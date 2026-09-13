Colombia

Policía se enfrentó y capturó a 4 presuntos delincuentes por un violento hurto en Medellín

Los investigadores incautaron además una pistola de menor letalidad con su proveedor, interceptaron a uno de los sospechosos tras la huida

La Policía sorprendió a dos sujetos en una motocicleta mientras robaban sus pertenencias a cuatro ciudadanos en Laureles - crédito @FicoGutierrez/X
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La Policía de Medellín capturó a un sospechoso tras un intento de hurto contra cuatro personas en el sector de Laureles-Estadio. El operativo incluyó una persecución, un intercambio de disparos, la recuperación de joyas y la incautación de un arma de fuego.

El detenido recibió atención básica en un centro médico antes de quedar a disposición de las autoridades competentes. La investigación deberá establecer su situación jurídica por el delito de hurto calificado y agravado.

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La intervención dejó la incautación de una pistola de menor letalidad con su respectivo proveedor y la recuperación de joyas de oro que, de acuerdo con el reporte, habían sido robadas a cuatro ciudadanos. El segundo sospechoso logró escapar.

La actuación ocurrió cuando integrantes del Grupo Contra Atracos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizaban labores de verificación en el sector, durante la noche del viernes 11 de septiembre.

Uno de los sospechosos fue interceptado por la SIJIN cuando miembros de la comunidad ya lo habían retenido y agredido - crédito @FicoGutierrez/X
Uno de los sospechosos fue interceptado por la Sijín cuando miembros de la comunidad ya lo habían retenido y agredido - crédito @FicoGutierrez/X

Los funcionarios detectaron a dos hombres que se movilizaban en motocicleta mientras presuntamente despojaban a las víctimas de sus pertenencias. La persecución terminó en una vía del barrio Laureles.

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Los agentes reaccionaron ante el hecho y los sospechosos respondieron con disparos. El cruce de fuego derivó en una persecución por varias calles del barrio Laureles. La operación concluyó en la carrera 77C n.º 49A-27 del barrio paisa. En ese punto, los uniformados interceptaron a uno de los hombres y concretaron su captura.

Para entonces, el detenido ya estaba en poder de personas que habían presenciado el supuesto atraco. La comunidad lo habría golpeado antes de la llegada de los investigadores, de acuerdo con el reporte del procedimiento.

Durante la requisa, los agentes encontraron el arma y recuperaron los objetos de valor. El botín incluía cadenas y manillas de oro, aunque el balance divulgado por la Alcaldía precisó que se trataba de una cadena y una pulsera.

Durante el procedimiento en Medellín, los investigadores incautaron una pistola de menor letalidad con su proveedor - crédito @FicoGutierrez/X
Durante el procedimiento en Medellín, los investigadores incautaron una pistola de menor letalidad con su proveedor - crédito @FicoGutierrez/X

El hombre fue trasladado bajo custodia a la Policlínica de Medellín. Allí permanece internado por las lesiones que sufrió durante la agresión de los ciudadanos.

La Fiscalía recibió al detenido, el arma y las joyas

El capturado, el arma incautada y los bienes recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades avanzarán con las diligencias judiciales por el presunto delito de hurto calificado y agravado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la respuesta policial permitió detener a uno de los presuntos involucrados. También indicó que la intervención permitió recuperar las joyas y decomisar el arma.

“En Medellín al delincuente se le está persiguiendo con toda. Y aunque faltan muchos, muchos están cayendo”, afirmó Gutiérrez al referirse al caso. El mandatario sostuvo que la reacción de los agentes fue inmediata luego del hurto denunciado en Laureles Estadio.

Federico Gutiérrez confirmó la captura en Medellín y afirmó que quien roba responde ante la justicia - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez confirmó la captura en Medellín y afirmó que quien roba responde ante la justicia - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde señaló que la detención se produjo durante la reacción policial y el intercambio de disparos. “Anoche, en Laureles Estadio, unos ciudadanos fueron víctimas de un hurto. La reacción inmediata de nuestra policía permitió que en la reacción y en el intercambio de disparos, pudiera capturarse a uno de los ladrones”, expresó.

Gutiérrez añadió que el detenido deberá responder ante la justicia por los hechos investigados. “Al capturado se le incautó un arma de fuego. También recuperamos una cadena y una manilla de oro que habían sido robadas a las víctimas”, agregó Fico en su cuenta de X.

Además, anticipó que las autoridades buscan al otro hombre que habría participado en el robo. “El que roba, responde ante la justicia. Uno a uno van cayendo. Como también va a caer este otro…“, finalizó diciendo el alcalde de Medellín.

El hombre permanecerá bajo disposición de las autoridades, que deberán definir las medidas judiciales correspondientes. La búsqueda de los otros sujetos que habrían intervenido en el intento de hurto continúa.

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