Colombia

Abelardo de la Espriella se refirió a los fallos judiciales que frenaron medidas de su gobierno como bombardeos y fumigaciones: “Vamos a controvertirlas”

Durante su alocución presidencial de la noche del domingo 13 de septiembre, el mandatario colombiano afirmó que “una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al Gobierno”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habló de las recientes decisiones judiciales y advirtió que acudirá a mecanismo jurídicos - crédito Presidencia
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Durante su alocución presidencial de la noche del domingo 13 de septiembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, habló de las recientes decisiones judiciales que ordenan al Gobierno frenar los bombardeos contra grupos armados si hay menores en la zona, así como de la suspensión temporal de las pruebas de aspersión con glufosinato de amonio.

El mandatario afirmó que respeta las decisiones judiciales, aunque precisó que recurrirá a mecanismos jurídicos para defender las competencias que la Constitución le otorga como presidente del país.

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“Respetamos las decisiones judiciales, pero vamos a controvertirlas y vamos a defender las facultades constitucionales del Presidente de la República”, afirmó el jefe de Estado en su alocución.

Abelardo de la Espriella afirmó que respeta las decisiones judiciales, pero señaló que recurrirá a mecanismos jurídicos para defender las competencias que la Constitución le otorga como presidente del país - crédito Fernando Vergara/AP
Abelardo de la Espriella afirmó que respeta las decisiones judiciales, pero señaló que recurrirá a mecanismos jurídicos para defender las competencias que la Constitución le otorga como presidente del país - crédito Fernando Vergara/AP

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que una cosa es el control judicial y otra muy distinta, según él, sustituir al Gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción de las operaciones.

“Una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al Gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”, aseveró.

El mandatario aseguró que la Constitución es clara al establecer que corresponde al presidente dirigir la fuerza pública y garantizar el orden público. Precisó que esas facultades deben ejercerse con respeto por los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario.

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Por esa razón, indicó que el Estado debe garantizar la protección de los menores frente a los grupos criminales. No obstante, señaló que esas medidas no pueden convertirse en ventajas operacionales para los reclutadores.

“Pero esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños. Quienes cometen el delito son esos bandidos. No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado. Eso produciría un incentivo perverso: premiaría precisamente al criminal que viola el derecho internacional humanitario al reclutar niños”, indicó.

Y agregó: “La respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco paralizar al Estado. Nuestra respuesta debe ser mejor inteligencia, mayor precisión operacional, una evaluación rigurosa de cada objetivo y protección reforzada de los menores, sin renunciar nunca a la obligación constitucional de enfrentar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan a los colombianos”.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella señaló que esas medidas no pueden convertirse en ventajas operacionales para los reclutadores - crédito Presidencia

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la misma situación ocurre con los cultivos ilícitos y la aspersión aérea. Según el jefe de Estado, cualquier decisión debe cumplir con las normas correspondientes y ajustarse a la ley.

“Lo mismo ocurre con la lucha contra los cultivos ilícitos. Frente a la fumigación y la aspersión aérea, cualquier decisión de este Gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario; deberá cumplir los procedimientos correspondientes y ajustarse a lo que jurídicamente proceda”, indicó.

Así las cosas, el mandatario colombiano indicó que ha dado instrucciones para que la defensa jurídica del Estado actúe con firmeza.

“Pero, una vez cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponden a las autoridades constitucionalmente competentes. Por eso, he dado instrucciones para que la defensa jurídica del Estado actúe con firmeza”, precisó.

Abelardo de la Espriella aclaró que no convertirá la situación en una confrontación con los jueces, pues, según afirmó, se trata de una discusión institucional.

“No voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal; es una discusión institucional. La tutela existe para proteger derechos fundamentales y esa garantía será respetada por mi Gobierno”, expresó.

Asimismo, indicó que el Estado de derecho también implica que cada rama ejerza sus funciones de manera independiente, motivo por el cual insistió que no pueden convertirse en un Estado sin autoridad.

Abelardo de la Espriella indicó que el Estado de derecho también implica que cada rama ejerza sus funciones de manera independiente - crédito Fernando Vergara/REUTERS
Abelardo de la Espriella indicó que el Estado de derecho también implica que cada rama ejerza sus funciones de manera independiente - crédito Fernando Vergara/REUTERS

“Respeto absoluto por la justicia, pero también una defensa firme de las competencias constitucionales del presidente para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y proteger a todos los colombianos. Esa será la posición de mi Gobierno”, aseveró Abelardo de la Espriella.

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