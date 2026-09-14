Colombia

Carros híbridos y eléctricos ya superan la mitad de las ventas de vehículos nuevos en Colombia: así se movió el mercado en agosto

El salto estuvo marcado por el fuerte crecimiento de los modelos eléctricos, cuyas matrículas aumentaron 176% frente al mismo mes de 2025, mientras los híbridos mantuvieron el mayor volumen de registros

Los carros eléctricos requieren llantas especiales que garanticen seguridad, durabilidad y eficiencia en cada recorrido - crédito Asopartes
Los vehículos eléctricos y híbridos ganaron terreno en las matrículas de carros nuevos durante agosto en Colombia - crédito Asopartes
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El mercado de vehículos de nuevas tecnologías alcanzó en agosto un punto que hasta hace poco parecía lejano: los carros híbridos y eléctricos ya representan más de la mitad de las matrículas de vehículos nuevos en Colombia. El informe de Fenalco y la Andi, elaborado con información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), estableció una participación conjunta de 50,6% durante el octavo mes del año.

El resultado estuvo impulsado por el comportamiento de los eléctricos, cuyas matrículas crecieron con fuerza frente a agosto de 2025. En total, se registraron 4.542 unidades, frente a las 1.647 del mismo mes del año pasado, lo que supone un incremento de 176%. Los eléctricos alcanzaron así el 16,7% del mercado automotor durante agosto.

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Tesla encabezó las matrículas de vehículos eléctricos en agosto con 2.046 unidades registradas -crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Tesla encabezó las matrículas de vehículos eléctricos en agosto con 2.046 unidades registradas -crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Los híbridos conservaron una porción mayor del mercado. Durante el mes se matricularon 9.195 vehículos de este tipo, un aumento de 51,6% frente a las 6.066 unidades registradas en agosto de 2025. Con ese resultado, su participación llegó al 33,9%. La evolución no se limita a un solo mes. Entre enero y agosto de 2026 se matricularon 33.889 vehículos eléctricos nuevos, cifra que representa un crecimiento de 222,5% respecto del mismo periodo de 2025. En el segmento híbrido se contabilizaron 63.210 unidades, con un incremento acumulado de 61%.

El avance también tuvo diferencias importantes entre ciudades. La Calera encabezó el crecimiento de las matrículas eléctricas en agosto, con una variación de 2.633%. Después aparecieron Tunja, con 550%, y Cúcuta, con 486%. Para los híbridos, los mayores aumentos se presentaron en Girardot, con 608%, Montería, con 148%, y Sincelejo, con 145%.

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En los eléctricos, Tesla volvió a ocupar el primer lugar entre las marcas durante agosto. La compañía registró 2.046 unidades y alcanzó una participación de 45% del mercado. BYD quedó segunda con 746 matrículas, seguida por MG, con 383; Chery, con 247, y Geely, con 194. En conjunto, estas cinco marcas concentraron el 79,6% de los registros de vehículos eléctricos del mes.

“BYD, Mazda, Kia, Renault y Toyota lideraron las ventas del Salón del Automóvil de Bogotá 2025, mostrando la preferencia de los colombianos por modelos confiables - crédito Corferias
Las matrículas de vehículos híbridos crecieron 51,6% en agosto frente al mismo mes de 2025, según cifras de Fenalco y la Andi - crédito Corferias

Al revisar el acumulado de enero a agosto, Tesla mantuvo el liderazgo con 14.107 unidades. BYD ocupó el segundo puesto con 7.332, seguida por Chery, con 1.893; MG, con 1.643, y Chevrolet, con 1.324. Estas cinco marcas reunieron el 77,6% de las matrículas de vehículos eléctricos registradas en lo corrido de 2026. Entre los modelos, el Tesla Model Y fue el más matriculado en agosto, con 1.902 unidades. Le siguieron el BYD Yuan Up, con 323; MG S5, con 260; BYD Seagull, con 241, y Chery Icar, con 160. Los cinco concentraron el 63,5% del mercado eléctrico del mes.

En el acumulado anual, el Tesla Model Y representó el 35,9% de las matrículas eléctricas. El BYD Yuan Up alcanzó 10,3%, mientras el Tesla Model 3 llegó a 5,7%, el Chery Icar a 5,1% y el BYD Seagull a 5%. En conjunto, estas cinco líneas representaron el 62,1% del total registrado entre enero y agosto.

El panorama de los híbridos estuvo encabezado por Toyota durante agosto, con 1.563 unidades. Suzuki registró 1.150, Kia 1.009, Renault 821 y Mazda 716. Las participaciones de estas marcas fueron de 17,0%, 12,5%, 11,0%, 8,9% y 7,8%, respectivamente, para un total conjunto de 57,2% de las matrículas híbridas del mes.

Toyota lideró las matrículas de vehículos híbridos en agosto, seguida por Suzuki y Kia -crédito Europa Press
Toyota lideró las matrículas de vehículos híbridos en agosto, seguida por Suzuki y Kia -crédito Europa Press

En los primeros ocho meses del año, Toyota también lideró este segmento con una participación de 16,1%. Suzuki obtuvo 15,7%, Kia 12,5%, Mazda 9,4% y Renault 8,1%. Estas cinco marcas concentraron el 61,8% de los vehículos híbridos matriculados en Colombia durante 2026.

El comportamiento de las marcas permite, además, identificar una concentración importante dentro de cada segmento. En los eléctricos, Tesla y BYD reúnen buena parte de los registros, mientras Toyota y Suzuki encabezan el listado de híbridos. Los datos de agosto consolidan así un cambio visible en las preferencias de quienes adquieren vehículos nuevos y muestran el peso creciente de estas tecnologías en Colombia en el mercado colombiano actual.

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