13 de octubre, día clave en la investigación, pues se habría entregado la segunda parte del soborno a Iván Name - crédito Infobae Colombia

En las capturas de lo hablado se pudo ver cómo estarían en curso de cuadrar un encuentro entre ambos. “Pendiente de las onces de hoy”, y luego aparece la pregunta: “A qué hora puedes”. A lo que el exsubdirector de la Ungrd respondió: “Sí creo q en 2 horas”; aunque de parte del exfuncionario se indicó que tenía un vuelo, a las 5:00 p. m. de ese día, que finalmente no pudo llevar a cabo.

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La presunta coordinación continuó con otro mensaje: “Me avisa 1 hora antes”. En seguida, figura la propuesta: “Te parece a 5 para ir a la fija”. A su vez, en otra conversación entre los mismos contactos, Pinilla escribió: “Yo viajo ahora”; a lo que la respuesta de Ortiz fue: “¿Para dónde?”. Tal parece que se notaba la insistencia de Ortiz: “Dime a qué hora?” y “Pendiente de la hora”, comentó.

También se observa en la conversación una nota de voz y una solicitud posterior de la exfuncionaria. “Me marcas”, advirtió. Si bien este cruce de mensajes no mencionan la entrega del efectivo, ni a Iván Name ni el destino de una entrega, sí registran una comunicación directa y sostenida entre Ortiz y Pinilla para coordinar horas y movimientos en el día central de la cronología examinada.

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Este es el chat entre Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla, en el que se nota la insistencia de la exfuncionaria de establecer contacto con el exdirectivo de la Ungrd - crédito Infobae Colombia

La compra de la maleta y la llegada al Tequendama Suites

Las copias incluyen otra conversación de Pinilla con el que sería el conductor del exfuncionario. Según la cronología de la conversación, el trabajador lo recogió entre las 11:00 y las 11:30 a. m. para comprar una maleta, y lueho remitió fotografías de varias opciones. “Esta puma (sic) jefe es como la más económica”, escribió en una de las imágenes el subordinado del exdirectivo.

“Por q fui al Éxito (sic) y no hay de ese estilo”, agregó. La respuesta atribuida a Pinilla fue: “La negra”. El diálogo continuó con la confirmación de la compra, y después, el conductor le preguntó a su interlocutor. “Jefe una pregunta, ¿por ahí en cuánto salimos?”. Según se aprecia, el empleado no conocía el propósito de la adquisición, que sería para la entrega del dinero prometido a Name.

Una parte de los recursos fue transportada en ese equipaje y otra en el morral de dotación de Pinilla. Según la información consignada en el expediente, y que ya había sido adelantada por Noticias Caracol en julio de 2024, el exsubdirector permaneció durante la tarde en el edificio Epicentro, en donde visitó dos casas de cambio y una cafetería; y luego se dirigió al Tequendama Suites.

Este es el diálogo entre Sneyder Pinilla y su conductor para la compra de la maleta en la que se habría entregado parte del soborno a Iván Name - crédito Infobae Colombia

En este apartado de la conversación con su conductor, se confirmó la compra de la maleta y el desplazamiento que tenía el exsbudirector de la Ungrd - crédito Infobae Colombia

En su testimonio, Pinilla sostuvo que le entregó recursos a Ortiz y que después la acompañó a un sitio de la capital de la República para completar una entrega que, según su relato, tenía como destinatario a Iván Name. “Ella era el enlace”, dijo Pinilla al referirse al papel que le atribuye a la exconsejera, que era la que debía gestionar el contacto final con el extitular del Congreso.

Es válido acotar que según la declaración de Pinilla ante la Fiscalía, tenía previsto ese 13 de octubre un viaje a Montería (Córdoba) para entregarle los $1.000 millones del soborno al expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas. No obstante, las demoras para reunir el efectivo en Bogotá para Name le hicieron perder el vuelo; por lo que el desplazamiento se concretó a primera hora del 14 de octubre.

Sandra Ortiz entregó matrices de colaboración en búsqueda de un preacuerdo con la Fiscalía

A los chats y a la declaración de seguridad se suman las cinco matrices de colaboración que El Espectador reveló que Ortiz entregó a la Fiscalía General de la Nación. Según el diario, la exconsejera buscaba un principio de oportunidad con inmunidad total, con el fin de entregar información clave en este megacaso, que también involucra al exdirector de la Unidad, Olmedo López Montaño.

Así se informó que los documentos contenían referencias a Name y a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hoy prófugo en Nicaragua, en donde tiene asilo político. También incluían conversaciones y negociaciones políticas entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre de 2023, destinadas a asegurar votos para las reformas del Gobierno.

De acuerdo con el citado medio, en las matrices Ortiz habría señalado que González le ofreció recursos a Name y la puso como coordinadora de la entrega; y también menciona una primera transferencia coordinada con un hijo del entonces senador. Frente a su rol en este escándalo, tanto Pinilla y López han coincidido en señalarla como la mensajera escogida por el exsenador Name.

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría han rechazado la petición del cierre del proceso contra Sandra Ortiz, que comparecerá el 18 de septiembre a la audiencia preparatoria del juicio - crédito Montaje Infobae

Sandra Ortiz dijo ser víctima de una persecución política en su contra

La exfuncionaria, acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, y que el 18 de septiembre afrontará las audiencias preparatorias del juicio en su contra, sostuvo en su reciente entrevista a Cambio que es inocente y que la Fiscalía edificó el caso con testimonios falsos, contratos inexistentes e informes irregulares; y que sería víctima de una persecución política.

En la entrevista, la mujer negó una parte específica del relato de Pinilla, en la que él indicó que la había acompañado en la entrega del soborno a Name, en su apartamento en Bogotá. “Sneyder jamás se subió a mi carro”, refirió la exconsejera, que agregó que la investigación era un “macabro falso positivo en su contra” y acusó a la fiscal Patiño de actuar “de una manera temeraria”.

En efecto, Ortiz acusó al exsubdirector de la Ungrd de faltar a la verdad en sus declaraciones ante la Fiscalía y según sostuvo, él inventó la versión de que ella intervino en la entrega de maletas. “No puedo hablar de esto porque, como le dije, tengo una restricción, pero vamos a demostrar que todo eso es mentira el 18 de septiembre”, remarcó la exfuncionaria en el diálogo con el citado medio.

Por último, en la entrevista con Cambio, Sandra Ortiz también cuestionó a Pedro Castro: sujeto señalado en el expediente como el supuesto prestamista de los $4.000 millones vinculados a los sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; pues la exconsejera sostuvo que se trata de un testigo falso dentro del proceso que la tuvo presa por cerca de 144 días.