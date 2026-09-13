Ministerio de Justicia responde a ‘Pinocho’ tras su propuesta de sometimiento: “No habrá atajos, privilegios ni acuerdos”

Alias ‘Pinocho’ manifestó estar dispuesto a someterse a la justicia, pero pidió garantías sobre las condiciones de su entrega. -

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El Ministerio de Justicia y del Derecho respondió a la propuesta de sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado en la información suministrada como jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La cartera indicó que su eventual entrega deberá realizarse mediante los mecanismos previstos por la legislación colombiana y descartó acuerdos por fuera de la Constitución y la ley.

El pronunciamiento se conoció después de que Castillo Carrillo concediera una entrevista a Semana, en la que manifestó estar dispuesto a someterse a la justicia de Colombia y de Estados Unidos. Sin embargo, condicionó esa decisión a la existencia de una ley de sometimiento y a garantías sobre las condiciones que tendría que enfrentar.

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Ministerio de Justicia respondió a la propuesta de ‘Pinocho’

En un comunicado, el Ministerio de Justicia señaló que, siguiendo las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, le manifestó a Fredy Castillo Carrillo que el ordenamiento jurídico colombiano establece los mecanismos y procedimientos para someterse a la justicia.

La entidad explicó que el procedimiento comienza con la presentación ante las autoridades competentes y la formalización de la voluntad de sometimiento por los canales institucionales.

“El camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia”, indicó el Ministerio.

La cartera también estableció que cualquier actuación deberá desarrollarse dentro del marco constitucional y legal. “No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley”, afirmó.

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El Ministerio agregó que el proceso deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

El Ministerio de Justicia señaló que el sometimiento deberá realizarse por los canales institucionales y conforme a la ley. - crédito Ministerio de Justicia

¿Qué había planteado alias Pinocho?

En la entrevista con Semana, Fredy Castillo Carrillo aseguró que estaba dispuesto a entregarse a la justicia, pero manifestó que quería conocer las condiciones jurídicas antes de tomar esa decisión.

“Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento”, afirmó.

Castillo Carrillo también cuestionó qué garantías tendría frente a una eventual condena y preguntó quién le garantizaría que, al entregarse, no recibiría una pena de hasta 40 años de cárcel en Colombia.

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Cuando fue consultado sobre cuántos años estaría dispuesto a pagar de prisión, respondió: “Cinco años de cárcel”.

El jefe de las ACSN manifestó además que, si se establecía una ley con garantías, podría contribuir para que otros integrantes de la organización se sometieran a la justicia.

“Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?”, dijo durante la entrevista.

Castillo Carrillo también afirmó que estaba dispuesto a someterse a la justicia de Estados Unidos y señaló que quería resolver su situación jurídica en ese país.

La instrucción de Abelardo de la Espriella

La posición del Ministerio de Justicia se conoció después de una instrucción pública del presidente Abelardo de la Espriella, quien había reaccionado a la entrevista concedida por Castillo Carrillo a Semana.

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A través de sus redes sociales, el mandatario pidió a los ministros de Defensa y de Justicia coordinar, en un plazo de una semana, el sometimiento a la justicia de alias Pinocho.

“Señores ministros de Defensa y de Justicia, mindefensay Minjusticia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, escribió el presidente.

En esa misma publicación, De La Espriella afirmó que no habría negociaciones, dilaciones ni exigencias y señaló que, si Castillo Carrillo no se entregaba y continuaba enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden era “darle de baja, como en derecho corresponde”.

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El presidente Abelardo de la Espriella pidió coordinar el sometimiento a la justicia de alias ‘Pinocho’ en un plazo de una semana. - crédito @ABDELAESPRIELLA

La propuesta surgió tras la baja de Bendito Menor

Durante la entrevista, Castillo Carrillo relacionó su disposición a someterse con la situación de Bendito Menor, quien había sido dado de baja.

El jefe de las ACSN sostuvo que quería resolver su situación jurídica y permanecer junto a su familia. También manifestó que una eventual ley permitiría conocer previamente las condiciones bajo las cuales cumpliría una condena.

En otro momento de la conversación, Castillo Carrillo afirmó que su intención también era contribuir a que integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada pudieran someterse a la justicia.

La disposición de alias ‘Pinocho’ a someterse a la justicia se conoció después de la baja de ‘Bendito Menor’. - crédito Dijín y @generaljmora/X

Las declaraciones sobre el proceso durante el Gobierno Petro

Castillo Carrillo también se refirió al proceso que las ACSN adelantaron durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Según su versión, durante ese periodo fue incluido en una resolución como vocero y llegó a Colombia después de permanecer detenido en España. Afirmó que posteriormente fue objeto de una orden de captura por otros hechos.

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El entrevistado sostuvo que durante ese proceso se había planteado la creación de una ley de sometimiento con penas y condiciones específicas. También afirmó que hubo suspensión de órdenes de captura y de extradición para algunas personas vinculadas al proceso.

Sobre su situación particular, Castillo Carrillo aseguró que no recibió beneficios y que continuó siendo buscado por las autoridades.

El Gobierno mantiene las condiciones establecidas por la ley

En su comunicado, el Ministerio de Justicia señaló que el Gobierno nacional continuará su ofensiva contra las organizaciones criminales.

La cartera afirmó que quienes persistan en la ilegalidad enfrentarán la capacidad del Estado, mientras que quienes decidan someterse deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y responder por sus actos.

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Finalmente, el Ministerio de Justicia invitó a alias Pinocho a materializar su intención de someterse y a seguir el procedimiento legal correspondiente.

“La institucionalidad está dispuesta a actuar, pero siempre dentro de la ley”, concluyó la entidad.