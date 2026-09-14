Colombia

Amaranta Hank aseguró que se salvó de que Nacho Vidal la contagiara con una ITS cuando era actriz de cine para adultos: “Nos puso en riesgo a todos”

La congresista del Pacto Histórico afirmó que un viaje a Cali la apartó de una producción en la que iba a trabajar con el actor español Nacho Vidal

La acusación de Alejandra Omaña contra Nacho Vidal por un presunto riesgo de contagio - crédito @amaranta.hankx/Isntagram - nachovidal_oficial
La acusación de Alejandra Omaña contra Nacho Vidal por un presunto riesgo de contagio - crédito @amaranta.hankx/Isntagram - nachovidal_oficial
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La exactriz de cine para adultos, Alejandra Omaña, relató que una suspensión de rodajes la mantuvo fuera de una presunta cadena de contagios de una infección de transmisión sexual (ITS), un episodio que, según afirmó, afectó a trabajadores de la industria para adultos y que vinculó con el actor español Nacho Vidal.

La ahora senadora del Pacto Histórico, conocida artísticamente como Amaranta Hank, abordó el tema durante una entrevista en el ciclo Hoja de Vida, conducido por Iván Gallo para Tercer Canal. En su relato, ubicó el comienzo de la situación luego de un viaje a Cali, cuando recibió llamadas de colegas que tenían previstos nuevos trabajos audiovisuales.

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Sus compañeras le comunicaron la cancelación de rodajes

Omaña señaló que varias intérpretes le advirtieron sobre la interrupción repentina de producciones. “Está pasando algo raro”, recordó que le dijeron. Según su testimonio, los equipos ya preparaban sesiones fotográficas y grabaciones cuando recibieron la orden de cancelar las actividades.

Con el paso de los días, sostuvo, conoció el motivo de la suspensión. “Me cuentan más adelante que lo que había pasado era que habían encontrado que un compañero estaba contagiado con una ITS”, afirmó durante la entrevista.

crédito archivo Colprensa | @amaranta.hankx/IG
“Nos puso en riesgo a todos”, el relato de Amaranta Hank sobre Nacho Vidal - crédito Colprensa - @amaranta.hankx/IG

La exponente de la industria para adultos identificó a Vidal como la persona a la que se referían sus compañeras. También aseguró que su traslado a Cali la dejó fuera de un rodaje previsto con el actor, circunstancia que, de acuerdo con su versión, evitó que quedara expuesta a la situación que denunció.

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“Si yo no me hubiese ido a Cali, yo hubiese grabado con él”, expresó. Añadió que, en ese escenario, habría integrado el grupo de personas que, según sus dichos, estuvo en riesgo.

Omaña pidió no estigmatizar a quienes viven con VIH

Durante la conversación, Omaña diferenció sus cuestionamientos sobre el manejo de la información sanitaria de cualquier señalamiento hacia las personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

“No quiero alimentar una serofobia”, dijo. Afirmó que el VIH es una condición frecuente y recordó que los tratamientos permiten que muchas personas tengan una vida cotidiana. Su planteo apuntó a la presunta falta de comunicación sobre un diagnóstico, una acusación que atribuyó directamente a Vidal.

El periodista Iván Gallo le preguntó si, según lo que conocía, el actor sabía que tenía la infección. “Que la tenía y nos puso en riesgo a todos”, respondió Omaña.

Amaranta Hank - crédito @AmarantaHankTw/X
Amaranta Hank denunció que una ITS paralizó grabaciones en la industria para adultos - crédito @AmarantaHankTw/X

“No somos parte de ningún lobby proxeneta”, la defensa de Alejandra Omaña en el Senado

La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, rechazó ante el Senado los señalamientos de la congresista Jennifer Pedraza, quien presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y la acusó de promover una presunta “agenda proxeneta”.

Omaña, exintegrante de la industria de contenido para adultos, afirmó que su actividad pública se orienta a la defensa de los derechos de mujeres que ejercen actividades sexuales pagas y de trabajadoras del sector webcam en Colombia.

“Me ofende profundamente”, expresó al cuestionar que se relacione ese trabajo con propietarios de estudios de modelaje.

La parlamentaria sostuvo que las organizaciones que acompaña no representan intereses empresariales. Por el contrario, señaló que han respaldado a mujeres que denuncian supuestos abusos laborales, explotación sexual y obstáculos para organizarse dentro de esa actividad económica.

Acusaron a Amaranta Hank de impulsar agenda proxeneta: la senadora aseguró que solo protege a víctimas - crédito @aleomanao/X

La senadora afirmó que el activismo ofrece asistencia psicológica, jurídica e integral. Según su intervención, ese acompañamiento contempla dos grupos: quienes buscan abandonar el trabajo sexual y quienes optan por permanecer en esa ocupación, aunque reclaman garantías frente a violencias de género.

“Hemos estado presentes desde hace casi diez años”, manifestó. Añadió que algunas personas vinculadas a estudios webcam habrían perseguido a activistas y trabajadoras que intentaron denunciar situaciones de explotación.

Omaña mencionó casos de mujeres jóvenes que no accedieron a educación superior y de adultas mayores sin pensión ni vivienda propia. “Hay quienes ejercen por supervivencia”, afirmó durante su exposición.

La congresista sostuvo que la protección estatal debe alcanzar a toda mujer que enfrente violencia, con independencia de su decisión de continuar o dejar una actividad sexual remunerada. “No somos parte de ningún lobby proxeneta”, dijo.

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