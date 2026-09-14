Colombia

Colombia entra oficialmente al Escudo de las Américas: el Gobierno De la Espriella refuerza alianza regional contra el narcotráfico

La embajadora María Consuelo Araújo participó en la reunión de la estrategia de seguridad y sostuvo un encuentro previo con Kristi Noem para definir las prioridades de la relación bilateral con Estados Unidos

Kristi Noem destacó la incorporación oficial de Colombia a la estrategia de cooperación en seguridad del hemisferio -crédito @ColombiaEmbUSA/X
Kristi Noem destacó la incorporación oficial de Colombia a la estrategia de cooperación en seguridad del hemisferio -crédito @ColombiaEmbUSA/X
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La incorporación de Colombia al Escudo de las Américas quedó formalizada el lunes 14 de septiembre de 2026 con la participación de la embajadora colombiana en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, en una reunión de esta coalición regional. La entrada del país abre un nuevo espacio de cooperación con otras naciones del continente alrededor de asuntos de seguridad y lucha contra organizaciones narcoterroristas.

La representación diplomática colombiana señaló que Araújo participó en el encuentro convocado por la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, y el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. La reunión tuvo como propósito avanzar en prioridades compartidas de seguridad.

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La estrategia busca fortalecer la cooperación regional contra organizaciones narcoterroristas y redes del crimen transnacional -crédito Casa Presidencial
La estrategia busca fortalecer la cooperación regional contra organizaciones narcoterroristas y redes del crimen transnacional -crédito Casa Presidencial

Antes de ese encuentro, Araújo sostuvo una conversación con Noem para abordar las prioridades que el gobierno de Abelardo de La Espriella pretende impulsar en la relación bilateral con Estados Unidos. Entre los asuntos mencionados estuvieron el trabajo conjunto contra organizaciones narcoterroristas y la búsqueda de condiciones de seguridad y estabilidad que favorezcan la inversión, el crecimiento y la prosperidad.

“La embajadora María Consuelo Araújo se reunió con la Enviada Especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, antes de la Reunión del Escudo de las Américas de hoy. Sus discusiones se centraron en avanzar las prioridades del presidente Abelardo de la Espriella para la relación bilateral: fortalecer los esfuerzos conjuntos contra las organizaciones narcoterroristas y promover la seguridad y estabilidad necesarias para impulsar la inversión, el crecimiento y la prosperidad”, explicó la embajada colombiana.

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La llegada de Colombia a esta iniciativa fue anticipada por el Gobierno. El interés en participar fue uno de los asuntos tratados durante la reunión que el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo la semana pasada en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en Estados Unidos, participó en la reunión del ‘Escudo de las Américas’ -crédito @ColombiaEmbUSA/X
María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en Estados Unidos, participó en la reunión del ‘Escudo de las Américas’ -crédito @ColombiaEmbUSA/X

Desde la embajada también destacaron que la participación de Araújo en la reunión busca aprovechar una relación bilateral. La intención expresada por la representación diplomática es que esa cooperación se traduzca en resultados verificables en materia de seguridad.

“Araújo se unió posteriormente a la Reunión del Escudo de las Américas, organizada por la enviada especial Noem y el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Juan Pablo Segura para avanzar en la cooperación regional en prioridades de seguridad compartidas y el esfuerzo más amplio para traducir la confianza renovada y la cooperación en resultados tangibles”, explicaron desde la embajada de Colombia en Estados Unidos.

Noem, por su parte, confirmó públicamente la incorporación de Colombia a la coalición y destacó la continuidad de la cooperación regional. “Hoy, dimos la bienvenida a la embajadora Colombiana María Consuelo Araújo Castro mientras Colombia se unía oficialmente a SHIELD of the Americas. Esperamos con interés nuestra asociación continua mientras fortalecemos la cooperación regional y creamos un Hemisferio Occidental más seguro y protegido”, dijo Noem.

Rubio se refirió a los ataques con drones por parte de grupos armados ilegales y lo que podría suceder con el cobro de aranceles por parte de EE. UU. a Colombia - crédito Joel González / Presidencia de la República
El Gobierno de Abelardo de la Espriella había manifestado previamente su interés en integrar la iniciativa promovida por Estados Unido- crédito Joel González / Presidencia de la República

El Escudo de las Américas, conocido en inglés como Shield of the Americas, es una coalición multinacional de cooperación militar anunciada en marzo de 2026 por Donald Trump durante una cumbre con líderes del Hemisferio Occidental. La iniciativa busca coordinar esfuerzos militares y de seguridad para enfrentar organizaciones criminales transnacionales, especialmente los cárteles de droga que operan en el continente.

Según la descripción de la iniciativa, los países participantes pueden compartir inteligencia militar y coordinar operaciones destinadas a localizar y desmantelar redes de cárteles. La coalición contempla además que sus integrantes puedan solicitar asistencia a otros miembros, incluido Estados Unidos, para enfrentar infraestructura y rutas utilizadas por estas organizaciones.

Con Colombia, el grupo reúne a Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Chile participa como observador, mientras Estados Unidos figura como promotor de la iniciativa.

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