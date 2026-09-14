Nuevos detalles del caso de empleada de Zara en Unicentro Bogotá, que denunció que la hicieron salir descalza: audio indica que los zapatos eran prestados

La controversia en Zara surgió por una grabación sobre los zapatos usados durante la jornada laboral de la empleada - crédito Toby Melville/REUTERS

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Una trabajadora de Zara denunció que salió descalza del establecimiento de Unicentro, en Bogotá, después de que le exigieran devolver los zapatos que había usado durante su turno. La situación fue difundida en redes sociales mediante varios videos publicados por la joven.

La empleada fue identificada como María Alejandra Rojas. Según relató, había advertido a sus superiores que no llevaba otro par de zapatos para regresar a su casa cuando terminó su jornada laboral.

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El conflicto se originó por la condición del calzado. La denuncia inicial planteó que se trataba de una dotación que le retiraron al final del día, mientras que una nueva grabación y los testimonios recopilados indican que la tienda le habría facilitado el par de forma temporal.

De acuerdo con esa versión, la trabajadora llegó al local con zapatos de tacón. El reglamento interno de la compañía establece el uso obligatorio de calzado deportivo para cumplir las funciones dentro del establecimiento.

Empleada de Zara en Unicentro relató que le quitaron el calzado de trabajo al finalizar su jornada - crédito @maria.a.rojas84/ TikTok

La administración le prestó entonces un par de zapatos disponible en el inventario para que pudiera realizar su turno. Al concluir la jornada, los supervisores le solicitaron la devolución del artículo porque no formaba parte de sus pertenencias.

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En el audio de la discusión, la joven reconoce que los zapatos no eran de su propiedad. A la vez, pidió que quedara constancia de que la empresa le exigía devolverlos pese a que no tenía otro calzado para salir del centro comercial.