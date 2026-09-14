Colombia

Influenciador denunció que le cobraron 400 mil pesos por cuatro piñas coladas en Cartagena: “Nos acaban de robar”

Según el creador de contenido, el precio informado durante el pedido habría cambiado de 45 mil a 100 mil pesos por bebida, pidió a los turistas revisar los valores antes de pagar

“Nos acaban de robar”, la denuncia de Mario Trujillo por el precio de unas bebidas - crédito mariotrujillo/Instagram

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El influenciador Mario Trujillo afirmó en su cuenta oficial de Instagram que fue víctima de un sobrecosto por cuatro piñas coladas en un restaurante de Cartagena, tras advertir una diferencia entre el valor que figuraba en la carta del local y el que, según su relato, le cobraron.

Trujillo relató que cada bebida terminó con un precio de 100 mil pesos, pese a que luego encontró una carta del establecimiento en la que aparecían por 45 mil pesos. “Nos acaban de robar en Cartagena”, sostuvo al inicio de la grabación.

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El influencer aseguró que pidió cuatro cócteles y que el importe final llegó a 400 mil pesos, una cifra que, de acuerdo con sus cuentas, correspondía a 100 mil por unidad.

Trujillo explicó que durante el pedido le habrían informado un costo de 45 mil pesos por cada piña colada. Más tarde, dijo, el valor cambió. “Primero 45, cuando después dizque no, que 100 mil pesos”, expresó.

El reclamo de Mario Trujillo tras pagar 100 mil pesos por cada piña colada - crédito mariotrujillo/Instagram
El reclamo de Mario Trujillo tras pagar 100 mil pesos por cada piña colada - crédito mariotrujillo/Instagram

Según su versión, regresó al restaurante después de realizar el pago para revisar la situación. Allí, indicó, le mostraron una carta del negocio donde las bebidas estaban anunciadas a 45 mil pesos. Afirmó que la carta que le presentaron al momento de ordenar consignaba un precio diferente.

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“En esta sí tienen a 45 mil pesos la piña colada y él la tenía a 100 mil”, señaló Trujillo en el registro audiovisual. También reconoció que realizó el pago antes de notar la diferencia entre los montos. “Fui al restaurante, pero ya cuando pagué”, relató.

El creador de contenido no identificó el nombre del restaurante ni precisó la fecha del episodio. Tampoco aportó imágenes de los dos menús a los que hizo referencia ni se conoció una respuesta pública del establecimiento mencionado en su denuncia.

El influencer utilizó su experiencia para alertar a quienes visiten la ciudad turística. “Pa’ que estén pendientes”, dijo.

Mario Trujillo aseguró que le cambiaron la carta antes de cobrarle cuatro cócteles - crédito mariotrujillo/Instagram
Mario Trujillo aseguró que le cambiaron la carta antes de cobrarle cuatro cócteles - crédito mariotrujillo/Instagram

Enviaron a prisión a taxista investigado por el robo de un celular a una turista mexicana en Cartagena

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el taxista Henry Acevedo, investigado por el presunto robo del teléfono celular de una turista mexicana en el Centro Histórico de Cartagena.

La decisión se tomó el sábado 12 de septiembre de 2026, durante las audiencias concentradas en las que la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de hurto agravado. El conductor permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

El expediente comenzó por un episodio ocurrido hacia las 3:30 a. m. del 5 de septiembre. Cámaras de seguridad registraron a un hombre que descendió de un taxi en una calle de la zona histórica, tomó un celular y regresó al vehículo antes de alejarse.

A partir de ese material, la Policía Metropolitana de Cartagena estableció la identidad del hombre que conducía el automóvil que aparece en la grabación.

Un video de seguridad mostró a un conductor de taxi que se llevó la cartera de dos mujeres en el Centro Histórico de Cartagena - crédito Captura de video
Un video de seguridad mostró a un conductor de taxi que se llevó la cartera de dos mujeres en el Centro Histórico de Cartagena - crédito Captura de video

Los investigadores de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) reunieron información a través de empresas de taxi, redes de apoyo y fuentes humanas. Esa pesquisa apuntó a Acevedo como presunto responsable del hecho.

La denuncia formal no se presentó de inmediato porque las autoridades no habían conseguido contactar a la visitante. El secretario del Interior de Cartagena, Daniel Vargas Díaz, puso el caso en conocimiento de las instituciones para que iniciaran las actuaciones correspondientes.

El teléfono, un iPhone 17 Pro Max, fue entregado a la Policía el 7 de septiembre por una tercera persona. Las autoridades consideraron que la investigación incidió en la devolución del dispositivo.

Tras recuperar el equipo, funcionarios de la Secretaría del Interior lograron localizar a la ciudadana mexicana. La mujer acudió a la sede de la Policía Metropolitana, formalizó la denuncia y recibió nuevamente el aparato.

Según la institución, Acevedo cambió de domicilio en dos oportunidades tras ser identificado, con el propósito de dificultar su localización. Las labores de inteligencia condujeron a los agentes hasta el barrio Los Jardines. Allí, miembros de la Sijín, vestidos de civil, interceptaron al conductor en la vía pública y ejecutaron la orden judicial en su contra.

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